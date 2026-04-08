Esendemirci hakkında 28 Mart 2025 tarihinde akrabası Serdar Şahin tarafından CİMER'e şikayette bulunuldu ve bir yıl içinde büyük servet sahibi olduğu iddia edildi.

Aytunç Esendemirci'nin rüşvet paraları ile aldığı 10 milyon liralık villayı eşi Züleyha Esendemirci'nin üzerine yaptırdığı ortaya çıktı.

MASAK raporlarına göre Aytunç Esendemirci'nin hesabına SERES Gayrimenkul ve VEREV İnşaat isimli paravan şirketlerden 500 kez para transferi yapıldığı ve toplam 518 bin dolar aktarıldığı tespit edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'usulsüzlük', 'rüşvet' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' soruşturması kapsamında eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey ile çok sayıda müteahhit ve rüşvete aracılık eden isim tutuklanmıştı. Soruşturma hakkında hazırlanan fezlekede yeni detaylar ortaya çıktı.

Mustafa Bozbey'in kurduğu rüşvet çarkının merkezindeki ismin eski özel kalem müdürü Aytunç Esendemirci olduğu anlaşıldı. Rüşvetten elde edilen para ve taşınmazların büyük kısmının Esendemirci üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Aytunç Esendemirci

ŞÜPHELİ HESAP HAREKETLERİ

Aytunç Esendemirci'nin 2010-2014 yılları arasında eczacı çıraklığı ve bazı şirket ofislerinde evrak getir-götür işleri yaptığı, 2014 yılında ise Mustafa Bozbey ile tanıştıktan sonra Nilüfer Belediyesi'ne güvenlik kadrosundan işe alındığına dikkat çekildi. Belediyede işe giren Esendemirci, Başkan Bozbey'in korumalığını yaptı. CHP'li Mustafa Bozbey, aynı yıllarda akrabalarına SERES Gayrimenkul ve VEREV İnşaat isimli paravan şirketleri kurdurdu.

HESABINA PARAVAN ŞİRKETLERDEN PARA GÖNDERDİ

Aytunç Esendemirci'nin rüşvet ağı için kurulan şirketler arasında çantacılık görevini üstlendiği öne sürüldü. MASAK raporlarında Aytunç Esendemirci'nin hesabına paravan şirketlerden para gönderildiği ortaya çıktı. 14.10.2019 tarihinde 500 bin dolar, 18.11.2019 tarihinde 18 bin dolar Esendemirci'nin hesabına yattı.