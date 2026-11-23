Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray'da yıldız isim Aston Villa maçında yok
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, Samsunspor maçında gördüğü kırmızı kart ile ilgili konuşurken, Victor Osimhen'in Aston Villa maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:
"ÖZGÜVENİMİZ YERİNDE"
"Çok başarılı bir takıma karşı oynayacağız. Geçen senenin Avrupa Ligi şampiyonu ve Premier Lig dördüncüsü. Bu sene belki Premier Lig performansı aynı değil, son 3 maçında berabere, geçen senenin gerisinde ama her geçen gün form tutan bir takım var. Çok iyi bir teknik direktörleri var, Avrupa'nın en başarılı teknik adamlarından biri Emery. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanları var, son maç Barcelona'ya kaybettiler. Biz son 2 maçı kazandık, özgüvenimiz yerinde, kendi sahamızdayız. Oyuncularıma güveniyorum.
2 gün önce bir maç oynadık. 3. gün yeni bir maça çıkacağız. Kendi sahamızda oynamamızın avantajını kullanmak istiyoruz. Hayallerimiz var, gerçekleştirmek için önemli bir fırsat. Hem hayallerimize ulaşırız hem taraftarlarımızın hayalleri için çok önemli bir iç saha galibiyeti daha hep beraber yaşarız."
"İSTERSENİZ SIKARSINIZ, İSTERSENİZ SIKMASINIZ!"
"Çok gündemi oluşturdu. O konuyla ilgili açıklama yaptım. Böyle bir kural yok. İsterseniz sıkarsınız elini, isterseniz sıkmazsınız. Bir saygısızlık, kötü söz söylemedikten sonra kimse kimseyi cezalandıramaz. Hakemin bir hatası var. Hatanın da doğru şekilde dönmesini bekliyorum."
ZEMİN İÇİN AÇIKLAMA
"Zeminle ilgili şöyle bir gelişme var; tekrardan kazındı, tekrar bir hibrit uygulaması yapıldı, üstüne tohum atıldı. 2 haftalık süre içerisinde de o tohumların patladığını görüyoruz. Sahanın yeşerdiğini görüyoruz. Maç içinde ne olur, kum da var saha içinde. Maç içinde daha net şekilde görmek lazım. Tabii ki mükemmel bir saha beklemiyoruz ama en azından futbolun oynanacağı, daha kötüye gitmeyecek bir saha bekliyoruz. İnşallah bu olur."
"ÖNÜMÜZDEKİ 5 MAÇ ÇOK KRİTİK"
"Barcelona maçından sonra söylemiştim. Özellikle önümüzdeki 5 maç çok kritik, çok önemli. PSG deplasmanı öncesi oynayacağımız 5 maç, buradaki kaderimizi belirleyecek maçlar demiştim. 2'sini kazandık, 3'üncü maça çıkıyoruz. Amacımız kazanmak. Bu tür maçlar stratejik maçlar. Her zaman kazanmak istiyorsunuz ama Şampiyonlar Ligi'nde kaybetmemek de önemli. Amacımız kazanmak, her alacağınız puan da çok değerli. İlk 24, ilk 16 içinde olmak için buraları puanlarla geçmeniz gerekiyor."
"OSIMHEN YARIN YOK!"
"Osimhen yarın yok. Jakobs için birazdan son bir kontrol yapacağız. Kulübeye alırsak önemli olacak. Bir sonraki maç için hem Osimhen hem Sallai için gidişata göre görebiliriz Beşiktaş maçı için. Arada 6 gün var çünkü. Tek aday Jakobs gibi. Antrenmana çıkabilirse kadroda olabilir."