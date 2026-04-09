Halis Kahriman'ın kaçak katları yüzünden CHP'li belediyeyle davalık olduğu rezidansı





KAÇAK 17 KATIN DİYETİ PARİS SPONSORLUĞU MU?



Bilindiği üzere Halis Kahriman, Esenyurt'taki 'Empire İstanbul' projesinin 17 katı kaçak olduğu için CHP'li Esenyurt Belediyesi ile davalık olmuştu.

Daha sonra da Ekrem İmamoğlu ile Paris'te boy göstermişti.





Kahriman'ın İBB etkinliğine hangi sıfatla davet edildiği merak edilirken Takvim.com.tr "Paris'teki organizasyonun sponsoru Kahriman mı?" sorusunu gündeme getirmişti.





Halis Kahriman ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun



O dönem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un Paris'teki etkinliklerin sponsor vasıtasıyla 'Şartsız bağış' ile yapıldığını beyan etmesi bu iddiaları güçlendirdi.