Sara hayran bıraktı

Cimbom'un Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara, Fenerbahçe ile oynanan derbide takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Derbide fileleri havalandıran yıldız futbolcu, attığı golün dışında mücadelesiyle de tam not aldı. Süper Lig'de 2 gol ve 1 asiste ulaşan 25 yaşındaki futbolcu, derbide vatandaşı Fred'e karşı da büyük üstünlük kurdu. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Sara, "Fenerbahçe'ye çok güzel bir gol attım, umarım hep onlara atmaya devam ederim" ifadelerini kullandı. Galatasaray, Sambacı'yı İngiliz ekibi Norwich'ten 18 milyon Euro'ya transfer etti.

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