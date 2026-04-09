CHP'li Bodrum Meclis Üyesi Nadir Ataman, Beylikdüzü'nde gittiği bir çorbacıda garsonu "Ben belediye başkan yardımcısıyım" diye azarlayınca mekandan yaka paça kovuldu. Ataman'ın yanındaki ismin CHP'den Esenyurt Belediye Başkan adayı olup daha sonra Ekrem İmamoğlu tarafından el çektirilen Ali Gökmen olduğu öğrenildi. Mekan ise İmamoğlu'na oldukça yakın olan ve müteahhitlikle uğraşan Halis Kahriman'ın kardeşi Ömer Kahriman'a ait. Öte yandan DEVA'dan ayrılıp CHP'ye geçemeyince YRP rozeti takan Halis Kahriman'ın Esenyurt Belediyesi ile davalık olduğu kaçak 17 katın diyetini "İmamoğlu'na Paris sponsorluğu" ile ödediği konuşuluyor.

Beylikdüzü'nde yaka paça kelle paça! Dayak yiyen CHP'li Nadir Ataman dayak atan İmamoğlu'nun müteahhidi Kahriman

Bodrum Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman, İstanbul Beylikdüzü'nde gittiği bir restoranda garsonla tartıştı.

Ataman, 'Ben belediye başkan yardımcısıyım' diyerek restoran sahibi ve garsona çıkıştı. Bunun üzerine tartışma daha da alevlendi. CHP'li Nadir Ataman yaka paça restorandan kovuldu.

YANINDAKİ İSİM KİM ÇIKTI?

Ataman'ın yanındaki ismin CHP'den Esenyurt Belediye Başkan adayı olup daha sonra adaylığını Ahmet Özer'e devretmek zorunda kalan Ali Gökmen olduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı mekanın sahibi ise dikkat çeken biri.

MEKAN İMAMOĞLU'NA YAKIN KAHRİMAN AİLESİNİN

İşletme, Esenyurt'ta Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve İmamoğlu ile Paris'te partileyen Halis Kahriman'ın kardeşi Ömer Kahriman'a ait.

Kahriman CHP'li Nadir Ataman'ı mekandan kovduktan sonra "Ben Makam mevkiye bakmam sarhoş olup gelip benim mekanımda hiç kimse küfür edemez" paylaşımında bulundu.

Halis Kahriman'ın kaçak katları yüzünden CHP'li belediyeyle davalık olduğu rezidansı


KAÇAK 17 KATIN DİYETİ PARİS SPONSORLUĞU MU?

Bilindiği üzere Halis Kahriman, Esenyurt'taki 'Empire İstanbul' projesinin 17 katı kaçak olduğu için CHP'li Esenyurt Belediyesi ile davalık olmuştu.

Daha sonra da Ekrem İmamoğlu ile Paris'te boy göstermişti.

Kahriman'ın İBB etkinliğine hangi sıfatla davet edildiği merak edilirken Takvim.com.tr "Paris'teki organizasyonun sponsoru Kahriman mı?" sorusunu gündeme getirmişti.


Halis Kahriman ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun

O dönem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un Paris'teki etkinliklerin sponsor vasıtasıyla 'Şartsız bağış' ile yapıldığını beyan etmesi bu iddiaları güçlendirdi.

KILIÇDAROĞLU, CHP VE DEVA PARTİSİ DETAYI

Akıllara gelen bir başka detay ise 14-28 Mayıs seçimlerinde 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, o dönem istifa eden DEVA Partisi İstanbul ilçe başkanları ile Halis Kahriman'a ait binada görüşmüştü.

Bu görüşme CHP ile DEVA arasında krize yol açmıştı.

DEVA ROZETİNİ ATTI CHP'YE GEÇEMEYİNCE YRP ROZETİ TAKTI

DEVA Partisi rozetini çıkaran Halis Kahriman CHP'ye geçemeyince Yeniden Refah Partisi rozeti takmıştı. Kahriman şu sıralar Yeniden Refah Partisi'nde "Siyasi İşler Başkan Yardımcısı" olarak görev alıyor.



