Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Lider Galatasaray'ın 4 puan arkasında olan Kanarya, rakibiyle yapacağı maç nedeniyle umudunu koruyor.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdüren sarı lacivertliler ihtiyaç listesini belirledi. Yönetim; stoper, sol bek ve golcü takviyesi konusunda teknik direktör Domenico Tedesco ile fikir birliğine vardı.
ANA HEDEF SANTRFOR
Devre arası transfer döneminde En-Nesyri ve Jhon Duran ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Angers'in 19 yaşındaki genç yıldızı Sidiki Cherif'i transfer etmişti.
Zaman zaman bu bölgede Anderson Talisca'yı da değerlendiren Tedesco, ilk önceliğin forvet transferi olmasını istedi.
MURIQI SESLERİ
2019-20 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe forması giydikten sonra Lazio'ya, oradan da Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi, özellikle bu sezon attığı gollerle dikkat çekti.
Ara transfer döneminde forvet ihtiyacı olan sarı lacivertliler, bu dönemde Muriqi için de bir hamle yapmıştı. Ancak Kanarya, İspanyol temsilcisi Mallorca ile anlaşamamıştı.
YENİ HAMLE GELECEK
Bu sezon Barcelona'nın yıldızı Lewandowski ile gol krallığı yarışında olan ve son olarak Real Madrid'i yıkan golü atan Muriqi için Fenerbahçe'nin yeniden girişimde bulunacağı öğrenildi.
Hem Muriqi'nin hem de eşinin yeniden İstanbul'da yaşamaya ve Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktıkları kaydedildi.