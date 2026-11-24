Gabar'ın ardından gözler Diyarbakır'a çevrildi! Milli enerji hamlesinde 7 yeni petrol kuyusu daha açılıyor
Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 2017 yılında başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde meyvelerini vermeye devam ediyor. Gabar'daki petrol hamlesinin ardından Diyarbakır'da da yer altı zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak için harekete geçildi. TPAO tarafından Sur ilçesinin kırsalında belirlenen 7 ayrı noktada yeni petrol tespit kuyuları açılacak.
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve yerli kaynakları ekonomiye kazandırmak amacıyla Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 2017 yılında başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde meyvelerini vermeye devam ediyor.
GABAR'DA ÜRETİM 84 BİN VARİLİ AŞTI
Bir dönem terör nedeniyle girilemeyen Şırnak Gabar'da keşfedilen petrol rezervlerinin üretime kazandırılmasıyla tarihi bir başarıya imza atılırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 23 Kasım'da TBMM'deki bütçe sunumunda bölgedeki günlük petrol üretiminin 84 bin varili aştığını açıkladı.
PETROL ÜRETİMİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Terörsüz Türkiye süreci ile birlikte Diyarbakır'a huzur ve güven gelirken, milli enerji hamlesiyle de peş peşe yeni sondaj kuyuları açılıyor.
Diyarbakır'da petrol sondajı: 7 kuyu için hazırlık
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir dönem güvenlik nedeniyle gidilemeyen Şırnak Gabar'da TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) tarafından bölgede tespit edilen 100 civarındaki kuyuda petrol üretimi aralıksız devam ederken, Türkiye'nin gelecekte "enerji üssü" olma hedefindeki Diyarbakır'da yeni sondaj kuyuları açılması amacıyla düğmeye basıldı.
7 AYRI NOKTADA KUYU AÇILIYOR
TPAO tarafından Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tespit edilen farklı noktalarda petrol tespit kuyusu açılıyor. Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor. Enerji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından sondaj vurulacak 7 ayrı nokta tespit edildi.
HANGİ KUYULAR AÇILACAK?
Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine görei Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsalında, Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Hevsel- 2A, Hevsel-3, Hevsel-4, Hevsel-5, Hevsel-6, Hevsel-7 ve Bozdemir-1 tespit kuyuları açılacak. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü de kısa sürede çalışmaların başlaması için hazırlıklarını tamamladı. Bölge halkı da, petrol aranan yerlerden gelecek olan müjdeyi heyecanla bekliyor. Enerji Bakanlığı, yapılan sismik ve rezerv çalışmaları kapsamında, Diyarbakır'ın zengin petrol yataklarına sahip olduğunu be kentin gelecekte Türkiye'nin petrol üssü olacağını değerlendirmişti.
DİYARBAKIR'DA GABAR'I 2'YE 3'E KATLAYACAK POTANSİYEL VAR
Ağustos ayında katıldığı bir televizyon kanalında Diyarbakır'da geleneksel olmayan petrol üretim yöntemlerinin kullanıldığı yeni bir çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Bayraktar, "Diyarbakır'da yatay sondajla, yani geleneksel olmayan bir üretim yöntemiyle yaklaşık 3-4 kilometre kayaların içerisine girip, kayalarda sıkıştığını düşündüğümüz petrolü dışarıya çıkarma teknolojisini deniyoruz. Diyarbakır'da çok büyük bir potansiyel var. Belki Gabar'ı 2'ye, 3'e katlayabilecek bir potansiyeli var" ifadelerini kullanmıştı.