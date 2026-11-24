Ankara-Trablus-Bingazi hattındaki Deniz Yetki Anlaşması sonrası Türkiye-Libya hattında üst düzey temas trafiği sürüyor.



Libya ile 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Bingazi'deki Hafter'e bağlı Meclis tarafından da onaylandı. Bu mutabakat, Libya'daki tarafları uzun yıllar süren çatışmaların ardından aynı çizgide buluşturdu.

Ankaradaki Tek Libya zirvesinin şifreleri! Hafterle Sirte mutabakatı ve Akdenizde yeni denklem: Türkiyeden Mısıra açık kapı



Sürece müteakiben Türkiye, Doğu Akdeniz'deki satranç tahtasında bölgenin kaderini belirleyecek stratejik bir adım daha attı. Libya'da kalıcı çözüm için devreye girildi. 23 Ekim'de Ankara'da yapılan "Tek Libya" zirvesinde Trablus yönetimi ve Hafter kanadı masaya oturtuldu. Trablus ve Bingazi temsilcileri orduların birleşmesini görüştü. Sirte'yi ortak askeri merkez yapma konusunda uzlaştı.