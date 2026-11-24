TAKVİM açıklıyor: Özgür Özel'in Silivri bagajından kurtulma hesabı! İmamoğlu mektupla "DEM" vurdu... Zafer ve İP'le "YENİ" yol
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Silivri bagajından kurtulma" planını kuvveden fiile geçirdi. PM ve MYK'da Ekrem İmamoğlu'na yakın ekibi sistem dışına iten Özel, Meclis'teki İzleme Komisyonu'na da girmeme kararı aldı. Buna mukabil İYİ Parti ile olan ittifak flörtünü Zafer Partisi ile genişletti. DEM Parti ve Ekrem İmamoğlu, Özel'in bu hamlesine üst perdeden yanıt verdi. İmamoğlu, DEM Parti medyasına mektup gönderip Özel'e dem vurdu... Bir gün sonra Resul Emrah Şahan üzerinden Özel'e ültimatom gönderdi. Genel Merkez'den Silivri'ye yanıt gecikmedi. Takvim YENİ Parti'deki büyük ayrışmanın arka planını açıklıyor.
CHP'yi bölerek kurulan YENİ Parti, daha ilk kurultayının ardından iki odaklı büyük bir bölünmenin eşiğine geldi.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri tahakkümünden kurtulmak için önce PM'de sonra da MYK'da Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'na neşter vurdu. PM listesine Gökhan Günaydın, Bülent Tezcan ve Tekin Bingöl gibi "Ekremci" figürleri yazmayan Özel, MYK için İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği paralel listeye de şerh koydu.
YENİ Parti'de MYK pazarlığı sürerken, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüş ayrılıkları ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları da parti içindeki gerilimi artırıyor.
ÖZGÜR ÖZEL'İN ADAYLIK PLANLARI
Takvim.com.tr'nin daha önce defalarca kez vurguladığı üzere Özgür Özel kendi adaylığı için basamak taşlarını bir bir örüyor... Diplomasının iptali kesinleşen İmamoğlu CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin davada da "siyasi yasak" aldı. Nitekim Özel, YENİ Parti kurultayı öncesi "Bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim demektir, o zaman olur" diyerek adaylık yolunda irade beyan etmişti. Bu çıkış Silivri'de büyük rahatsızlığa yol açmıştı.
"KOMİSYONA ÜYE VERMİYORUZ" DEYİP ÜMİT ÖZDAĞ İLE GÖRÜŞTÜ
Özgür Özel'in 18 Kasım'da Meclis çatısı altında kurulacak olan Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu'na üye vermemesi de Silivri-Genel Merkez hattındaki kavgaya yeni bir boyut kazandırdı.
Özel, "Biz bu işte yokuz" diyerek kararını kamuoyuna duyurdu. Buna mukabil 20 Kasım'da Terörsüz Türkiye sürecinin karşısında bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.
DEM PARTİ ZAFER VE İP'TEN DEM VURDU!
DEM Parti ve Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in komisyon kararına üst perdeden tepki gösterdi.
DEM Partili İdris Baluken, Özel için "Bir kolunda Zafer Partisi ve İYİ Parti varken, diğer kolunuzda bizim olmamızı beklemiyorsunuzdur herhalde!" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU KAĞIDA KALEME SARILDI... ÖZEL'E DEM MEDYASINDAN VURDU
Ekrem İmamoğlu ise 21 Kasım'da Silivri'den DEM medyasına gönderdiği mektupla Özgür Özel'e sert çıktı. Özel'in komisyon kararını yanlış bulan İmamoğlu, "Ben iktidarı desteklemiyorum, ama evet barışı ve huzuru destekliyorum. Ben kendi özgürlüğümün hesabını ülkemin barışından soramam. Ama tabii bu, gördüklerimi söylememe engel değil. Hatta bu sürecin başarıya ulaşmasını istediğim için söylemek zorundayım." dedi.
İmamoğlu'nun Özel'i hedef alan bu çıkışının arka planında DEM'le kurulan 'Kent Uzlaşısı'nı ve Kürt seçmenini kaybetmeme endişesi olduğu değerlendiriliyor.
İmamoğlu'ndan sonra Silivri'deki bir başka isim topa girdi.
ÇATLAK BÜYÜYOR: İMAMOĞLU'NDAN BİR GÜN SONRA RESUL EMRAH ŞAHAN
İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 22 Kasım'da "Partimin bu komisyonda olması gerektiğini düşünüyorum. Demokrasi bekleyerek elde edilmez" diyerek Özel'e komisyon kararına isyan etti.
Silivri'den peş peşe gelen bu çıkışlar YENİ Parti'deki kavgayı körüklerken Genel Merkez'den yanıt gecikmedi.
YENİ Parti Grup Bankanvekili Murat Emir, Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan'ı hedef aldı. Emir, "Barış süreciyle demokratikleşme konusu birbirine bağlanmamalı" sözleriyle Silivri'ye itiraz etti.
ÖZGÜR ÖZEL İMAMOĞLU'NU SIRTINDAN ATMAK İSTİYOR
Gelinen bu noktada Özel, "Vazgeçilmez, onsuz olmaz" dediği İmamoğlu'nu saf dışı bırakmanın yollarını arıyor. Kurultayda İmamoğlu tarafının sistem dışı kaldığını, Özel'in Silivri ziyaretlerinin sadece sayısının değil üslubunun da değiştiğini hatırlamakta yarar var.
İmamoğlu cephesi ise "mektup" hamlesiyle yeniden varlığını hatırlatmış oldu.
İYİ PARTİ VE ZAFER PARTİ İLE AYNI DENKLEMDE
İzleme Komisyonu'na girmeyen YENİ Parti ise İYİ Parti ve Zafer Partisi ile aynı denklemde konumlanmış durumda.
Özgür Özel'in bu iki parti ile olan flörtü DEM Parti ile derin bir kopuşun kapısını araladı.