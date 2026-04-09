ABD-İsrail koalisyonunun İran'a saldırmasıyla bölgede alevlenen savaşta 15 günlük ateşkese varıldı. Ülkeler arasında temaslar devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşiyan Türkiye'ye duruşu için teşekkür etti.
PEZEŞKİYAN: TAKDİR EDİYORUZ
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Türkiye'nin, İran'a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında dün (9 Nisan) bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Görüşmede ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırısı, ateşkes ilanı ve bölgede kalıcı güvenliğin sağlanması ve savaşın kesin olarak sona erdirilmesi için çözümler konuları ele alındı.
Pezeşkiyan Başkan Erdoğan ile görüşmesinde, "Türkiye'nin ABD ve İsrail'in İran'a karşı haksız saldırısını kınayan tutumunu ve özellikle Türk halkının İran halkıyla gösterdiği kayda değer dayanışmayı takdirle ediyoruz" dedi.
"ABD'nin önceki iki müzakere turunda diplomasiye ihanet etmesine ve İran'a saldırmasına rağmen İran, komşu ve dost ülkelerin savaşı durdurma ve ateşkes sağlama taleplerini sorumluluk bilinciyle kabul etmiştir" diyen Pezeşkiyan, savaşın Lübnan dahil her yerde sonlandırılması gerektiğini vurguladı.
İsrail'in eylemlerinin bölgedeki çatışmayı körüklemeyi amaçladığını vurgulayan Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri, dayanışma içinde siyonist rejimin savaş kışkırtıcılığına ve bölgenin istikrarını ve huzurunu tehlikeye atmasına karşı koymalıdır" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN HEDEFİ DİYALOG İKLİMİ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pezeşkiyan görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığından da açıklama gelmişti.
İletişim Başkanlığından dün yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, ateşkesi ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.
Erdoğan, görüşmede, ateşkese giden süreçte Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.
Erdoğan, ilerleyen günlerde başlayacak müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede istifade edilmesi gerektiğini, süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesinin önem arz ettiğini, Türkiye'nin yeni süreçte de dost ülkelerle birlikte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.
Kardeş İran halkının kayıpları için taziye ve üzüntülerini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hedefinin, bölgede yeni bir sağduyu ve diyalog ikliminin tesisi olduğunu belirtti.