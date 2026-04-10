

YENİ HAMLE GELECEK

Bu sezon Barcelona'nın yıldızı Lewandowski ile gol krallığı yarışında olan ve son olarak Real Madrid'i yıkan golü atan Muriqi için Fenerbahçe'nin yeniden girişimde bulunacağı öğrenildi.

Hem Muriqi'nin hem de eşinin yeniden İstanbul'da yaşamaya ve Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktıkları kaydedildi.