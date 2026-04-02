SGK Uzmanlık Raporu'nda usulsüzlüğün münferit olmadığı ve belediye yönetiminin bilgisiyle yürütüldüğü belirtildi.

Tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın sevgilisi A.A.'nın Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydı bulunmasına rağmen görev yapmadığı belirlendi.

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 belediye çalışanı, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alındı.

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 belediye çalışanının, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltına alındığı bildirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bornova Belediyesi'nde "bankamatik personel" uygulamasına ilişkin tespitlere ulaşıldığı ifade edildi.

Soruşturmada Özkan Yalım ve Aslıhan Aksoy'un Dubai tatilinde uyuşturucu madde kullandıklarına dair görüntüler elde edildi.

CHP'Lİ EŞKİ'NİN ADI 2 SKANDALLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Eşki, geçtiğimiz günlerde tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın sevgilisini işe aldığını ve 5 ay maaş ödediğini itiraf etmişti.

Soruşturma dosyasına yansıyan bulgulara göre, Eşki ile birlikte belediye bünyesindeki bazı yöneticilerin, fiilen çalışmayan bir personelin sistemde aktif gösterilmesine ilişkin süreçte sorumluluklarının bulunduğu değerlendiriliyor.

CHP'li Eşki ve 3 şüpheli gözaltında

Yapılan incelemelerde, tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın sevgilisi şüpheli Aslıhan Aksoy'un 22.09.2025 tarihi itibarıyla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu, ancak gerçekte herhangi bir görev ifa etmediği tespit edildi.