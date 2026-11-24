Galatasaray'ın Gazze'ye destek verdiği pankartlar (Foto: AA)

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Dursun Özbek, Filistin halkına verilen desteğin siyasi değil, insani ve vicdani bir duruş olduğunu vurgulayarak UEFA'ya çağrıda bulundu.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ KULÜBÜMÜZÜ UEFA'YA ŞİKAYET ETMİŞ"



Dursun Özbek, İsrail'in şikayetini şu sözlerle duyurdu:

"Duyduk ki Netanyahu hükümeti, taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA'ya şikâyet etmiş.

Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu, siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur."