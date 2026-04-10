CHP'li Bolu Belediyesi'nde bağış toplandı tek bir kurbanlık alınmadı

Bolu'da yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan CHP'li Tanju Özcan ve ekibi hakkında hazırlanan müfettiş raporları, akılalmaz bir skandalı ortaya çıkardı. Belediyeye bağlı Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BolSev) aracılığıyla vatandaşlardan "kurban bağışı" adı altında 884 bin TL toplandığı, ancak vakıf kayıtlarında tek bir kurbanlık hayvan alımı veya kesimi yapılmadığı tespit edildi.

CHP'li Bolu Belediyesi'nde bağış toplandı tek bir kurbanlık alınmadı
  • Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ekibinin kurban bağışı adı altında topladığı paralarla kurbanlık hayvan almadığı ortaya çıktı.
  • Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BolSev) 68 hisse için 884 bin TL para topladı.
  • Vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımına ve kesimine dair herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edildi.
  • Tanju Özcan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı ve tutuklandı.
  • Bolu Belediyesi'nde yolsuzluk iddiaları kapsamında soruşturma devam ediyor.

Bolu'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ekibinin yolsuzlukları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Belediyenin insanların dini duygularını sömürerek "kurban bağışı" adı altında topladıkları paralarla bir tek kurbanlık bile almadığı ortaya çıktı.

68 HİSSE İÇİN 884 BİN TL TOPLADILAR TEK BİR KURBANLIK ALMADILAR

Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BolSev) ile ilgili başlatılan incelemede 68 hisse için 884 bin TL para toplandı. Ancak vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımına ve kesimine dair herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edildi.

Aralarında Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız, Aydan Özdemir ve Leyla Beykoz'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkında cezai tablo ortaya çıktı. 36 mağdurun bulunduğu ve ceza talep edilmesi halinde şüphelilerin kişi başı 7 yıl hapis cezasıyla yargılanabileceği değerlendiriliyor.

