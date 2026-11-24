AK Parti'den, Yeni Parti'nin grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal sloganlara sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeler son derece çirkindir. En güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİ KARŞITI BİR ZİHNİYETİN ÜRÜNÜ"

Çelik, toplantıda atılan sloganlara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bazılarının Yeni Parti grup toplantısında slogan atarak 'diktatörlük' ve 'faşizm' gibi ahlak dışı ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızı yan yana zikretmesi, demokrasi karşıtı bir zihniyetin ürünüdür. Cumhurbaşkanımıza dönük bu çirkin ifadeler siyasi riyakarlığın en açık göstergesidir."

"BU İFADELERİ KULLANANLARIN KENDİ TANIMIDIR"

Başkan Erdoğan'ın geldiği her makamda milletin oyuyla görev üstlendiğini vurgulayan Çelik, "Geldiği her makama seçimle ve millet iradesiyle gelmiş Cumhurbaşkanımızla ilgili kullanılan bu çirkin ifadeler, bu ifadeleri kullananların kendi tanımıdır." dedi.

"EN BÜYÜK CEVAP MİLLET İRADESİDİR"

Çelik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Esas olan millet iradesidir. Bu irade seçimlerde defalarca Cumhurbaşkanımızdan yana tecelli etmiştir. Demokrasiden nasibini almamış zihniyetlere en büyük cevap millet iradesidir."

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