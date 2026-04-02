CANLI YAYIN
Geri

CHP'li Bornova Belediyesi'nde yolsuzluk: Ömer Eşki ve 3 şüpheli gözaltında

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 belediye çalışanının, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından gözaltına alındığı bildirildi. Eşki, geçtiğimiz günlerde tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın sevgilisini işe aldığını ve 5 ay maaş ödediğini itiraf etmişti. Soruşturma kapsamında, belediye bünyesinde benzer şekilde fiilen çalışmadan maaş alan başka personel bulunup bulunmadığı, kamu zararının boyutu ve sürecin organizasyon yapısı detaylı şekilde incelendiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 belediye çalışanı, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alındı.
  • İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında Bornova Belediyesi'nde fiilen çalışmayan personelin sistemde aktif gösterildiği tespit edildi.
  • Tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın sevgilisi A.A.'nın Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydı bulunmasına rağmen görev yapmadığı belirlendi.
  • SGK Uzmanlık Raporu'nda usulsüzlüğün münferit olmadığı ve belediye yönetiminin bilgisiyle yürütüldüğü belirtildi.
  • Soruşturma kapsamında belediyede benzer şekilde maaş alan başka personel bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 belediye çalışanının, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bornova Belediyesi'nde "bankamatik personel" uygulamasına ilişkin tespitlere ulaşıldığı ifade edildi.

Soruşturmada Özkan Yalım ve Aslıhan Aksoy'un Dubai tatilinde uyuşturucu madde kullandıklarına dair görüntüler elde edildi. (Haberin fotoğrafları DHA, Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

CHP'Lİ EŞKİ'NİN ADI 2 SKANDALLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Eşki, geçtiğimiz günlerde tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın sevgilisini işe aldığını ve 5 ay maaş ödediğini itiraf etmişti.

Soruşturma dosyasına yansıyan bulgulara göre, Eşki ile birlikte belediye bünyesindeki bazı yöneticilerin, fiilen çalışmayan bir personelin sistemde aktif gösterilmesine ilişkin süreçte sorumluluklarının bulunduğu değerlendiriliyor.

Yapılan incelemelerde, tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın sevgilisi şüpheli Aslıhan Aksoy'un 22.09.2025 tarihi itibarıyla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu, ancak gerçekte herhangi bir görev ifa etmediği tespit edildi.

CHP'li Ömer Eşki

MÜNFERİT BİR İŞLEM DEĞİL

Bu durumun, kamu kaynaklarının usulsüz şekilde kullanılması ve gerçeğe aykırı resmi kayıtlar oluşturulması suretiyle gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Hazırlanan SGK Uzmanlık Raporu'nda söz konusu usulsüzlüğün münferit bir işlemden ibaret olmadığını; belediye yönetimi ve ilgili birimlerin bilgisiyle yürütüldüğü belirtildi.

Tatil pozları ortaya çıkmıştı.

Bu kapsamda; Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çağrı Merkezi personeli olarak kaydı bulunan Aslıhan Aksoy, Personel A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü P.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A. hakkında sorumluluk tespiti yapıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından gözaltı işlemi uygulandı.

BAŞKA BANKAMATİK MEMURLARI ARANIYOR

Soruşturma kapsamında, belediye bünyesinde benzer şekilde fiilen çalışmadan maaş alan başka personel bulunup bulunmadığı, kamu zararının boyutu ve sürecin organizasyon yapısı detaylı şekilde incelendiği bildirildi.

Mevcut bulgular, yerel yönetimlerde kamu kaynaklarının kullanımı ve personel istihdamına ilişkin denetim mekanizmalarının önemini bir kez daha ortaya koyarken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni tespitlere ulaşılması bekleniyor.

Kur'an kursu öğrencilerinden polislere sürpriz: Pasta ve meşalelerle karşıladılar
SONRAKİ HABER

Kur'an kursu öğrencilerinden polislere sürpriz

 TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "ara seçim" çıkışı: Buna karar verecek yer TBMM Genel Kuruludur
ÖNCEKİ HABER

Kurtulmuş'tan "ara seçim" çıkışı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler