SALICI'YA DESTEK VEREN İSİMLER VE "KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ORGANİZE YAPILANMA" TARTIŞMASI



Salıcı'ya Akif Hamzaçebi, Aytuğ Atıcı ve Atilla Sertel gibi isimlerin destek verdi. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan oluşan üçüncü yolcular ise Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında seçime gidilmesine karşı çıktı.



Bu durum CHP içinde "Kılıçdaroğlu'na karşı organize yapılanma" yorumlarına yol açtı.



Nitekim, gerilim bununla da sınırlı kalmadı.



Salıcı, CHP'nin ağır topları tarafından fırsatçılıkla ve partiyi bölmekle suçlandı.

Takvim.com.tr'nin temas kurduğu CHP'li kurmaylar "Oğuz da Akif de PM üyesi. Neden PM'de konuşmuyorlar da dışarıda çözüm arıyorlar?" değerlendirmesi yaptı.