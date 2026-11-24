YOL AÇILSIN DİYE KORNA ÇALDI Olay, dün saat 14.30 sıralarında Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hasta taşıyan ambulansı kullanan acil tıp teknisyeni, çift şeritli yola park edilen araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekip yolun açılması için korna çaldı.

İzmir 'in Konak ilçesinde yolu açmak için korna çalan ve çıkan tartışmanın ardından yoluna devam eden ambulans şoförü, dönüş yolunda kırmızı ışıkta beklerken saldırıya uğradı.

Ambulans şoförüne kırmızı ışıkta saldırı kamerada

KIRMIZI IŞIKTA SALDIRIYA UĞRADI

Bunun üzerine ambulans şoförü ile çevrede bulunan bir kişi arasında tartışma yaşandı. Ambulans şoförü, hastasını teslim edip aynı güzergâhtan dönerken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, ambulansa ve şoförüne saldırdı.

İzmir'de ambulans saldırıya uğradı (Foto: DHA)

O ANLAR KAMERADA

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ambulansın kırmızı ışıkta beklediği sırada bir kişinin aracın camına vurduğu, ardından başka bir kişinin de ambulansa doğru koşarak olayı yatıştırmaya çalıştığı görüldü.