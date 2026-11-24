Milyonlarca emekliye enflasyon üstü zam! Cevdet Yılmaz tarih verdi: Düzenleme Meclis'e geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17,8 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emekliye iyileştirmeyle birlikte enflasyonun üzerinde artış yapılacağını belirten Yılmaz, prim gün sayısı ve yaşın belirleyici olacağını söyledi. Yılmaz, seyyanen zam ve refah payı sorusuna ise teknik çalışmanın sürdüğü yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emeklilere yönelik yeni düzenleme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yılmaz, teknik çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüldüğünü bildirdi.Emekliye enflasyon üstü zam mesajı
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Düzenlemenin takvimini ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18 Kasım'da AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda duyurmuş, 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayan iyileştirmenin sene başından önce hayata geçirileceğini söylemişti. Yılmaz'ın Kabine sonrası açıklaması, bu takvimin Meclis ayağını teyit etti. Yılmaz, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK başta olmak üzere ilgili kurumların çalışmayı yürüttüğünü bildirdi. Düzenlemenin temel esaslarına ilişkin daha önce de açıklamalarda bulunduklarını hatırlatan Yılmaz, prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin önemli unsurlar olduğunu vurguladı.
ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ MASADA
Farklı yöntem ve alternatifler üzerinde durulduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:
"Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarımız, Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, Sosyal Güvenlik Kurumu ile bu çalışmayı sürdürüyoruz. Prim gün sayısı ve yaş önemli diye ifade ettik. Farklı yöntemler, farklı alternatifler var. Hepsinde de esas olan enflasyonun üzerinde emeklimize iyileştirme yapmak. Bunu da hakkaniyet ve adaletle gerçekleştirmek. Bu çerçevede de işte prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar. Çalışma henüz bitmiş değil. Dolayısıyla bittiğinde Meclisimizin takdirine sunduğumuzda detayları kamuoyu da öğrenmiş olacak."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İşin özü, emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış." dedi.
YILBAŞINDAN ÖNCE MECLİS'TE
Yılmaz, düzenlemenin takvimine ilişkin soruya da yanıt vererek, bütçe görüşmelerinin Meclis'te devam ettiğini hatırlattı. Yılmaz, "Yılbaşından önce demek daha doğru" diyerek düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını kaydetti.
TARİHİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Kasım'daki AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyet esas alınarak bir çalışma yürütüldüğünü belirten Erdoğan, "17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, sene başından önce hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI BİRLİKTE Mİ?
Yılmaz, "seyyanen zam ve refah payının birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı uygulanacağı" yönündeki bir soru üzerine teknik analizlere girmesinin doğru olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Şu anda teknik bir çalışma sürdürülüyor. Dolayısıyla benim böyle detay teknik analizlere girmem doğru olmaz."
HANGİ FORMÜLLER MASADA?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 17,8 milyon emekliye enflasyon zammı dışında yapılacak iyileştirmeye ilişkin çalışmalar olgunlaşıyor. Aralık ayında tamamlanacak çalışmanın yol haritası "karma formül" ekseninde şekilleniyor.
İlk olarak 17,8 milyon emekliye enflasyon farkına ek olarak prim ve yaşa göre kademeli refah payı ödemesi yapılması masada. İkincisi ise 40 bin TL'nin altında aylık alan 12 milyon 859 bin kişiye prim ve yaş kriterleri dikkate alınarak refah payı ve 5 bin TL'ye kadar iyileştirme öngörülüyor. Karma formülde kök aylığı 15 bin TL'nin altında olan 200 bine yakın kişi ile 65 yaş üzerindeki vatandaşlar için de benzer bir iyileştirmenin devreye sokulması planlanıyor.