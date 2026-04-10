Ünlüler raporu: 255 şüpheliden 169'unda uyuşturucuya rastlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez basın mensuplarıyla bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. İstanbul'da Ekim 2025'ten beri devam eden ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasına ilişkin bilgi veren Dönmez 255 şüpheliden 169'unda uyuşturucuya rastlandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) OPERASYONLAR SÜRECEK: ÜNLÜLER VE İŞ İNSANLARI VAR

Dönmez ünlülere yönelik soruşturmaya ilişkin şunları söyledi: "Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında ise bugüne kadar 255 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 219'unun Adli Tıp işlemleri tamamlanmıştır. 169 şüphelide esrar ve kokain maddelerine rastlanmıştır. Öte yandan 'torbacı' olarak tabir ettiğimiz satıcılara yönelik son iki ayda 400 şüpheli yakalanmış, ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında ise 32 şüphelinin tutukluluğu sürmektedir. 'Uyuşturucu' dosyası kapsamında yeni operasyonlar yapılacak. Tespit edilen listeler hazırlanıyor. Elde edilen yeni veriler doğrultusunda, aralarında ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu şüpheliler savcılığımıza davet edilecek. Asıl amacımız daha üst kademelere ulaşmak. Bu konuya büyük bir ciddiyetle yaklaşıyoruz. Amacımız ifşa etmek değil. Ünlülere yönelik soruşturmada 169 şüphelide esrar ve kokaine rastlandı (Fotoğraf TAKVİM ARŞİV'den kullanılmıştır) Narkotik suçlarla mücadele kapsamında, 'uyuşturucu baronu' olarak nitelendirilebilecek kişilerle ilgili Interpol ile temas kurduk. Bu durum ülkemiz açısından önemli bir kazanım. Karşılıklı uluslararası soruşturma yöntemleri geliştirildi. Bu kapsamda, ülkemize iadesi sağlanan şüphelilerin Türkiye'de tutuklanmalarını temin ediyoruz. Narkotik suçlardan elde edilen gelirlerin nasıl dolaşıma sokulduğunu detaylı şekilde inceliyoruz. Özellikle yasadışı bahis kapsamında Kapalıçarşı'daki ve bazı online ödeme kuruluşları üzerinden gelirlerin nakledilmesi dikkat çekti. Soruşturmaları yalnızca bu kuruluşların sahipleriyle sınırlı yürütmedik. İlk olarak Payfix üzerinden başlayan süreçte, sahibi sıfırdan başlayarak neredeyse bir banka sahibi olacak noktaya geldi. Son 1,5 yılda toplam 8 ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 255 kişiye işlem yapılırken, 108 kişi tutuklandı."

POZİTİFLER LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Ekim 2025'ten bu yana yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) yapılan saç, kan ve idrar testleri sonucunda birçok ismin sonucu pozitif çıktı. Analiz raporu TAKVİMde! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka... Operasyonun ilk dalgasında Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saç örneklerinde kokain, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan örneklerinde esrar (THC) tespit edildi. Şeyma Subaşının uyuşturucu testi çıktı: Pozitif! Sonraki dalgalarda Aleyna Tilki (esrar), Şeyme Subaşı, Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız (kokain), Reynmen (Yusuf Aktaş) ve Emirhan Çakal (esrar + kokain) gibi isimlerin testi pozitif çıktı. Rabia Karaca, Rabia Yaman gibi sosyal medya ünlülerinin yanı sıra son dalgalarda pozitif çıkan diğer isim ise Didem Soydan oldu. Ünlülerin test sonuçları çıktı: Didem Soydan pozitif Kerim Sabancı ve Güzide Duran negatif İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez bahis, terör ve belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin de bilgi verdi. "FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI BAŞKA BRANŞLARA SIÇRAYABİLİR" Dönmez, "Sanal bahis konusu önemli bir başlık. Yasadışı bahisle mücadele sadece oynayan ve oynatan kişilerle sınırlı değil; altyapı sağlayan, para transferi yapan, hesap açan ya da toplu şekilde hesap temin eden tüm unsurlara yönelik çalışmalarımız sürüyor. Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki tavrı nettir. Biz de bu doğrultuda mücadelemizi büyüterek sürdürüyoruz. Elimizdeki verilerle kapsamlı bir hazırlık içerisindeyiz. Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 56 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Soruşturmada tutuklu şüpheli bulunmuyor. Futbolda bahis soruşturması aslında sporda bahis soruşturmasına evrildi, federasyonlar ve Spor Toto'dan gelen veriler doğrultusunda dosyanın basketbol ve voleybol branşlarına da sıçrayabilir" dedi.