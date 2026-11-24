Mesele Mavi Vatan, masada "Tek Libya"... "Halife Hafter Başkan Erdoğan'ın davetiyle Ankara'da" iddiası: İngiliz basını yazdı
Mavi Vatan anlaşmasının Bingazi tarafından onaylanması ve Ankara'da kurulan "Tek Libya" masasının ardından Türkiye-Libya hattında peş peşe kritik gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir Saddam Hafter ve kurmaylarının Bingazi-Ankara hattında mekik dokuduğu biliniyor. Reuters’ın Hafter birliklerine dayandırdığı habere göre Halife Hafter'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Bahse konu görüşme için "Türkiye’nin Libya politikası açısından önemli bir dönüm noktası olabilir" değerlendirmesi yapılıyor.
Ankara-Trablus-Bingazi hattındaki Deniz Yetki Anlaşması sonrası Türkiye-Libya hattında üst düzey temas trafiği sürüyor.
Libya ile 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Bingazi'deki Hafter'e bağlı Meclis tarafından da onaylandı.
Bu mutabakat, Libya'daki tarafları uzun yıllar süren çatışmaların ardından aynı çizgide buluşturdu.
Sürece müteakiben Türkiye, Doğu Akdeniz'deki satranç tahtasında bölgenin kaderini belirleyecek stratejik bir adım daha attı. Libya'da kalıcı çözüm için devreye girildi.
23 Ekim'de Ankara'da yapılan "Tek Libya" zirvesinde Trablus yönetimi ve Hafter kanadı masaya oturtuldu. Trablus ve Bingazi temsilcileri orduların birleşmesini görüştü.
Sirte'yi ortak askeri merkez yapma konusunda uzlaştı.
İNGİLİZ REUTERS'TAN "BİNGAZİ' KAYNAKLI İDDİA: HAFTER ANKARA'DA
Ankara'daki "Tek Libya" zirvesinden bir ay sonra, Halife Hafter'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldiği öne sürüldü.
İngiliz Reuters'ın Hafter birliklerine bağlı bir komutana dayandırdığı haberine göre Hafter Ankara'da Başkan Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirecek.
LİBYA POLİTİKASINDA DÖNÜM NOKTASI
Bahse konu görüşme için Türkiye'nin Libya politikası açısından önemli bir dönüm noktası olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.
Zira Ankara Libya'da uzun yıllar boyunca Hafter'e karşı Trablus'taki hükümeti desteklemişti.
ANKARA-BİNGAZİ HATTINDA MEKİK DİPLOMASİSİ
Bir süredir Halife Hafter'in oğlu Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ve kurmaylarının Bingazi-Ankara hattında mekik dokuduğu biliniyor.
23 Ekim'de Ankara yapılan görüşmenin ardından Saddam Hafter, 11 Kasım'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu görüşmüştü.
Eski CHP Genel Başkanı yaşamını yitirdi
KPSS puanı düşük olana sertifika kapısı