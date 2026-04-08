Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, ateşkesi ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.
Başkan Erdoğan görüşmede, ateşkese giden süreçte Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.
İSRAİL UYARISI
Erdoğan, önümüzdeki günlerde başlayacak müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede istifade edilmesi gerektiğini, süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesinin önem arz ettiğini, ülkemizin yeni süreçte de dost ülkelerle birlikte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.
İRAN'A TAZİYE: TÜRKİYE'NİN HEDEFİ YENİ BİR SAĞ DUYU VE DİYALOG İKLİMİ
İran halkının kayıpları için taziye ve üzüntülerini yineleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hedefinin, bölgemizde yeni bir sağduyu ve diyalog ikliminin tesisi olduğunu belirtti.
YENİ DÜZENİN KUTUP BAŞI TÜRKİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki yanan ateşin yayılmaması için elini taşın altına koydu.
28 Şubat'tan bu yana aktif bir diplomasi yürüten Erdoğan, ABD'den İran'a, Körfez'den Avrupa'ya, Asya'dan NATO'ya üst düzey temaslar kurdu. ABD Başkanı Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere Başkanı Starmer, Katar Emiri Al Sani, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Suudi Arabistan Prensi Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un aralarında bulunduğu çok sayıda devlet lideriyle görüştü.
Başkan Erdoğan'ın barış eksenli diplomasi trafiği, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin kutup başı olduğunu tescilledi.