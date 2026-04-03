Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminden Büyükşehir'e uzanan rüşvet, yolsuzluk ve para aklama iddialarıyla tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, savcılıkta tam 14 saat ter döktü. 16 milyar liralık devasa bir yolsuzluk ağının merkezinde olmakla suçlanan Bozbey, ifadesinde "hatırlamıyorum", "bilgim yok" ve "akrabamdır ama bağım yok" cümlelerinin arkasına sığındı.
30 İSİM TUTUKLANDI
Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemindeki imar uygulamaları ve usulsüz emsal artışları iddiasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Mustafa Bozbey'in de bulunduğu 30 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanırken, 213 taşınmaz ve 35 araca el konuldu.
TAKVİM İFADESİNE ULAŞTI
Mustafa Bozbey'in savcılık ifadesine Takvim.com.tr ulaştı.
Bozbey, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu benzeri "reddediyorum, bağım yok, tanımıyorum" şeklinde ifade verdi. Ancak para trafiği kayıtlarla sorulunca sıkıştı.
"PARAYI TEK SEFERDE GÖNDERDİK, PARÇA PARÇA GERİ ALDIK"
SERES Gayrimenkul ile Bozbey ailesine ait FİDE Özel Eğitim Kurumları arasındaki milyonluk trafik sorulduğunda Bozbey, "iz kaybettirme" yöntemi şu sözlerle itiraf etti:
"Paranın inşaatı yapacak firmaya ödenmesi talebinde bulunuldu. Bunun üzerine para öncelikle tek seferde SERES Gayrimenkul'e ödendi. Daha sonra fazla ödeme yapıldığı için para SERES üzerinden FİDE tarafından aktarılmıştır. Biz de SERES'e peşin gönderdiğimiz paranın bir kısmını parça parça almış olduk."
AİLE BOYU "HESAP" TRAFİĞİ: "EŞİM SIKIŞTI, KIZIMA ATTIK"
Bozbey, eşi Seden Bozbey ve kızı Side Bozbey arasındaki para transferlerini "vergi borcu ödeme" kılıfına sokmaya çalışırken, "Eşim Seden Bozbey'e çok fazla para gelince muhasebesel olarak bir sıkıntı yaşanmaması için kızım Side Bozbey'e gönderilmiştir. O da bu paraları vergi borçlarını ödemek için kullanmıştır." dedi.
AKRABA ÇİFTLİĞİ: "DAYIMIN OĞLU, KARDEŞİMİN EŞİ, ABİMİN BAHÇESİ"
Bozbey'in ifadesinde "bağım yok" dediği her yapının altından birinci derece yakınları çıktı.
Bozbey bu ilişkileri savunurken adeta kendiyle çelişti:
SERES Gayrimenkul İçin, "Yetkilisi Muhkim Demirtaş öz dayımın oğludur. Doğrudan bağım yoktur ama yanında danışman olarak çalıştım." dedi.
TİBA Mimarlık İçin, "Kardeşimin eşine aittir. Kimseyi yönlendirmedim ama bazı hayır işlerini (cami, okul, sağlık ocağı) kardeşimin eşine yönlendirdim." itirafında bulundu.
Abisinin bahçesi için yapılan kıyağı ise "Muhtarın talebi üzerine yol iyileştirmesi yapılmıştır" diyerek yanıt verdi.
"YETKİ VERDİM AMA..."
Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde yardımcısı Turgay Erdem'e verdiği yetkiler sorulan Bozbey, topu taca atarak "Ben koordinatör başkan yardımcılığı görevini belediyedeki işlerin hızlandırılması için verdim. " dedi.
Bozbey şunları söyledi:
"2014-2019 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde başkan yardımcısı Turgay Erdem'e koordinatör başkan yardımcılığı görevini vermemdeki amaç, belediyelerdeki iş ve işlemlerin hızlandırılmasıydı. Ben kesinlikle dönemin belediye başkan yardımcısı Turgay Erdem'e tek imza şeklinde bir yetki vermedim. Dosyaya ibraz etmiş olduğum belge içeriğinden de anlaşılacağı üzere ben sadece Turgay Erdem'e koordinatör başkan yardımcılığı görevlendirmesi yaptım. Ben bu yetkiyi Turgay Erdem'e kötüye kullanması amacıyla vermedim. Ben halkla ve vatandaşla hemhal olan bir belediye başkanıyım. Ben bu yetkiyi dışarıda vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek ve belediyenin iç işleyişindeki işleri hızlandırmak için Turgay Erdem'e verdim. Onun da bu yetkiyi kötüye kullandığını düşünmüyorum. Bu görevlendirmenin tarihi de 2009 yılıdır ve görevlendirme süresi 5 yıllıktır. Görevlendirme süresi 2014 yılında bitmiştir"
İTİRAFÇILARIN İDDİALARINI KABUL ETMEDİ
İtirafçıların ve iş insanı Emin Adanur'un "rüşvet verdik" beyanlarını "Husumet besliyor, iftira atıyorlar" diyerek savuşturan Bozbey, mahkeme tarafından "kuvvetli suç şüphesi" ve "delilleri karartma ihtimali" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.