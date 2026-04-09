Trendyol Süper Lig'de gelecek sezonun kadro yapılanması için erken harekete geçen Trabzonspor, teknik heyetin raporu doğrultusunda yerli oyuncu kalitesini artırmak istiyor. Bordo-mavili yönetimin bu doğrultuda Alanyaspor'da forma giyen İbrahim Kaya'yı takibe aldığı belirtildi.
SÜPER LİG'E HIZLI UYUM SAĞLADI
Sezon başında Bandırmaspor'dan Alanyaspor'a transfer olan İbrahim Kaya, kısa sürede Süper Lig temposuna uyum sağladı. 25 yaşındaki futbolcu, orta sahadaki üretkenliği ve hücum hattına verdiği katkıyla dikkat çekti.
SON HAFTALARDA FORMUNU YÜKSELTTİ
İbrahim Kaya, özellikle ligin son bölümünde ortaya koyduğu performansla ön plana çıktı. Son 3 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı veren oyuncu, sezon genelinde ise 5 gol ve 1 asist üretti.
TRABZONSPOR TAKİBİ SÜRDÜRÜYOR
Trabzonspor oyuncu izleme ekibinin, İbrahim Kaya'yı sezonun kalan haftalarında da yakından takip edeceği ifade edildi. Bordo-mavili yönetimin, oyuncunun performansındaki istikrarın sürmesi halinde sezon bitiminde Alanyaspor'a resmi teklif sunabileceği kaydedildi.