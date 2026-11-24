Muğla Milas 4,6 ile sallandı ardından artçılar geldi! Şükrü Ersoy 2017 depremini hatırlattı
Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölge peş peşe artçı sarsıntılarla sallandı. Yaklaşık 32 dakika içerisinde 4 artçı deprem kaydedilirken, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgedeki fayların yapısına ve Gökova kıyısına dikkat çekti. 2017 depremini hatırlatan Ersoy, bölgedeki sismik hareketliliğin izlenmesi gerektiğini belirtti.
Muğla'da akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Paylaşılan deprem verilerine göre, 24 Kasım 2026 tarihinde saat 18.39'da merkez üssü Milas ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 7,28 KİLOMETRE
Yerin 7,28 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün koordinatları 37.136 kuzey enlemi ve 27.869 doğu boylamı olarak açıklandı.Milas'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
MİLAS'TA PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER
Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sismik hareketlilik devam etti. Ana sarsıntının ardından yaklaşık 32 dakika içerisinde 4 artçı deprem kaydedildi.
Saat 18.53'te 2,7 büyüklüğünde meydana gelen artçı sarsıntıyı, saat 19.05'te 1,7, saat 19.08'de 2,0 ve saat 19.11'de 1,8 büyüklüğündeki depremler takip etti.
Artçı depremlerin derinliklerinin 6,99 ile 10,19 kilometre arasında değiştiği kaydedildi.
ŞÜKRÜ ERSOY'DAN DİKKAT ÇEKEN FAY DEĞERLENDİRMESİ
Depremin ardından A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgedeki aktif faylara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Sarsıntının kaydedildiği noktaya dikkat çeken Ersoy, merkez üssünün doğru belirlenmiş olması halinde söz konusu noktada büyük deprem üretecek uzunlukta bir fay bulunmadığını ifade etti.
2017 DEPREMİNİ HATIRLATTI
Bölgedeki aktif fayların 2017 depreminden bu yana zaman zaman kendisini gösterdiğini belirten Ersoy, Milas'taki sarsıntının da bunlardan biri olabileceğini söyledi.
Ersoy, "Çok sayıda fay var. Fakat bundan sonraki depremleri de izlemem gerekiyor." ifadelerini kullandı.
BÖLGENİN ZEMİN YAPISINA DİKKAT ÇEKTİ
Depremin meydana geldiği bölgenin dağlık ve kayalık bir yapıya sahip olmasının avantaj olduğunu belirten Ersoy, deprem dalgalarının kaya zeminlerde yumuşak zeminlere kıyasla farklı davranabildiğini anlattı.
"GÖKOVA'NIN TAM KIYISINDA OLSAYDI..."
Gökova kıyısındaki faylara ayrı bir parantez açan Ersoy, Milas'taki depreme ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Gökova'nın tam kıyısında olsaydı, oradaki fayları çok iyi biliyorum, biraz daha endişe duyardım ama şu andaki depremde bölge deprem bölgesi olmasına rağmen kıyıdaki faylardan daha tehlikeli olduğunu düşünmüyorum."
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