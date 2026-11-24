KAFKASYA İÇİN ORTAK REFAH VİZYONU

Türkiye'nin Kafkasya vizyonunun kalıcı barış ve ortak refah üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim vizyonumuza göre Kafkasya, barışın kalıcı hâle geldiği, komşuların ticaret yaptığı ve her ülkenin ortak refahtan pay aldığı bir bölgedir.

Iğdır'da ortaya koyacağınız ilmî birikimin ve yapacağınız istişarelerin bu ortak geleceğin inşasına katkı sunmasını ümit ediyorum."

Erdoğan, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek katılımcılara ve Iğdırlılara selam ve muhabbetlerini iletti.