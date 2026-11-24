24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ankara'da "Öğretmenlere Saygı Gecesi" programı düzenleniyor. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitap ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Öğretmenler Günü vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerimin hemen başında maarif ordumuzun tüm neferlerinin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Sizlerin nezdinde öğrencilerine kimi zaman anne şefkati, baba merhameti, kardeş sevgisi yaşatan tüm öğretmenlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı, Ayla Kara'yı… bugün bir kez daha rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı burada özellikle ifade ediyorum. Artık aramızda olmayan tüm hocalarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Emekli öğretmenlerimizin her birine sağlıklı, huzurlu, bereketli ömürler diliyorum.

"ÜZERİMDE HAKKI OLAN TÜM HOCALARIMA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Son olarak üzerimde hakkı, emeği olan tüm hocalarıma şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Öğretmen bilendir, bildiklerini öğretendir. Tıpkı bir nakkaş gibi öğrencisini eğitip geleceği inşa eden kişi demektir. Öğretmenleri ruhların mürşidi ve istikbalin kefili olarak tarif eden Nurettin Topçu, bakınız ne diyor?

"Devletleri yapan da yıkan da muallimlerdir. Muallimlerin değer gördüğü ülkede insanlar faziletlidir. Muallimin alçaldığı milletler düşmüştür."

Öğretmen bir millet için bu kadar mühimdir. Böyle bir misyona sahiptir. Bizim gibi ilmi ve muallimi baş tacı eden bir millet için öğretmenlerin hakkı paha biçilmezdir.

"MERKEZÎ BÜTÇEDEN EN FAZLA PAYI EĞİTİME VERİYORUZ"

Öğretmenlerimiz bu ülke için hayati önem arz ediyor. Biz de devlet olarak onların daha verimli çalışabilmeleri, evlatlarımızı daha iyi yetiştirebilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Merkezî bütçeden en fazla payı eğitime veriyoruz. 2027 bütçesinde MEB'e 2 trilyon 459 milyar lira kaynak aktardık. Merkezî yönetim bütçesinin yüzde 13,7'si eğitime tahsis edilmiş oldu. 2002'de 343 bin olan derslik sayımız 754 binin üzerine çıktı. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde 20'ye düşürdük. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizle bilgi, beceri ve değerleri birlikte ele alan bir modeli kazandırdık. Öğretmenlerimizin özlük ve mali haklarını iyileştirdik.

15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI

Şu an okullarımızda görev yapan 1 milyon 39 bin öğretmenin yüzde 80'i bizim dönemimizde atandı. 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen alım duyurusu ve branş dağılımı Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Gelecek yıl içinde 15 bin öğretmen alımı için hazırlıklarımızı yapıyoruz.

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