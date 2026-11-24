Türkiye, Moskova ile Kiev’i yeniden müzakere masasına çekmek için diplomasi yürütüyor.

MEİS'TE GERİLİM, İSTANBUL'DA BARIŞ DİPLOMASİSİ

Yayının zamanlaması da dikkat çekti. TCG Çeşme'nin Meis'in güneyindeki hidrografik araştırmaları için bir gün önce NAVTEX yayımlanmıştı. Girit–Kıbrıs elektrik bağlantısı konusunda da Ankara ile Atina arasında görüş ayrılığı sürüyordu. Buna rağmen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis, kasım ortasında Brüksel'de aynı masaya oturmuştu.

Ankara, Moskova ve Kiev'le de diyalog yürütüyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ekim'de İstanbul'da Zelenski'yle Türkiye'nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapması ihtimalini ele aldı. Erdoğan, 5 Kasım'da Putin'le de görüşmek istediğini açıkladı. Yunan sitesinin yayını, Türkiye'nin arabuluculuk için korumaya çalıştığı güveni doğrudan ilgilendiriyordu. Moskova'ya verilen mesaj, Ankara'nın bir yandan barış görüşmelerine talip olurken diğer yandan Rus savaş gemisinin vurulmasına göz yummuş olabileceğiydi.

KIBRIS RUM YÖNETİMİ VE İNGİLİZ ÜSSÜ İDDİASI

Bingazi tartışmasına Kıbrıs ve İngiltere'nin adı da girdi. Kıbrıs Rum yönetimiyle adadaki bir İngiliz üssünün işbirliği yaptığı öne sürüldü. Kıbrıs merkezli SigmaLive, iddiaları gündeme taşıdı. Libya adına en sert açıklamalardan birini yapan el-Koni ise sorumluluğu doğrudan Kiev'e yükledi. Açıklamasında Rum yönetimi, İngiltere, Yunanistan ya da Türkiye'ye operasyonel bir rol atfetmedi.

KİEV'DEN ÖZÜR İSTEYEN ATİNA'YDI

Ukrayna'nın Akdeniz'deki deniz dronları yüzünden diplomatik kriz yaşayan ülkelerin başında Yunanistan geliyor. Üstelik iki başkent, bu araçlar hakkında en üst düzeyde işbirliği açıklamıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Zelenski, 16 Kasım 2025'te insansız deniz araçlarının geliştirilmesi ve konuşlandırılması, ortak eğitim ve tatbikatlar konusunda işbirliğini derinleştireceklerini duyurdu. Zelenski, Atina'ya askerî desteği için teşekkür etti.

Yaklaşık altı ay sonra, 7 Mayıs'ta, İyon Denizi'ndeki Lefkada Adası'nda balıkçılar bir kıyı mağarasında patlayıcı taşıyan insansız deniz aracı buldu. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, aracın Ukrayna yapımı olduğunu açıkladı. Yunan soruşturmacılar, aracın Rus petrolü taşıyan gemileri hedeflemek üzere gönderilip gönderilmediğini inceledi. Aracın çıkış noktası ve hedefi kesinleşmedi.

Dendias meseleyi AB savunma bakanları toplantısına taşıdı ve Kiev'in Yunanistan'a "büyük bir özür" borçlu olduğunu söyledi. Atina, 28 ve 29 Mayıs'ta diplomatik girişimde bulunarak Ukrayna'dan askerî faaliyetlerini Akdeniz'e taşımamasını istedi. Kathimerini, haziranda ortak üretim girişiminin askıya alındığını yazdı. Gazetenin Bingazi saldırısının ardından yayımladığı habere göre Atina'nın Kiev'le koordinasyon konusundaki kaygıları hâlâ sürüyordu.

Ortada Atina'nın kendi notasıyla kayda geçirdiği bir kriz var. Ukrayna yapımı silahlı araç Yunan karasularında bulundu. Kiev'den açıklama ve özür isteyen de Yunanistan'dı. Bingazi'de saldırıyı kimin düzenlediği belliyken ve Libya Meclisi açıkça Kiev'e tepki göstermişken, Yunan basının Türkiye'yi hedefe koyması dikkatlerden kaçmadı.

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