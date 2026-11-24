Finlandiya'dan Rusya iddiası: Sınırda askeri üs çalışmaları! Uydu görüntüleri ortaya çıktı
Finlandiya kamu yayın kuruluşu Yle'nin paylaştığı uydu görüntülerine göre Rusya, Finlandiya sınırına yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Kamenka Askeri Üssü'nde geniş çaplı yenileme çalışmalarına başladı. Bölgedeki en önemli kara kuvvetleri merkezlerinden biri olan üste yeni tesis, poligon ve lojmanların inşa edilmesiyle askeri kapasitenin 4 binden 11 bine çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı. Söz konusu hamlenin, NATO'nun bölgedeki artan askeri varlığıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.
Finlandiya, kendi sınırına 60 kilometre mesafede yer alan Rus Kamenka Askeri Üssü'ndeki modernizasyon çalışmalarını uydu fotoğraflarıyla kamuoyuna açıkladı.
FİNLANDİYA UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
Finlandiya kamu yayın kuruluşu Yle'nin haberinde, ülkenin sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Rusya'ya ait Kamenka Askeri Üssü'ne ilişkin uydu görüntüleri paylaşıldı.
ASKERİ ÜSTEKİ YAPILAR YENİLENİYOR
Haberde, askeri üs bölgesinde bulunan eski yapıların yıkıldığının ve yenilerinin inşa edilmeye başlandığının açık bir şekilde görüldüğü ifade edildi.
Kamenka'nın Rusya'nın Finlandiya sınırı yakınlarındaki "en önemli kara kuvvetleri merkezi" olduğu aktarılan haberde, yenileme çalışmaları kapsamında askeri kapasitenin 4 binden 11 bine çıkartılmasının planlandığı iddia edildi.
Üs bölgesinde yeni atış poligonları, eğitim merkezleri ve diğer askeri tesislerin inşasının uydu görüntülerinde yer aldığı belirtilen haberde, Rusya'nın yenileme çalışmasının, NATO'nun bölgedeki askeri varlığını güçlendirmesiyle bağlantılı olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.
Haberde, Kamenka'daki yenileme çalışmaları kapsamında askerlerin ailelerinin kalabileceği konutların da yenilendiği kaydedildi.