Kılıçdaroğlu'ndan "meşru" müdafaa! Oğuz Kaan Salıcı "Gel bakalım" diyeceği isimlerin başında: Orhan Sarıbal köprü olacak
CHP'deki kurultay kavgasına Genel Merkez el attı. Kemal Kılıçdaroğlu meşruiyetini sorgulayan isimleri makamına çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun Oğuz Kaan Salıcı ve adaylığına karşı çıkan "deklarasyoncu" ekibe kurultayın neden ertelendiğini hukuki boyutlarıyla anlatması bekleniyor. Ayrıca "üçüncü yolcular" ile temas kurması için Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal görevlendirildi. Peki, Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de kimlerle görüşecek? Takvim.com.tr öne çıkan 8 ismi açıklıyor.
CHP'de ertelenen kurultay takvimi tetiklenen büyük bir koltuk kavgasını gün yüzüne çıkardı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı vites yükseltti. Salıcı açık açık "Kılıçdaroğlu'nun demokratik meşruiyeti yok" dedi.
Oğuz Kaan Salıcı'nın üçüncü yolcuların üzerinde uzlaştığı ortak isim olarak Kılıçdaroğlu'na bayrak açtığı değerlendirilirken Genel Merkez'den "II. İmamoğlu vakası" benzetmesi yapıldı.
SALICI'YA DESTEK VEREN İSİMLER VE "KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ORGANİZE YAPILANMA" TARTIŞMASI
Salıcı'ya Akif Hamzaçebi, Aytuğ Atıcı ve Atilla Sertel gibi isimlerin destek verdi. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan oluşan üçüncü yolcular ise Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında seçime gidilmesine karşı çıktı.
Bu durum CHP içinde "Kılıçdaroğlu'na karşı organize yapılanma" yorumlarına yol açtı.
Nitekim, gerilim bununla da sınırlı kalmadı.
Salıcı, CHP'nin ağır topları tarafından fırsatçılıkla ve partiyi bölmekle suçlandı.
Takvim.com.tr'nin temas kurduğu CHP'li kurmaylar "Oğuz da Akif de PM üyesi. Neden PM'de konuşmuyorlar da dışarıda çözüm arıyorlar?" değerlendirmesi yaptı.
KILIÇDAROĞLU "MEŞRUİYETİNİ" SORGULAYANLARLA GÖRÜŞECEK
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay krizine el attığı öğrenildi.
Takvim.com.tr'nin CHP Genel Merkezi'ndeki kaynaklarına göre, Kılıçdaroğlu adaylığına karşı çıkan ve "Hemen kurultay" diyen 8 ismi makamına çağıracak.
Kılıçdaroğlu'nun bu isimlere kurultayın neden ertelendiğinin hukuki boyutlarını anlatacağı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN 8 İSİM
CHP liderinin şu isimlerle görüşmesi bekleniyor:
- CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı
- CHP PM üyesi Akif Hamzaçebi
- Eski CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı
- Eski CHP Milletvekili Atilla Sertel
- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol
- CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay
- CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara
- CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
ORHAN SARIBAL'I GÖREVLENDİRDİ
Ayrıca Kılıçdaroğlu üçüncü yolcularla temas köprüsü kurmak için Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ı görevlendirdi.
CHP'DEKİ KAVGANIN SEBEBİ NE?
CHP'de 17 Kasım genelgesiyle il kongrelerinin bitişi 14 Şubat'tan 2 Mayıs 2027'ye kaydırılırken büyük kurultayın tarihi yine belirsiz kaldı. Parti içi muhalefette olası bir erken seçim halinde kurultayın yapılamayacağına dair endişe hakim.
GÜRSEL TEKİN KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ: KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİM
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olması beklenirken en güçlü destek CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin'den geldi.
Açık açık "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim" diyen Tekin, "Nisanda kurultayımızı yaparız" şeklinde konuştu.
"GENEL MERKEZ KURULTAY YAPMAK İSTİYOR"
Yargıtay'daki temyiz sürecini işaret eden CHP kurmayları, Genel Merkezi'nde kurultay yapmak istediğini ancak temkinli hareket edilmesi gerektiğini savundu.
Bahse konu CHP kurmayları "En çok Kemal bey kurultay yapmak ister, kurultay örgütü yeniler, belki bizim yerimize daha genç isimler gelir. Ama Yargıtay hala kararını vermedi. Bu karar verilmeden yapılan kurultayların daha önce geçersiz sayıldığını gördük. Benzer bir süreci yaşamamak için süreci uzatmak zorunda kaldık. Karar verilirse süreç kısalabilir" dedi.