Ceyda Ateş gece 2’de kalkıp bunu yapıyormuş! Korkunç itiraf şok eden takıntı!

Yıllardır Amerika'da yaşayan ünlü oyuncu Ceyda Ateş, lise yıllarındaki zayıflık takıntısını ilk kez açıkladı. "Gece 2'de kalkıp aerobik yapıyordum" diyen Ateş'in, "Kemiklerim batıyordu" sözleriyle anlattığı sağlıksız zayıflama süreci hayranlarını şoke etti.

Ceyda Ateş gece 2’de kalkıp bunu yapıyormuş! Korkunç itiraf şok eden takıntı!
  • Ceyda Ateş, YouTube kanalında lise yıllarında aşırı zayıflama takıntısı yaşadığını ve gece yarıları aerobik yaparak sağlıksız şekilde kilo verdiğini açıkladı.
  • Oyuncu, aşırı zayıflık nedeniyle kuma yüzüstü yatamadığını ve kemiklerinin battığını belirterek o dönemi hastalık derecesinde olarak tanımladı.
  • Ateş, düzenli beslenme alışkanlığını ancak hamilelikte kazandığını ve ilk 3 ay kilo almayınca doktorunun korktuğunu söyledi.
  • Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınan Ceyda Ateş, şu anda 1.65 boy ve 47-48 kilo bandında olduğunu belirtti.
  • Oyuncu, eşi Buğra Toplusoy ve kızı Talia ile birlikte Florida'da yaşamını sürdürüyor.

"Adını Feriha Koydum" dizisindeki ikonik rolüyle hafızalara kazınan ve şimdilerde hayatını ABD'de sürdüren Ceyda Ateş, geçmişin karanlık bir perdesini araladı.

Ceyda Ateş gece 2’de kalkıp bunu yapıyormuş! Korkunç itiraf şok eden takıntı!-2

Kendi YouTube kanalında samimi açıklamalarda bulunan Ateş, lise yıllarında estetik kaygıların nasıl bir takıntıya dönüştüğünü ilk kez paylaştı. Güzellik uğruna sağlığını hiçe sayan ünlü oyuncu, o dönemki halini hastalık derecesinde olarak tanımladı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

GECE YARISI AEROBİK MESAİSİ!

Şu an 1.65 boyunda ve ideal sayılan 47-48 kilo bandında olan Ateş, lise yıllarında bu kilolara inmek için akılalmaz yöntemlere başvurmuş. Dönemin popüler ismi Jane Fonda'nın aerobik kasetlerine takılıp kalan oyuncu, "Gece 2'de kalkıp aerobik yapıyordum, evde sürekli hulahop çeviriyordum" sözleriyle, sporun nasıl bir takıntı haline geldiğini gözler önüne serdi.

Ceyda Ateş gece 2’de kalkıp bunu yapıyormuş! Korkunç itiraf şok eden takıntı!-4

"KEMİKLERİM BATIYORDU"

Aşırı zayıflığın sadece aynadaki görüntüsünü değil, konforunu da bozduğunu itiraf eden Ceyda Ateş'ten can yakan bir detay geldi: "Kuma yüzüstü yatamıyordum, kemiklerim batıyordu." Genç yaşta vücuduna yaptığı bu baskının fiziksel acısını yıllar sonra itiraf eden oyuncu, o günleri korkutucu olarak nitelendirdi.

Ceyda Ateş gece 2’de kalkıp bunu yapıyormuş! Korkunç itiraf şok eden takıntı!-5

DOKTORU BİLE KORKUTAN HAMİLELİK!

Hayatı boyunca düzensiz beslendiğini söyleyen Ateş, düzenli yemek yeme alışkanlığını ancak anne olacağını öğrendiğinde kazandığını belirtti. Hamilelik sürecinde sadece 9 kilo alan ünlü isim, "İlk 3 ay hiç kilo almayınca doktorum bile korktu. Hayatımda ilk defa hamilelikte bu kadar düzenli yemek yedim" diyerek, annelik içgüdüsünün takıntılarını nasıl yendiğini anlattı.

Ceyda Ateş gece 2’de kalkıp bunu yapıyormuş! Korkunç itiraf şok eden takıntı!-6

MERAK EDİLENLER

Ceyda Ateş kaç kilo ve boyu kaç?

Ceyda Ateş 1.65 boyundadır ve güncel kilosu 47-48 civarındadır.

Ceyda Ateş nerede yaşıyor?

Oyuncu, iş insanı eşi Buğra Toplusoy ve kızı Talia ile birlikte uzun bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde (Florida) yaşamaktadır.

Ceyda Ateş lise yıllarında ne takıntısı yaşadı?

Ünlü oyuncu lise yıllarında aşırı zayıflama takıntısı yaşamış, gece yarıları spor yaparak sağlıksız bir şekilde kilo vermiştir.

Nisa Bölükbaşı'ndan dijital dükkan! 24 saatlik kazancı ortaya çıktı
Nisa Bölükbaşı'ndan dijital dükkan!

