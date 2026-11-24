CHP'yi bölerek kurulan YENİ Parti, daha ilk kurultayının ardından iki odaklı büyük bir bölünmenin eşiğine geldi.



YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri tahakkümünden kurtulmak için önce PM'de sonra da MYK'da Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'na neşter vurdu. PM listesine Gökhan Günaydın, Bülent Tezcan ve Tekin Bingöl gibi "Ekremci" figürleri yazmayan Özel, MYK için İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği paralel listeye de şerh koydu.





YENİ Parti'de MYK pazarlığı sürerken, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüş ayrılıkları ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları da parti içindeki gerilimi artırıyor.



ÖZGÜR ÖZEL'İN ADAYLIK PLANLARI



Takvim.com.tr'nin daha önce defalarca kez vurguladığı üzere Özgür Özel kendi adaylığı için basamak taşlarını bir bir örüyor... Diplomasının iptali kesinleşen İmamoğlu CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin davada da "siyasi yasak" aldı. Nitekim Özel, YENİ Parti kurultayı öncesi "Bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim demektir, o zaman olur" diyerek adaylık yolunda irade beyan etmişti. Bu çıkış Silivri'de büyük rahatsızlığa yol açmıştı.