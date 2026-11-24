Saat 18.53'te 2,7 büyüklüğünde meydana gelen artçı sarsıntıyı, saat 19.05'te 1,7, saat 19.08'de 2,0 ve saat 19.11'de 1,8 büyüklüğündeki depremler takip etti.

Yerin 7,28 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün koordinatları 37.136 kuzey enlemi ve 27.869 doğu boylamı olarak açıklandı.

Muğla'da akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Paylaşılan deprem verilerine göre, 24 Kasım 2026 tarihinde saat 18.39'da merkez üssü Milas ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Milas'taki sarsıntının ardından bölgenin fay yapısını değerlendirdi. (Foto: A Haber-ekran görüntüsü)

ŞÜKRÜ ERSOY'DAN DİKKAT ÇEKEN FAY DEĞERLENDİRMESİ

Depremin ardından A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgedeki aktif faylara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sarsıntının kaydedildiği noktaya dikkat çeken Ersoy, merkez üssünün doğru belirlenmiş olması halinde söz konusu noktada büyük deprem üretecek uzunlukta bir fay bulunmadığını ifade etti.

2017 DEPREMİNİ HATIRLATTI

Bölgedeki aktif fayların 2017 depreminden bu yana zaman zaman kendisini gösterdiğini belirten Ersoy, Milas'taki sarsıntının da bunlardan biri olabileceğini söyledi.

Ersoy, "Çok sayıda fay var. Fakat bundan sonraki depremleri de izlemem gerekiyor." ifadelerini kullandı.