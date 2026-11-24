İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI İÇ SAHA AVANTAJI

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiltere temsilcileriyle bugüne kadar oynadığı 28 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekiplerini ağırladığı son 10 mücadelede ise yalnızca bir kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Teknik direktör Okan Buruk da Galatasaray ve Başakşehir'in başında Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına karşı çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.