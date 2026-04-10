GÖRÜŞMELER BUGÜN BAŞLIYOR

TRUMP'TAN HÜRMÜZ UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret talep ettiği yönünde haberler geldiğini belirterek, "Böyle bir şey yapmasalar iyi ederler. Ancak eğer öyleyse, hemen buna son verseler iyi olur" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden İran’la ilgili açıklamalarda bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret talep ettiği yönünde haberler geldiğini belirten Trump, "Böyle bir şey yapmasalar iyi ederler. Ancak eğer öyleyse, hemen buna son verseler iyi olur" uyarısını yaptı.

"YAKINDA PETROL AKIŞININ BAŞLADIĞINI GÖRECEKSİNİZ"

Bir diğer paylaşımında, Wall Street Journal gazetesinin kendisinin "İran’da zaferi vaktinden önce ilan ettiğini" yazdığını hatırlatan Trump, "Bu gerçek bir zaferdir ve bunda ‘vaktinden önce’ diyecek bir şey yoktur. Benim sayemde İran asla nükleer silaha sahip olmayacak ve çok yakında, İran’ın yardımı olsun ya da olmasın, petrol akışının başladığını göreceksiniz; benim için her iki seçenek de fark etmez" ifadelerini kullandı. Wall Street Journal’ın her zamanki gibi yazdıklarını geri almak zorunda kalacağını öne süren Trump, "Her zaman eleştirmeye hazırlar, ancak yanıldıklarında bunu asla kabul etmezler ki bu da çoğu zaman yaşanır" dedi.

"İRAN ÇOK KÖTÜ İŞ ÇIKARIYOR"

Trump, İran’la ilgili son paylaşımında tekrar Hürmüz Boğazı’ndaki duruma değinerek, "İran, petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme konusunda çok kötü bir iş çıkarıyor, bazıları bunun onursuzca olduğunu dahi söyleyebilir. Bizim yaptığımız anlaşma bu değil!" ifadelerini kullandı.