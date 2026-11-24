Dursun Özbek'ten Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet eden İsrail'e sert tepki: Acılara sessiz kalmayacağız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İsrail'in, tribünlerde Filistin halkına destek amacıyla pankart açan sarı-kırmızılı taraftarlar nedeniyle kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini açıkladı. Netanyahu hükümetine tepki gösteren Özbek, "Futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil, futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İsrail'in sarı-kırmızılı taraftarların Filistin halkına verdiği destek nedeniyle UEFA'ya şikayette bulunduğunu duyurdu.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı tribünlerde Filistin halkıyla dayanışma mesajları veren Galatasaray taraftarlarının açtığı pankartlar, Netanyahu hükümetinin şikayetine konu oldu.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Dursun Özbek, Filistin halkına verilen desteğin siyasi değil, insani ve vicdani bir duruş olduğunu vurgulayarak UEFA'ya çağrıda bulundu.
"NETANYAHU HÜKÜMETİ KULÜBÜMÜZÜ UEFA'YA ŞİKAYET ETMİŞ"
Dursun Özbek, İsrail'in şikayetini şu sözlerle duyurdu:
"Duyduk ki Netanyahu hükümeti, taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA'ya şikâyet etmiş.
Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu, siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur."
"UEFA'NIN SİYASİ SAİKLERLE YAPILAN ŞİKAYETE İTİBAR ETMEMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"
Özbek, UEFA'nın söz konusu şikayeti değerlendirirken insani hassasiyetleri gözetmesi gerektiğini belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:
"Temennimiz, UEFA'nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikâyete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil, futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır."