Başkan Erdoğan'dan Kafkasya Kongresi'ne mesaj: Zengezur geçişi Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bağlantıyı güçlendirecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır’da düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi’ne gönderdiği mesajda bölgesel barış, iş birliği ve Zengezur geçişine ilişkin önemli mesajlar verdi. “Kafkasya’nın tarihi, bizim de tarihimizdir.” diyen Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan’ın Şuşa Beyannamesi’yle müttefikliğe taşınan ilişkilerine dikkat çekti. Zengezur geçişinin açılmasıyla Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bağlantının güçleneceğini belirten Erdoğan, “Karabağ’ın zafer sevincini nasıl birlikte yaşadıysak Kafkasya’nın barış ve refahı için de aynı kararlılıkla çalışacağız.” ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi'ne gönderdiği mesajda bölgesel barış, ortak refah ve Türk dünyasıyla bağlantıları güçlendirecek Zengezur Geçişi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"KAFKASYA'NIN TARİHİ, BİZİM DE TARİHİMİZDİR"
Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, fikirleri, değerlendirmeleri, sunumları ve eleştirileriyle kongrenin içeriğini zenginleştiren uzmanlara teşekkür etti.
Türkiye'nin Kafkasya ile tarihi bağlarına dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Kafkasya'nın tarihi, bizim de tarihimizdir. Asırlardır bu coğrafyanın acılarını da sevinçlerini de paylaştık. Bugün omuzlarımızda, bu ortak tarihten aldığımız güçle gelecek nesillere barış ve güven içinde yaşayacakları bir bölge bırakma sorumluluğu vardır."
KARABAĞ'IN ZAFERİNDEN KAFKASYA'NIN REFAHINA
Kardeş Azerbaycan ile müttefiklik ilişkilerine vurgu yapan Erdoğan, bölgesel barışın tesisi için ortak çalışmaların süreceğini belirterek şunları kaydetti:
"Bu anlayışla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le birlikte, 'bir millet, iki devlet' şiarını Şuşa Beyannamesi'yle müttefikliğe taşıdık.
Şuşa'da, Fuzuli'de, Laçın'da dalgalanan Azerbaycan bayrağı, Türkiye'nin de iftiharıdır.
Karabağ'ın zafer sevincini nasıl birlikte yaşadıysak Kafkasya'nın barış ve refahı için de aynı kararlılıkla çalışacağız."
ZENGEZUR GEÇİŞİ TÜRK DÜNYASIYLA BAĞLARI GÜÇLENDİRECEK
Zengezur Geçişi'nin bölgesel ulaşım ve ticaret açısından önemine işaret eden Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Zengezur Geçişi'nin açılmasıyla Azerbaycan'ın ana karasıyla Nahçıvan arasındaki ulaştırma altyapısı güçlenecek, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bağlantı yeni bir imkâna kavuşacaktır.
İpek Yolu güzergâhlarında canlanacak ticaretin, artacak iş birliğinin ve perçinlenecek beşerî bağların tüm bölgeye fayda sağlayacağına inanıyoruz."
KAFKASYA İÇİN ORTAK REFAH VİZYONU
Türkiye'nin Kafkasya vizyonunun kalıcı barış ve ortak refah üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:
"Bizim vizyonumuza göre Kafkasya, barışın kalıcı hâle geldiği, komşuların ticaret yaptığı ve her ülkenin ortak refahtan pay aldığı bir bölgedir.
Iğdır'da ortaya koyacağınız ilmî birikimin ve yapacağınız istişarelerin bu ortak geleceğin inşasına katkı sunmasını ümit ediyorum."
Erdoğan, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek katılımcılara ve Iğdırlılara selam ve muhabbetlerini iletti.