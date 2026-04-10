İstanbul'da dolu sürprizi: Ortalık beyaza büründü

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde yerini doluya bıraktı. Küçükçekmece'de öğle saatlerinde hava bir anda karardı, dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da dolu sürprizi: Ortalık beyaza büründü
  • İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Şişli, Zeytinburnu, Esenler, Sultangazi ve Küçükçekmece'de, Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de etkili oldu.
  • Küçükçekmece'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli dolu yağışı nedeniyle yollar ve araçların üzeri beyaza büründü.
  • Dolu yağışını gören vatandaşlar araçlarının üstüne halı ve battaniye gibi eşyalar örttü.
  • Sağanak ve dolu nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı ve sürücüler temkinli ilerledi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Özellikle Küçükçemece'de yollar beyaza büründü.

Megakentin bazı bölgelerinde etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde yerini doluya bıraktı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Şişli, Zeytinburnu, Esenler, Sultangazi'de, Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de dolu kısa süreli etkisini gösterdi.

İstanbul’da nisan sürprizi: Avrupa Yakası’nı aniden bastıran dolu vurdu

İstanbul'da dolu sürprizi: Ortalık beyaza büründü-2

ARABALARIN ÜSTÜNÜ ÖRTTÜLER
Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar araçlarının üstüne halı, battaniye gibi eşyalar örttü. Bazı bölgelerde de yolların doluyla kaplandığı gözlendi.

Sağanak ve dolunun etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken, sürücüler temkinli ilerledi.

İstanbul'da dolu sürprizi: Ortalık beyaza büründü-3

KÜÇÜKÇEKMECE BEYAZA BÜRÜNDÜ
Dolu yağışının etkisini gösterdiği noktalardan biri de Küçükçekmece oldu. Küçükçekmece'de öğle saatlerinde hava bir anda karardı, dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da dolu sürprizi: Ortalık beyaza büründü-4

Ortalık beyaza büründü. Araçların üzeri ve yerler doluyla kaplandı. Dolu tanelerinin kısa sürede zemini beyaza boyadığı, araçların üzerinin ise beyaza büründüğü görüldü.

Uyuşturucu soruşturmasında itiraf

