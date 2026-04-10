Küçükçekmece'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli dolu yağışı nedeniyle yollar ve araçların üzeri beyaza büründü.

Dolu yağışını gören vatandaşlar araçlarının üstüne halı ve battaniye gibi eşyalar örttü.

Sağanak ve dolu nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı ve sürücüler temkinli ilerledi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Özellikle Küçükçemece'de yollar beyaza büründü. Megakentin bazı bölgelerinde etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde yerini doluya bıraktı. Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Şişli, Zeytinburnu, Esenler, Sultangazi'de, Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de dolu kısa süreli etkisini gösterdi. İstanbul’da nisan sürprizi: Avrupa Yakası’nı aniden bastıran dolu vurdu

ARABALARIN ÜSTÜNÜ ÖRTTÜLER

Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar araçlarının üstüne halı, battaniye gibi eşyalar örttü. Bazı bölgelerde de yolların doluyla kaplandığı gözlendi. Sağanak ve dolunun etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken, sürücüler temkinli ilerledi.