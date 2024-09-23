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Sara hayran bıraktı

Galatasaray’ın Norwich City’den transfer ettiği Brezilyalı orta saha, Fenerbahçe derbisindeki performansıyla taraftarları mest etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
Sara hayran bıraktı

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Cimbom'un Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara, Fenerbahçe ile oynanan derbide takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Derbide fileleri havalandıran yıldız futbolcu, attığı golün dışında mücadelesiyle de tam not aldı. Süper Lig'de 2 gol ve 1 asiste ulaşan 25 yaşındaki futbolcu, derbide vatandaşı Fred'e karşı da büyük üstünlük kurdu. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Sara, "Fenerbahçe'ye çok güzel bir gol attım, umarım hep onlara atmaya devam ederim" ifadelerini kullandı. Galatasaray, Sambacı'yı İngiliz ekibi Norwich'ten 18 milyon Euro'ya transfer etti.

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