Korna çaldı hedef oldu! İzmir'de ambulans şoförüne saldırı
İzmir'in Konak ilçesinde hasta taşıdığı sırada yolun açılması için korna çalan ambulans şoförü, dönüş yolunda kırmızı ışıkta beklerken saldırıya uğradı. Ambulansın yan camı kırılırken yüzünden ve çenesinden yaralanan acil tıp teknisyeni darp raporu aldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Konak ilçesinde yolu açmak için korna çalan ve çıkan tartışmanın ardından yoluna devam eden ambulans şoförü, dönüş yolunda kırmızı ışıkta beklerken saldırıya uğradı.
YOL AÇILSIN DİYE KORNA ÇALDI
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hasta taşıyan ambulansı kullanan acil tıp teknisyeni, çift şeritli yola park edilen araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekip yolun açılması için korna çaldı.
KIRMIZI IŞIKTA SALDIRIYA UĞRADI
Bunun üzerine ambulans şoförü ile çevrede bulunan bir kişi arasında tartışma yaşandı. Ambulans şoförü, hastasını teslim edip aynı güzergâhtan dönerken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, ambulansa ve şoförüne saldırdı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ambulansın kırmızı ışıkta beklediği sırada bir kişinin aracın camına vurduğu, ardından başka bir kişinin de ambulansa doğru koşarak olayı yatıştırmaya çalıştığı görüldü.
Ambulansın yan camı kırılırken, çenesinden ve yüzünden yaralanan ambulans şoförü, yumuşak doku zedelenmesi nedeniyle darp raporu aldı.
Polis, saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.