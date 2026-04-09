"Adını Feriha Koydum" dizisindeki ikonik rolüyle hafızalara kazınan ve şimdilerde hayatını ABD'de sürdüren Ceyda Ateş, geçmişin karanlık bir perdesini araladı.
Kendi YouTube kanalında samimi açıklamalarda bulunan Ateş, lise yıllarında estetik kaygıların nasıl bir takıntıya dönüştüğünü ilk kez paylaştı. Güzellik uğruna sağlığını hiçe sayan ünlü oyuncu, o dönemki halini hastalık derecesinde olarak tanımladı.
GECE YARISI AEROBİK MESAİSİ!
Şu an 1.65 boyunda ve ideal sayılan 47-48 kilo bandında olan Ateş, lise yıllarında bu kilolara inmek için akılalmaz yöntemlere başvurmuş. Dönemin popüler ismi Jane Fonda'nın aerobik kasetlerine takılıp kalan oyuncu, "Gece 2'de kalkıp aerobik yapıyordum, evde sürekli hulahop çeviriyordum" sözleriyle, sporun nasıl bir takıntı haline geldiğini gözler önüne serdi.
"KEMİKLERİM BATIYORDU"
Aşırı zayıflığın sadece aynadaki görüntüsünü değil, konforunu da bozduğunu itiraf eden Ceyda Ateş'ten can yakan bir detay geldi: "Kuma yüzüstü yatamıyordum, kemiklerim batıyordu." Genç yaşta vücuduna yaptığı bu baskının fiziksel acısını yıllar sonra itiraf eden oyuncu, o günleri korkutucu olarak nitelendirdi.
DOKTORU BİLE KORKUTAN HAMİLELİK!
Hayatı boyunca düzensiz beslendiğini söyleyen Ateş, düzenli yemek yeme alışkanlığını ancak anne olacağını öğrendiğinde kazandığını belirtti. Hamilelik sürecinde sadece 9 kilo alan ünlü isim, "İlk 3 ay hiç kilo almayınca doktorum bile korktu. Hayatımda ilk defa hamilelikte bu kadar düzenli yemek yedim" diyerek, annelik içgüdüsünün takıntılarını nasıl yendiğini anlattı.
