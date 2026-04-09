Trabzonspor yerli maestrosunu buldu! Transfer için İbrahim Kaya sürprizi

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililerin gündemindeki isimlerden birinin Alanyaspor forması giyen İbrahim Kaya olduğu öne sürüldü.

  • Trabzonspor, gelecek sezon kadrosunda yerli oyuncu kalitesini artırmak için Alanyaspor'un orta saha oyuncusu İbrahim Kaya'yı takibe aldı.
  • 25 yaşındaki İbrahim Kaya, bu sezon Bandırmaspor'dan Alanyaspor'a transfer oldu ve Süper Lig'e hızlı uyum sağladı.
  • İbrahim Kaya, sezon genelinde 5 gol ve 1 asist üretti, son 3 maçta ise 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
  • Trabzonspor oyuncu izleme ekibi, İbrahim Kaya'yı sezonun kalan haftalarında yakından takip edecek.
  • Bordo-mavili yönetim, oyuncunun performansındaki istikrar devam ederse sezon sonunda Alanyaspor'a resmi teklif sunabilecek.

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezonun kadro yapılanması için erken harekete geçen Trabzonspor, teknik heyetin raporu doğrultusunda yerli oyuncu kalitesini artırmak istiyor. Bordo-mavili yönetimin bu doğrultuda Alanyaspor'da forma giyen İbrahim Kaya'yı takibe aldığı belirtildi.

SÜPER LİG'E HIZLI UYUM SAĞLADI

Sezon başında Bandırmaspor'dan Alanyaspor'a transfer olan İbrahim Kaya, kısa sürede Süper Lig temposuna uyum sağladı. 25 yaşındaki futbolcu, orta sahadaki üretkenliği ve hücum hattına verdiği katkıyla dikkat çekti.

SON HAFTALARDA FORMUNU YÜKSELTTİ

İbrahim Kaya, özellikle ligin son bölümünde ortaya koyduğu performansla ön plana çıktı. Son 3 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı veren oyuncu, sezon genelinde ise 5 gol ve 1 asist üretti.

TRABZONSPOR TAKİBİ SÜRDÜRÜYOR

Trabzonspor oyuncu izleme ekibinin, İbrahim Kaya'yı sezonun kalan haftalarında da yakından takip edeceği ifade edildi. Bordo-mavili yönetimin, oyuncunun performansındaki istikrarın sürmesi halinde sezon bitiminde Alanyaspor'a resmi teklif sunabileceği kaydedildi.

