CHP'de "kurultay" düellosu! Salıcı'ya ve üçüncü yolculara "Genel" ayar... "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim" deyip tarih verdi
CHP'deki kurultay kavgası boyut kazandı. Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Oğuz Kaan Salıcı "fırsatçılıkla" ve "partiyi bölmekle" suçlanırken son olarak topa CHP Türkiye Genel Koordinatörü Gürsel Tekin girdi. "Deklarasyoncu" grup, genel başkanlık için pusuda bekleyip renk vermeyen suskunlar ve üçüncü yolculara sert sözlerle dalan Tekin, "Müteahhit çetelerine tek kelime edemeyenler kurultay istiyor" ifadelerini kullandı. İsim vermeden Salıcı'ya "Kimse örgüt üzerinde değildir" diyen Tekin, kurultay için nisanı işaret edip Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "kurultay" merkezli koltuk kavgası günden güne büyüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı vites yükseltti. Salıcı açık açık "Kılıçdaroğlu'nun demokratik meşruiyeti yok" dedi.
Genel Merkez'den ise Salıcı'ya "II. İmamoğlu vakası" benzetmesi yapıldı.
"MANİFESTO İLE GENEL BAŞKAN OLUNMAZ"
"Bu partinin genel başkanlık sorunu yoktur" diyen CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat ise "CHP tabanı kimin ne olduğunu, ne kadar çapı olduğunu bilir. Sosyal medyadan birtakım kişisel manifestolar yayımlayarak genel başkan olamazsınız" sözleriyle rest çekti.
"FIRSATÇI"
CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ise Salıcı'ya "Fırsatçı" deyip sert daldı.
Ertelenen kurultay takvimi ile büyüyen kurultay kavgasına ilişkin CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin kişisel hesapların kurumsal bütünlüğe zarar verdiğini söyledi.
GÜRSEL TEKİN: MÜTEAHHİT ÇETELERİNE TEK KELİME EDEMEYENLER KURULTAY İSTİYOR
Gürsel Tekin, isim vermeden Oğuz Kaan Salıcı ve beraberindekilerin "riyakar" bir siyaset izlediğini ima etti.
Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Tekin, "Bugün CHP'de kurultay tartışması yapan arkadaşların, 103 yıllık partimizin iradesi sakatlandığında da aynı hassasiyeti göstermelerini isterdim. Müteahhit çetelerine, partimize yönelik operasyonlara ve hukuksuzluklara karşı tek kelime etmeyenlerin, bugün kurultay üzerinden siyaset yapmaları düşündürücüdür. Demokrasi hassasiyeti, yalnızca işimize geldiğinde gösterilecek bir hassasiyet değildir" dedi.
DEKLARASYONCULARA, ÜÇÜNCÜ YOLCULARA VE PUSUDA BEKLEYENLERE SERT DALDI
Tekin, Gürsel Erol, Ali Öztunç gibi isimlerin başını çektiği "deklarasyoncu" grup, genel başkanlık için pusuda bekleyip renk vermeyen suskunlar ve üçüncü yolcular adına bayrak açan Oğuz Kaan Salıcı'ya "CHP sahipsiz değildir" uyarısında bulundu.
"KİŞİSEL HESAPLAR KURUMSAL BÜTÜNLÜĞE ZARAR VERİYOR"
"Partinin zor günlerinde sorumluluk almayanların, bugün yaşanan gelişmeler üzerinden siyasi pozisyon belirlemeye çalışması samimiyetle bağdaşmaz" diyen Tekin sözlerine şöyle devam etti:
Dün dayanışmadan kaçıp bugün söz sahibi olmaya çalışanlar, önce kendi siyasi tutumlarını sorgulamalıdır. Kurultay elbette yapılır. Örgütün iradesi elbette tecelli eder. Ancak hiçbir kurultay tartışması, partimizin kurumsal bütünlüğüne verilen zararın üzerini örtemez. Hiç kimse kendi siyasi ikbalini Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinin önüne koyamaz.
"KİMSE ÖRGÜTÜN İRADESİNİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"
Cumhuriyet Halk Partisi'ni kişisel hesapların değil, örgütün ortak iradesinin yönettiği bir siyasi anlayışı savunuyoruz. Hiç kimse partimizin tarihsel mirasını kendi siyasi hesabına alet edemez. Hiç kimse örgütün iradesinin üzerinde değildir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi siyasi geleceğinin aracı haline getiremez.
KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ: NİSANDA YAPARIZ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olması beklenirken en güçlü destek CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin'den geldi.
Açık açık "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim" diyen Tekin, "Nisanda kurultayımızı yaparız" dedi.
"GENEL MERKEZ KURULTAY YAPMAK İSTİYOR"
Nitekim Genel Merkez'in kurultay yapmak istediğini söyleyen CHP kurmayları, "En çok Kemal bey kurultay yapmak ister, kurultay örgütü yeniler, belki bizim yerimize daha genç isimler gelir. Ama Yargıtay hala kararını vermedi. Bu karar verilmeden yapılan kurultayların daha önce geçersiz sayıldığını gördük. Benzer bir süreci yaşamamak için süreci uzatmak zorunda kaldık. Karar verilirse süreç kısalabilir" dedi.
CHP'DEKİ KAVGANIN SEBEBİ NE?
CHP'de 17 Kasım genelgesiyle il kongrelerinin bitişi 14 Şubat'tan 2 Mayıs 2027'ye kaydırılırken büyük kurultayın tarihi yine belirsiz kaldı. Parti içi muhalefette olası bir erken seçim halinde kurultayın yapılamayacağına dair endişe hakim.