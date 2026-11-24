Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmenlere Saygı Gecesi" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Öğretmen adaylarının merakla beklediği alım sürecine ilişkin müjdeyi veren Başkan Erdoğan, 15 bin öğretmen alımı için bu haftayı işaret etti.

Başkan Erdoğan'dan 15 bin öğretmen müjdesi

15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI BU HAFTA DUYURULACAK

2026 Akademi giriş sonuçlarına göre gerçekleştirilecek 15 bin öğretmen alımına ilişkin duyurunun bu hafta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağını açıklayan Erdoğan, öğretmen adaylarının beklediği haberi verdi.

2027 YILINDA DA 15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN HAZIRLIK

Başkan Erdoğan, gelecek yıl içerisinde de 15 bin öğretmen alımı yapılması için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 80'İ AK PARTİ DÖNEMİNDE ATANDI

Türkiye'deki öğretmen sayısına ilişkin de bilgi veren Başkan Erdoğan, okullarda görev yapan 1 milyon 39 bin öğretmenin yüzde 80'inin kendi iktidarları döneminde atandığını belirtti.

Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu an okullarımızda görev yapan 1 milyon 39 bin öğretmenin yüzde 80'i bizim dönemimizde atandı. 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Gelecek yıl içinde 15 bin öğretmen alımı için hazırlıklarımızı yapıyoruz."