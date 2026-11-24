TPAO tarafından Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tespit edilen farklı noktalarda petrol tespit kuyusu açılıyor. Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor. Enerji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından sondaj vurulacak 7 ayrı nokta tespit edildi.

Petrol üretimi hem Gabar'da hem de Diyarbakır'da devam ediyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



HANGİ KUYULAR AÇILACAK?



Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine görei Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsalında, Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Hevsel- 2A, Hevsel-3, Hevsel-4, Hevsel-5, Hevsel-6, Hevsel-7 ve Bozdemir-1 tespit kuyuları açılacak. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü de kısa sürede çalışmaların başlaması için hazırlıklarını tamamladı. Bölge halkı da, petrol aranan yerlerden gelecek olan müjdeyi heyecanla bekliyor. Enerji Bakanlığı, yapılan sismik ve rezerv çalışmaları kapsamında, Diyarbakır'ın zengin petrol yataklarına sahip olduğunu be kentin gelecekte Türkiye'nin petrol üssü olacağını değerlendirmişti.

DİYARBAKIR'DA GABAR'I 2'YE 3'E KATLAYACAK POTANSİYEL VAR



Ağustos ayında katıldığı bir televizyon kanalında Diyarbakır'da geleneksel olmayan petrol üretim yöntemlerinin kullanıldığı yeni bir çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Bayraktar, "Diyarbakır'da yatay sondajla, yani geleneksel olmayan bir üretim yöntemiyle yaklaşık 3-4 kilometre kayaların içerisine girip, kayalarda sıkıştığını düşündüğümüz petrolü dışarıya çıkarma teknolojisini deniyoruz. Diyarbakır'da çok büyük bir potansiyel var. Belki Gabar'ı 2'ye, 3'e katlayabilecek bir potansiyeli var" ifadelerini kullanmıştı.

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