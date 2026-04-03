Bozbey, SERES Gayrimenkul yetkilisinin dayısının oğlu, TİBA Mimarlık'ın kardeşinin eşine ait olduğunu kabul etti ancak doğrudan bağı olmadığını savundu.

Bozbey, eşi Seden Bozbey ve kızı Side Bozbey arasındaki para transferlerini 'muhasebesel sıkıntı yaşanmaması ve vergi borcu ödemek için yapıldığını' belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 16 milyar liralık rüşvet, yolsuzluk ve para aklama iddialarıyla savcılıkta 14 saat ifade verdi ve tutuklandı.

30 İSİM TUTUKLANDI Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemindeki imar uygulamaları ve usulsüz emsal artışları iddiasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Mustafa Bozbey'in de bulunduğu 30 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanırken, 213 taşınmaz ve 35 araca el konuldu.

Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminden Büyükşehir'e uzanan rüşvet, yolsuzluk ve para aklama iddialarıyla tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, savcılıkta tam 14 saat ter döktü. 16 milyar liralık devasa bir yolsuzluk ağının merkezinde olmakla suçlanan Bozbey, ifadesinde "hatırlamıyorum", "bilgim yok" ve "akrabamdır ama bağım yok" cümlelerinin arkasına sığındı.

Mustafa Bozbey'in savcılık ifadesine Takvim.com.tr ulaştı.

Bozbey, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu benzeri "reddediyorum, bağım yok, tanımıyorum" şeklinde ifade verdi. Ancak para trafiği kayıtlarla sorulunca sıkıştı.

"PARAYI TEK SEFERDE GÖNDERDİK, PARÇA PARÇA GERİ ALDIK"

SERES Gayrimenkul ile Bozbey ailesine ait FİDE Özel Eğitim Kurumları arasındaki milyonluk trafik sorulduğunda Bozbey, "iz kaybettirme" yöntemi şu sözlerle itiraf etti:

"Paranın inşaatı yapacak firmaya ödenmesi talebinde bulunuldu. Bunun üzerine para öncelikle tek seferde SERES Gayrimenkul'e ödendi. Daha sonra fazla ödeme yapıldığı için para SERES üzerinden FİDE tarafından aktarılmıştır. Biz de SERES'e peşin gönderdiğimiz paranın bir kısmını parça parça almış olduk."

AİLE BOYU "HESAP" TRAFİĞİ: "EŞİM SIKIŞTI, KIZIMA ATTIK"

Bozbey, eşi Seden Bozbey ve kızı Side Bozbey arasındaki para transferlerini "vergi borcu ödeme" kılıfına sokmaya çalışırken, "Eşim Seden Bozbey'e çok fazla para gelince muhasebesel olarak bir sıkıntı yaşanmaması için kızım Side Bozbey'e gönderilmiştir. O da bu paraları vergi borçlarını ödemek için kullanmıştır." dedi.