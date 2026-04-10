GÖRÜŞMELER BUGÜN BAŞLIYOR

ABD/İsrail ve İran arasındaki savaşta geçtiğimiz günlerde ilan edilen ateşkes sonrası barış görüşmeleri bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlıyor.
ABD ile İran arasında bugün Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlaması beklenen müzakerelere katılacak heyetler büyük ölçüde netleşti. Taraflar, üst düzey isimlerle masaya oturacak.
ABD HEYETİNDE KİMLER VAR?
ABD heyetine, Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik edecek. Vance’e, eski özel temsilci Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner gibi isimlerin eşlik etmesi bekleniyor.
İRAN HEYETİNE KİM BAŞKANLIK EDECEK?
İran tarafında ise müzakerelerde Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık yapacak. Heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de yer alacak.
Pakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek görüşmelerde, tarafların geçici ateşkes sonrası kalıcı bir anlaşma zemini araması hedefleniyor
ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden İran’la ilgili açıklamalarda bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret talep ettiği yönünde haberler geldiğini belirten Trump, "Böyle bir şey yapmasalar iyi ederler. Ancak eğer öyleyse, hemen buna son verseler iyi olur" uyarısını yaptı.
"YAKINDA PETROL AKIŞININ BAŞLADIĞINI GÖRECEKSİNİZ"
Bir diğer paylaşımında, Wall Street Journal gazetesinin kendisinin "İran’da zaferi vaktinden önce ilan ettiğini" yazdığını hatırlatan Trump, "Bu gerçek bir zaferdir ve bunda ‘vaktinden önce’ diyecek bir şey yoktur. Benim sayemde İran asla nükleer silaha sahip olmayacak ve çok yakında, İran’ın yardımı olsun ya da olmasın, petrol akışının başladığını göreceksiniz; benim için her iki seçenek de fark etmez" ifadelerini kullandı. Wall Street Journal’ın her zamanki gibi yazdıklarını geri almak zorunda kalacağını öne süren Trump, "Her zaman eleştirmeye hazırlar, ancak yanıldıklarında bunu asla kabul etmezler ki bu da çoğu zaman yaşanır" dedi.
"İRAN ÇOK KÖTÜ İŞ ÇIKARIYOR"
Trump, İran’la ilgili son paylaşımında tekrar Hürmüz Boğazı’ndaki duruma değinerek, "İran, petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme konusunda çok kötü bir iş çıkarıyor, bazıları bunun onursuzca olduğunu dahi söyleyebilir. Bizim yaptığımız anlaşma bu değil!" ifadelerini kullandı.
İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, ABD-İsrail savaşı, Hürmüz Boğazı ve ateşkes ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Hamaney, "Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde yeni bir aşamaya gireceğiz. Ülkemize saldıranları affetmeyeceğiz. Her bir hasar ve hayatını kaybeden için tazminat talep edeceğiz. Biz savaş istemedik ve istemiyoruz ancak meşru haklarımızdan da asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.
İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü kanlı savaşın 40'ıncı gününde gelen ateşkesin dün ikinci günüydü. ABD ile İran arasında varılan 15 günlük geçici ateşkes her ne kadar kırılgan ilerlese de tarafların yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelmesi bekleniyor. İsrail basını ise ateşkese giden sürece dair detayları yazdı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Türkiye, İran, Pakistan ve ABD arasındaki görüşmelerin gece boyu sürdüğünü, Tahran ve İslamabad'da Washington yönetiminin Lübnan'ı da geçici ateşkese dahil etmeyi kabul ettiği izlenimi oluştuğunu yazdı. Gazetenin, ateşkes görüşmelerine katılan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, müzakereler, Trump'ın ateşkesi kabul ettiği duyurusundan sadece 15-20 dakika önce sona erdi.
SİYONİST YÖNETİMDE RAHATSIZLIK
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner arasındaki görüşmeler gece boyu sürdü. Kaynağa göre, İran ve Pakistan tarafında, Washington yönetiminin Lübnan'ı da geçici ateşkese dahil etmeyi kabul ettiği izlenimi oluştu. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine göre ise ABDİran ateşkesinden İsrail'in son dakikaya kadar haberi yoktu. Bu gelişmeyi inceleyen İsrail basınından Jerusalem Post'a göre İsrailli yetkililer, ulusal güvenliklerini doğrudan ilgilendiren bu kritik karar mekanizmasının dışında bırakılmalarından büyük rahatsızlık duyuyor.
"HİÇBİR HEDEFİMİZE ULAŞAMADIK"
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İran'a saldırılar başlarken İsrail'in ilan ettiği "uranyumu ele geçirmek, yönetimi devirmek, balistik füzeleri yok etmek ve vekil örgütlere finansmanı durdurmak" gibi hedeflere ulaşılamadı. "Olası ABD-İran anlaşması Tel Aviv'i kötü bir güvenlik gerçeğiyle karşı karşıya bırakabilir" denilen haberde İsrail'in İran'a saldırılarının maliyetinin 19.4 milyar dolara yaklaştığı ve ABD-İran anlaşmasının İsrail'i bölgede çok zora sokabileceği belirtildi.
ABD BASINI: İRAN'IN FÜZELERİ SAĞLAM
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini paylaşmadığı yetkililere dayandırdığı haberde, Trump'ın ateşkesin bozulmasına yol açabilecek riskler ve İran'ın halen "tehlikeli askeri kabiliyete sahip olduğu" konusunda uyarıldığı belirtildi. Haberde, ABD'li bir yetkilinin, İran'ın füze rampalarının yarısından fazlasının imha edildiği, ancak önemli bir kısmının çoğunlukla yerin derinliklerinde gömülü olduğu iddiasına yer verildi.
"NETANYAHU BİZİ HEZİMETE SÜRÜKLEDİ"
Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, İran ile geçici ateşkes kararına tepki göstererek, "(Başbakan Binyamin) Netanyahu bizi stratejik bir hezimete sürükledi. Şahit olduğumuz şey; kibir, sorumsuzluk ve plansızlığın utanç verici bir karışımıdır. Üst yönetimdeki ihmalkârlık, halkın kaderine terk edilmesi ve Amerikalılara söylenen yalanlar, iki ülke arasındaki güveni yerle bir etmiştir" dedi.
BLOOMBERG: ABD'NİN KONUMU ZAYIFLADI
ABD merkezli Bloomberg ajansının analizine göre ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran’a karşı yürütülen savaş, ABD’yi rakiplerine karşı daha zayıf bir konumda gösterdi. Haberde yaşanılanların ABD’nin küresel çaptaki konumunu zayıflattığı ileri sürüldü.