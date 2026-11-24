Üçüncü yolcular adına bayrak açan Oğuz Kaan Salıcı ve ʺdeklarasyoncuʺ ekip



DEKLARASYONCULARA, ÜÇÜNCÜ YOLCULARA VE PUSUDA BEKLEYENLERE SERT DALDI



Tekin, Gürsel Erol, Ali Öztunç gibi isimlerin başını çektiği "deklarasyoncu" grup, genel başkanlık için pusuda bekleyip renk vermeyen suskunlar ve üçüncü yolcular adına bayrak açan Oğuz Kaan Salıcı'ya "CHP sahipsiz değildir" uyarısında bulundu.



"KİŞİSEL HESAPLAR KURUMSAL BÜTÜNLÜĞE ZARAR VERİYOR" "Partinin zor günlerinde sorumluluk almayanların, bugün yaşanan gelişmeler üzerinden siyasi pozisyon belirlemeye çalışması samimiyetle bağdaşmaz" diyen Tekin sözlerine şöyle devam etti:



Dün dayanışmadan kaçıp bugün söz sahibi olmaya çalışanlar, önce kendi siyasi tutumlarını sorgulamalıdır. Kurultay elbette yapılır. Örgütün iradesi elbette tecelli eder. Ancak hiçbir kurultay tartışması, partimizin kurumsal bütünlüğüne verilen zararın üzerini örtemez. Hiç kimse kendi siyasi ikbalini Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinin önüne koyamaz.

Gürsel Tekin ʺKılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimʺ deyip tarih verdi (Foto: AA)



"KİMSE ÖRGÜTÜN İRADESİNİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"



Cumhuriyet Halk Partisi'ni kişisel hesapların değil, örgütün ortak iradesinin yönettiği bir siyasi anlayışı savunuyoruz. Hiç kimse partimizin tarihsel mirasını kendi siyasi hesabına alet edemez. Hiç kimse örgütün iradesinin üzerinde değildir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi siyasi geleceğinin aracı haline getiremez.



KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ: NİSANDA YAPARIZ



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olması beklenirken en güçlü destek CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin'den geldi.



Açık açık "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim" diyen Tekin, "Nisanda kurultayımızı yaparız" dedi.