Bodrum Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman, İstanbul Beylikdüzü'nde gittiği bir restoranda garsonla tartıştı.
Ataman, 'Ben belediye başkan yardımcısıyım' diyerek restoran sahibi ve garsona çıkıştı. Bunun üzerine tartışma daha da alevlendi. CHP'li Nadir Ataman yaka paça restorandan kovuldu.
MEKAN İMAMOĞLU'NA YAKIN KAHRİMAN AİLESİNİN
İşletme, Esenyurt'ta Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve İmamoğlu ile Paris'te partileyen Halis Kahriman'ın kardeşi Ömer Kahriman'a ait.
Kahriman CHP'li Nadir Ataman'ı mekandan kovduktan sonra "Ben Makam mevkiye bakmam sarhoş olup gelip benim mekanımda hiç kimse küfür edemez" paylaşımında bulundu.
KAÇAK 17 KATIN DİYETİ PARİS SPONSORLUĞU MU?
Bilindiği üzere Halis Kahriman, Esenyurt'taki 'Empire İstanbul' projesinin 17 katı kaçak olduğu için CHP'li Esenyurt Belediyesi ile davalık olmuştu.
Daha sonra da Ekrem İmamoğlu ile Paris'te boy göstermişti.
Kahriman'ın İBB etkinliğine hangi sıfatla davet edildiği merak edilirken Takvim.com.tr "Paris'teki organizasyonun sponsoru Kahriman mı?" sorusunu gündeme getirmişti.
O dönem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un Paris'teki etkinliklerin sponsor vasıtasıyla 'Şartsız bağış' ile yapıldığını beyan etmesi bu iddiaları güçlendirdi.
KILIÇDAROĞLU, CHP VE DEVA PARTİSİ DETAYI
Akıllara gelen bir başka detay ise 14-28 Mayıs seçimlerinde 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, o dönem istifa eden DEVA Partisi İstanbul ilçe başkanları ile Halis Kahriman'a ait binada görüşmüştü.
Bu görüşme CHP ile DEVA arasında krize yol açmıştı.
DEVA ROZETİNİ ATTI CHP'YE GEÇEMEYİNCE YRP ROZETİ TAKTI
DEVA Partisi rozetini çıkaran Halis Kahriman CHP'ye geçemeyince Yeniden Refah Partisi rozeti takmıştı. Kahriman şu sıralar Yeniden Refah Partisi'nde "Siyasi İşler Başkan Yardımcısı" olarak görev alıyor.