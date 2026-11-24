Milyonlarca emekliye enflasyonun üzerinde zam yapılacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

YILBAŞINDAN ÖNCE MECLİS'TE

Yılmaz, düzenlemenin takvimine ilişkin soruya da yanıt vererek, bütçe görüşmelerinin Meclis'te devam ettiğini hatırlattı. Yılmaz, "Yılbaşından önce demek daha doğru" diyerek düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını kaydetti.

TARİHİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Kasım'daki AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyet esas alınarak bir çalışma yürütüldüğünü belirten Erdoğan, "17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, sene başından önce hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI BİRLİKTE Mİ?



Yılmaz, "seyyanen zam ve refah payının birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı uygulanacağı" yönündeki bir soru üzerine teknik analizlere girmesinin doğru olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda teknik bir çalışma sürdürülüyor. Dolayısıyla benim böyle detay teknik analizlere girmem doğru olmaz."

Emekliye Zam

Senaryoları Tahmini Artış

Oranı/Tutarı Olası Yeni

Taban Maaş Enflasyon Farkı Yaklaşık

Yüzde 10 25.907 TL Enflasyon +

Refah Payı Toplam %15-

%20 Bandı 27.084 TL

31.088 TL Seyyanen Artış

(+5.000 TL) Enflasyon

Zammına Ek

+5.000 TL 30.907 TL Seyyanen Artış

(+10.000TL) Enflasyon

Zammına Ek

+10.000 TL 35.907 TL

HANGİ FORMÜLLER MASADA?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 17,8 milyon emekliye enflasyon zammı dışında yapılacak iyileştirmeye ilişkin çalışmalar olgunlaşıyor. Aralık ayında tamamlanacak çalışmanın yol haritası "karma formül" ekseninde şekilleniyor.







İlk olarak 17,8 milyon emekliye enflasyon farkına ek olarak prim ve yaşa göre kademeli refah payı ödemesi yapılması masada. İkincisi ise 40 bin TL'nin altında aylık alan 12 milyon 859 bin kişiye prim ve yaş kriterleri dikkate alınarak refah payı ve 5 bin TL'ye kadar iyileştirme öngörülüyor. Karma formülde kök aylığı 15 bin TL'nin altında olan 200 bine yakın kişi ile 65 yaş üzerindeki vatandaşlar için de benzer bir iyileştirmenin devreye sokulması planlanıyor.

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