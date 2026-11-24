Galatasaray 'AV' peşinde! Okan Buruk'tan sağ bek ve forvet sürprizi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşılaşacak. Son 7 resmi maçını kazanan sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibini de mağlup etmesi halinde Devler Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale edecek. İşte maç öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Aston Villa'yı konuk ediyor.
Maç öncesi son gelişmeleri, detaylı istatistikleri ve canlı maç anlatımını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...
CANLI ANLATIM
AVRUPA'DA 345. RANDEVU
Galatasaray, Aston Villa karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 345. maçına çıkacak.
Geride kalan 344 mücadelede 123 galibiyet, 90 beraberlik ve 131 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 476 kez havalandırırken kalesinde 527 gol gördü.
Galatasaray, İngiliz temsilcisini mağlup etmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde puanını 9'a yükseltecek.
İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK
Galatasaray ile Aston Villa, tarihlerinde ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek.
Birmingham temsilcisi, sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında mücadele edeceği dokuzuncu İngiliz takımı olacak.
Aston Villa ise Türk ekipleriyle daha önce oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
RAKİP SON AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU
Unai Emery yönetiminde geçen sezon UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nin ilk dört haftasında 9 puan topladı. Club Brugge, Fenerbahçe ve Viking'i mağlup eden İngiliz temsilcisi, tek yenilgisini Barcelona karşısında aldı.
Devler Ligi'nde 6. sırada bulunan Birmingham ekibi, Premier Lig'de ise 14 puanla 12. basamakta yer alıyor. Aston Villa, İngiltere'de çıktığı son 7 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI İÇ SAHA AVANTAJI
Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiltere temsilcileriyle bugüne kadar oynadığı 28 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.
Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekiplerini ağırladığı son 10 mücadelede ise yalnızca bir kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Teknik direktör Okan Buruk da Galatasaray ve Başakşehir'in başında Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına karşı çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Son resmi yenilgisini Barcelona karşısında yaşayan Galatasaray, bu mücadelenin ardından çıktığı 7 karşılaşmayı da kazandı.
Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 galibiyet elde etti.
Avrupa'da bu sezon 4 gol kaydeden Aleksey Batrakov, takımının organizasyondaki en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.
RAMS PARK'A DÖNÜYOR
Stadının zemininde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Samsunspor karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayan Galatasaray, Aston Villa mücadelesiyle RAMS Park'a dönecek.
HEDEF ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET
Şampiyonlar Ligi'ne Sporting ve Barcelona mağlubiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılılar, ardından Lille'i 4-2, Stuttgart'ı ise 2-0 mağlup etti.
Dört hafta sonunda 6 puan toplayan Okan Buruk'un öğrencileri, 18. sırada yer aldı.
Organizasyonda daha önce en fazla üst üste 3 galibiyet elde eden Galatasaray, Aston Villa karşısında kazanarak kulüp rekorunu egale etmeyi hedefliyor.
ASTON VILLA'NIN MUHTEMEL 11'İ
Aston Villa'nın maça şu 11'le çıkması bekleniyor:
Suzuki, Maatsen, Harwood-Bellis, Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Goretzka, Alysson, McGinn, Manzambi, Jackson
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray'ın Aston Villa karşılaşmasına şu 11'le çıkması bekleniyor:
Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Gabriel Sara, Barış Alper.
GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Roland Sallai, Ismail Jakobs, Osimhen ve Rafael Leao karşılaşmada görev alamayacak.
UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de mücadelede forma giyemeyecek.
GALATASARAY ASTON VILLA'YI AĞIRLIYOR
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert düdük çalacak.
Mücadele TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayımlanacak.