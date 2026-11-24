Özel'den beyin yakan yorum: Sarıyer'deki aslan vakasını Erdoğan'a bağladı! Sosyal medya yıkıldı
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında İstanbul Sarıyer’deki aslan ihbarını fon soruşturmasıyla ilişkilendirerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı suçlamaya kalktı. Özel’in, gündemin değiştirilmesi amacıyla aslanın Sarıyer’e salınmış olabileceğini iddia etmesi alaycı tepkilerin konusu oldu.
Yeni Parti'nin sancılı kurultay sürecindeki koltuk kavgaları, parti kurucularından Mustafa Sarıgül'ün skandallarını içeren dosya, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den partiye hiza çizme girişimleri gibi iç olayları dizginleyemeyen Özgür Özel yine paranıyaya sarıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'deki aslan vakasını da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bağladı.
'ERDOĞAN SALMASIYSA ŞAŞIRMAM'
Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel, fon krizinin iktidar tarafından gündemden düşürülmek istendiğini savundu.
Sarıyer'de görüldüğü iddia edilen aslan vakasını fon soruşturmasına bağlayan Özel, "Fon krizini nasıl düşürecek gündemden. Salmışlar aslanı, ellerine de vermişler çubuğu aslanı takip ediyorlar haritada. Milletin cebindeki paralara bakın siz, aslan bakıyor haritada, aslanım benim." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının devamında iddiasını yineleyen Özel, "Aslanı Sarıyer'e Recep Tayyip Erdoğan salmadıysa şaşırmam. Yeter ki fon konuşulmasın" diye konuştu.
SANKİ SARIYER KAHVESİNDE KONUŞUYOR
Özel'in sözleri sosyal medya platformlarında gündem olurken, çok sayıda kullanıcı bu ifadeleri paranoya olarak nitelendirip alaycı paylaşımlarla eleştirdi.
Kullanıcılar, muhalefet liderinin söylemlerini ve fon soruşturmasına ilişkin tutumunu hedef alan yorumlar paylaştı.
Tepkiler arasında öne çıkan bazı kullanıcı paylaşımlarında, "Sarıyer kahvesinde mi konuşuyor? Bu adamdan olsa olsa minibüsçüler kahyası olur.", "Fon dolandırıcıları hapiste, herkesin parası iade ediliyor, ne anlatıyor bu adam", "Gülüyorsunuz ama %25'lik kitle buna inanacak" ve "İşte ülkeyi yönetmeye talip muhalefetteki vizyon" sözleri yer aldı.
SARIGÜL'Ü KONUŞ
Bazı kullanıcılar tepkilerini "Allah şifa versin kardeşim", "Sende konuşacak laf arıyorsan önce Sarıgül olayını konuş... İhraç edebildin mi partiden?" ve "Merakımdan soruyorum bu adam neden hiç siyaset üretmiyor her konuşması fiyasko" ifadeleriyle dile getirdi.
NE OLMUŞTU
Özel'in paranoyavari sözlerine konu olan aslan vakası, 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesimindeki ağaçlık alanda vahşi hayvan görüldüğü ihbarıyla başladı.
Güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarının gece görüş modundaki düşük çözünürlüklü tek açılı görüntülerinde dişi aslana benzeyen siluet saptanması üzerine Zekeriyaköy Jandarma Karakolu, saat 21.00'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne resmi bildirimde bulundu.
İhbarın ardından DKMP koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı komando timleri, AFAD, Emniyet, İBB Veteriner Hizmetleri ve Sarıyer Belediyesi ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
Havadan gece görüş ve termal kameralı dronlarla ısı imzası taraması yapılırken, karadan Belgrad Ormanı giriş ve çıkışları tedbir amaçlı kapatıldı, sahaya hareket sensörlü fotokapanlar ve kokulu yemleme istasyonları kuruldu.
Canlı yakalama protokolü kapsamında anestezik tüfekli veteriner hekimlerin hazır bekletildiği operasyona paralel şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı egzotik hayvan kaçakçılığı suçlarından resen soruşturma başlattı.
SIFIR EMARE
Operasyonun ikinci gününde yürütülen detaylı arazi taramalarında büyük kedi türüne ait ayak izi, pençe, tüy veya dışkı gibi hiçbir fiziksel emareye rastlanmadı. Ekiplere ulaşan farklı açılardan ve daha net ışık koşullarında kaydedilmiş yeni güvenlik kamerası görüntülerinin uzmanlarca incelenmesi sonucunda hayvanın anatomik oranları, kuyruk yapısı ve yürüyüş dinamiğinin Panthera cinsine ait olmadığı kesinleşti.
İstanbul Valiliği, 23 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı resmi açıklamayla saha verilerinin ve yeni görüntü analizlerinin iddiayı çürüttüğünü duyurarak alarm durumunu sonlandırdı. Bölgedeki fotokapanların tedbir amaçlı veri toplamaya devam edeceği bildirildi.
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