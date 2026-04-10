İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Özellikle Küçükçemece'de yollar beyaza büründü.
Megakentin bazı bölgelerinde etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde yerini doluya bıraktı.
Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Şişli, Zeytinburnu, Esenler, Sultangazi'de, Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de dolu kısa süreli etkisini gösterdi.
ARABALARIN ÜSTÜNÜ ÖRTTÜLER
Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar araçlarının üstüne halı, battaniye gibi eşyalar örttü. Bazı bölgelerde de yolların doluyla kaplandığı gözlendi.
Sağanak ve dolunun etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken, sürücüler temkinli ilerledi.
KÜÇÜKÇEKMECE BEYAZA BÜRÜNDÜ
Dolu yağışının etkisini gösterdiği noktalardan biri de Küçükçekmece oldu. Küçükçekmece'de öğle saatlerinde hava bir anda karardı, dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ortalık beyaza büründü. Araçların üzeri ve yerler doluyla kaplandı. Dolu tanelerinin kısa sürede zemini beyaza boyadığı, araçların üzerinin ise beyaza büründüğü görüldü.