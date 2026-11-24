Yunan basınından Bingazi tezgâhı: Rus gemisi vuruldu, Türkiye’yi hedefe koydular
Ukrayna Bingazi’de Rus korveti Merkury’yi vurdu, Libya’dan Kiev’e sert tepki geldi. Yunan basını ise saldırıya Ankara’nın göz yummuş olabileceğini öne sürerek Türkiye’yi hedef gösterdi. Yayın, Libya Meclisinin Türkiye’yle deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasına Atina’nın tepki gösterdiği ve Ankara’nın Rusya ile Ukrayna’yı yeniden müzakere masasına çekmek için çalıştığı dönemde geldi.
Libya'nın doğusundaki Bingazi'de demirli Rus korveti Merkury, 22 Kasım'da vuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ertesi gün saldırıyı Ukrayna güçlerinin düzenlediğini açıkladı. Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Koni, saldırıyı ülkesine savaş ilanına eşdeğer gördüğünü söyledi. Konuyu BM Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Adalet Divanına taşıyacaklarını bildirdi. Libya Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler ve savunma komisyonları da Kiev'e tepki gösterdi. İki komisyon, Bingazi Deniz Üssü'ndeki saldırının Libya'nın egemenliğini ihlal ettiğini ve Akdeniz'de seyrüsefer güvenliğini tehlikeye attığını açıkladı.
ATİNA'NIN İTİRAZ ETTİĞİ MUTABAKATI BİNGAZİ ONAYLAMIŞTI
Bingazi'deki Meclis, saldırıdan bir ay önce Doğu Akdeniz'de Atina'nın sert tepki gösterdiği bir karara imza atmıştı. Türkiye'nin 2019'da Trablus yönetimiyle imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatını 20 Ekim'de onaylayan Meclis, yıllar süren itirazını kaldırmıştı. Ankara'nın Trablus'la imzaladığı mutabakat, Libya'nın doğusundan da destek almıştı.
Yunan sitesi in.gr, 24 Kasım'da tam da bu ilişkileri Ankara'ya karşı kullandı. Türkiye'nin Trablus'a verdiği askerî desteği ve Misrata'daki varlığını hatırlatarak Ankara'nın Rus gemisine yönelik saldırıya göz yummuş, hatta nüfuz alanının kullanılmasına izin vermiş olabileceğini öne sürdü. Peki Ankara, Bingazi'yle yıllar sonra mutabakat sağladığı bir dönemde, aynı Meclisin Libya'nın egemenliğine saldırı saydığı bir operasyona neden yol versin? Site, Türkiye'nin operasyondan haberdar olduğunu gösteren bir bilgi sunmadan bu suçlamayı manşetine taşıdı.
TİRAN YALANLADI, YİNE TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİLER
Bingazi saldırısında kullanılan insansız deniz araçlarının Arnavutluk kıyılarından geldiği iddiası ortaya atıldı. Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı, ülke topraklarının saldırıyı düzenlemek veya kolaylaştırmak için kullanıldığı iddiasını kesin bir dille yalanladı.
Tiran'ın yalanlaması da in.gr'nin Ankara'ya dönük suçlamasının yönünü değiştirmedi. Site bu kez Arnavutluk'un adının ortaya atılmasını, dikkati Türkiye'den uzaklaştıracak bir manevra olarak yorumladı. Bir senaryoda Ankara'ya saldırıya göz yumma, diğerinde iz örtme imasında bulundu. Atina'nın deniz yetki alanları konusunda anlaşmazlık yaşadığı iki komşusunu aynı başlıkta Bingazi saldırısıyla ilişkilendirerek hedef alması dikkat çekti.
MEİS'TE GERİLİM, İSTANBUL'DA BARIŞ DİPLOMASİSİ
Yayının zamanlaması da dikkat çekti. TCG Çeşme'nin Meis'in güneyindeki hidrografik araştırmaları için bir gün önce NAVTEX yayımlanmıştı. Girit–Kıbrıs elektrik bağlantısı konusunda da Ankara ile Atina arasında görüş ayrılığı sürüyordu. Buna rağmen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis, kasım ortasında Brüksel'de aynı masaya oturmuştu.
Ankara, Moskova ve Kiev'le de diyalog yürütüyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ekim'de İstanbul'da Zelenski'yle Türkiye'nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapması ihtimalini ele aldı. Erdoğan, 5 Kasım'da Putin'le de görüşmek istediğini açıkladı. Yunan sitesinin yayını, Türkiye'nin arabuluculuk için korumaya çalıştığı güveni doğrudan ilgilendiriyordu. Moskova'ya verilen mesaj, Ankara'nın bir yandan barış görüşmelerine talip olurken diğer yandan Rus savaş gemisinin vurulmasına göz yummuş olabileceğiydi.
KIBRIS RUM YÖNETİMİ VE İNGİLİZ ÜSSÜ İDDİASI
Bingazi tartışmasına Kıbrıs ve İngiltere'nin adı da girdi. Kıbrıs Rum yönetimiyle adadaki bir İngiliz üssünün işbirliği yaptığı öne sürüldü. Kıbrıs merkezli SigmaLive, iddiaları gündeme taşıdı. Libya adına en sert açıklamalardan birini yapan el-Koni ise sorumluluğu doğrudan Kiev'e yükledi. Açıklamasında Rum yönetimi, İngiltere, Yunanistan ya da Türkiye'ye operasyonel bir rol atfetmedi.
KİEV'DEN ÖZÜR İSTEYEN ATİNA'YDI
Ukrayna'nın Akdeniz'deki deniz dronları yüzünden diplomatik kriz yaşayan ülkelerin başında Yunanistan geliyor. Üstelik iki başkent, bu araçlar hakkında en üst düzeyde işbirliği açıklamıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Zelenski, 16 Kasım 2025'te insansız deniz araçlarının geliştirilmesi ve konuşlandırılması, ortak eğitim ve tatbikatlar konusunda işbirliğini derinleştireceklerini duyurdu. Zelenski, Atina'ya askerî desteği için teşekkür etti.
Yaklaşık altı ay sonra, 7 Mayıs'ta, İyon Denizi'ndeki Lefkada Adası'nda balıkçılar bir kıyı mağarasında patlayıcı taşıyan insansız deniz aracı buldu. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, aracın Ukrayna yapımı olduğunu açıkladı. Yunan soruşturmacılar, aracın Rus petrolü taşıyan gemileri hedeflemek üzere gönderilip gönderilmediğini inceledi. Aracın çıkış noktası ve hedefi kesinleşmedi.
Dendias meseleyi AB savunma bakanları toplantısına taşıdı ve Kiev'in Yunanistan'a "büyük bir özür" borçlu olduğunu söyledi. Atina, 28 ve 29 Mayıs'ta diplomatik girişimde bulunarak Ukrayna'dan askerî faaliyetlerini Akdeniz'e taşımamasını istedi. Kathimerini, haziranda ortak üretim girişiminin askıya alındığını yazdı. Gazetenin Bingazi saldırısının ardından yayımladığı habere göre Atina'nın Kiev'le koordinasyon konusundaki kaygıları hâlâ sürüyordu.
Ortada Atina'nın kendi notasıyla kayda geçirdiği bir kriz var. Ukrayna yapımı silahlı araç Yunan karasularında bulundu. Kiev'den açıklama ve özür isteyen de Yunanistan'dı. Bingazi'de saldırıyı kimin düzenlediği belliyken ve Libya Meclisi açıkça Kiev'e tepki göstermişken, Yunan basının Türkiye'yi hedefe koyması dikkatlerden kaçmadı.