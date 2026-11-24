Yeni Parti'nin sancılı kurultay sürecindeki koltuk kavgaları, parti kurucularından Mustafa Sarıgül'ün skandallarını içeren dosya, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den partiye hiza çizme girişimleri gibi iç olayları dizginleyemeyen Özgür Özel yine paranıyaya sarıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'deki aslan vakasını da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bağladı.

Sarıyer'de görüldüğü iddia edilen aslan vakasını fon soruşturmasına bağlayan Özel, " Fon krizini nasıl düşürecek gündemden. Salmışlar aslanı, ellerine de vermişler çubuğu aslanı takip ediyorlar haritada. Milletin cebindeki paralara bakın siz, aslan bakıyor haritada, aslanım benim. " ifadelerini kullandı.

SANKİ SARIYER KAHVESİNDE KONUŞUYOR

Özel'in sözleri sosyal medya platformlarında gündem olurken, çok sayıda kullanıcı bu ifadeleri paranoya olarak nitelendirip alaycı paylaşımlarla eleştirdi.

Kullanıcılar, muhalefet liderinin söylemlerini ve fon soruşturmasına ilişkin tutumunu hedef alan yorumlar paylaştı.

Tepkiler arasında öne çıkan bazı kullanıcı paylaşımlarında, "Sarıyer kahvesinde mi konuşuyor? Bu adamdan olsa olsa minibüsçüler kahyası olur.", "Fon dolandırıcıları hapiste, herkesin parası iade ediliyor, ne anlatıyor bu adam", "Gülüyorsunuz ama %25'lik kitle buna inanacak" ve "İşte ülkeyi yönetmeye talip muhalefetteki vizyon" sözleri yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları Özel’in tuhaf sözlerini eleştirdi.

SARIGÜL'Ü KONUŞ

Bazı kullanıcılar tepkilerini "Allah şifa versin kardeşim", "Sende konuşacak laf arıyorsan önce Sarıgül olayını konuş... İhraç edebildin mi partiden?" ve "Merakımdan soruyorum bu adam neden hiç siyaset üretmiyor her konuşması fiyasko" ifadeleriyle dile getirdi.