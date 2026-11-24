İsrail hükümeti Galatasaray'ı UEFA'ya şikâyet etmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Aston Villa maçı öncesinde tribünde bir kez daha Gazze'ye destek pankartı açtı. O anlar Takvim kadrajına yansıdı.

A Haber’de UEFA ve FIFA’nın İsrail politikasına sert eleştiri. (Takvim foto arşivi)

A HABER YAYININDA AÇIKLANDI! UEFA'DAN MAÇ ÖNCESİ CEZA UYARISI

A Haber canlı yayınında şikâyetin perde arkasını anlatan A Spor muhabiri Emre Kaplan, UEFA'nın Galatasaray'a maç günü sabah saatlerinde yapılan resmî toplantıda uyarıda bulunduğunu aktardı. Kaplan'ın verdiği bilgiye göre UEFA, Filistin'e destek pankartları yeniden açılırsa kulübün cezayla karşılaşabileceğini bildirdi.

"Sabah saatlerinde maç günlerinde UEFA organizasyonlarında maçın planlamasıyla ilgili bir eşgüdüm toplantısı yapılıyor. Burada UEFA tarafından Galatasaray'a bir uyarıda bulunuluyor. Filistin'e destek veren pankartlarla ilgili bunların tekrar etmesi hâlinde cezai bir yaptırım olabileceği söyleniyor."

STUTTGART MAÇINDA ALMAN BASINI RAHATSIZ OLDU

Sarı-kırmızılı tribünlerin Filistin'e desteği yıllardır hem lig hem Şampiyonlar Ligi maçlarında sürüyor. Kaplan, pankartların Avrupa'da en çok Stuttgart karşılaşmasının ardından gündeme geldiğini ve özellikle Alman basınında rahatsızlık yarattığını anlattı.

"Bu konunun aslında gündeme en çok geldiği maç Stuttgart maçıydı. Galatasaray taraftarları hem lig maçlarında hem Şampiyonlar Ligi maçlarında yıllardır o Filistin'e, soykırımcı İsrail'e tepki gösteren pankartları açıyor. Galatasaray taraftarının bu konuda gerçekten özel bir hassasiyeti var. Stuttgart maçı sonrasında özellikle Alman basınında bu konu çok fazla konuşulmuş, çok fazla gündem olmuş ve onların adına bir rahatsızlık oluşturmuştu."

Kaplan, Dursun Özbek'in açıklamasında UEFA'ya başvuran taraf olarak doğrudan İsrail hükümetini gösterdiğini vurguladı.

"Sayın Başkan'ın yaptığı açıklama da bunu işaret ediyor. Direkt olarak İsrail hükümetinin UEFA'ya bir şikâyette bulunduğunu söylüyor."

Gazze pankartı Takvim kadrajına yansıdı. (Takvim Özel)

GALATASARAY'DAN GERİ ADIM YOK

Kaplan, Özbek'in UEFA'yı meseleyi insani boyutuyla değerlendirmeye çağırdığını ve kulübün tavrını bizzat ortaya koyduğunu söyledi.

"Sayın Başkan, UEFA'nın işin siyasi boyutunu işin içine dâhil etmeden insanlık tarafından bakması gerektiğinin altını çizen bir açıklama yaptı. Her zaman ve bundan sonra da mazlumun yanında olmaya devam edeceklerini söyledi."

"Galatasaray'ın bu konuda gerçekten çok net bir tutumu var. Bizzat birinci ağızdan Başkan Dursun Özbek'in de ifadesi bu yönde. UEFA'nın bu akşamki ve bundan sonraki yaklaşımını dikkatle takip edeceğiz ama Galatasaray'ın duruşunun direkt olarak bu noktada olduğunu söyleyebiliriz."

A HABER'DE NETANYAHU'YA SERT SORU: FİLİSTİN'İN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN NEDEN RAHATSIZ OLDUNUZ?

A Haber canlı yayınında Dursun Özbek'in açıklamasını sonuna kadar desteklediklerini belirten A Spor Müdürü Cüneyt Şen, Netanyahu'nun rahatsız olduğu pankartları tek tek okudu. Şen, "Özgür Filistin" sözünün şikâyete konu edilmesine sert tepki gösterdi.

"Çok doğru bir çıkış yaptı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Netanyahu niye rahatsız oldu? Yaptıklarının hırsı olsa gerek. Çünkü pankartlarda yazanlar belli. 'Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır' yazdı pankartta Galatasaray taraftarı. Öyle değil mi? Evet, öyle. 'İnsanlık Gazze'de vicdanını tüketti' dedi. Açılan pankartlarda 'Özgür Filistin' yazıyor. Özgür Filistin, Filistin halkının hakkı değil mi? En büyük hakkı."

Şen, Netanyahu hükümetinin başvurusu karşısında Galatasaray'ın geri adım atmayacağı mesajını Özbek'in sözleriyle aktardı.

"Hukuk mu, ne ilgili ceza verilecekse, dedi Dursun Özbek. 'Duyduk ki Netanyahu hükümeti taraftarlarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı bu pankartı UEFA'ya şikâyet etmiş,' dedi. Dursun Özbek buna karşılık, 'Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz,' ifadelerini kullandı."

"İSTEDİKLERİ CEZAYI VERSİNLER, BİZ DEVAM EDECEĞİZ"

Olası bir cezanın Filistin'e verilen desteği durduramayacağını söyleyen Şen, Netanyahu'ya "Önce yaptıklarından rahatsız olması lazım" sözleriyle yüklendi.

"Biz devam edeceğiz. İstedikleri cezayı versinler, biz devam edeceğiz. Çünkü insan olmak bunu gerektirir, Türk olmak bunu gerektirir. O pankartların nesinden rahatsız oluyor Netanyahu? Önce yaptıklarından rahatsız olması lazım. Galatasaray taraftarı bir duruş sergilemiştir. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de başkan olduğunu göstermiştir, kimse bundan rahatsız olmasın."

CANBULAT A HABER'E BAĞLANDI: GALATASARAY 2023'TEN BERİ SESİNİ YÜKSELTİYOR

A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan A Spor Şef Spikeri Kerem Canbulat, Galatasaray'ın tribünüyle ve kulübüyle 2023'ten bu yana Filistin halkına destek verdiğini söyledi. Türkiye'nin ve Galatasaray'ın tutumunu tarihî bir sorumluluk olarak değerlendiren Canbulat, ceza tehdidinin bu dayanışmayı kıramayacağını vurguladı.

"Galatasaray'ın ve Türkiye'nin duruşu zaten son derece net. Özellikle Galatasaray tribünleri, taraftarı hatta kulübüyle beraber her daim işgalci siyonist rejime karşı sesini yükseltmeyi bir şiar edindi. 2023'ten bu yana bunu açıkça görüyoruz. Tribünler, Filistin halkına karşı yapılan soykırıma ve işgalci rejimin kanlı hareketlerine karşı her zaman açılan pankartlarla gereken tutumu gösterdi."

GAZZE'DEKİ İNSANLIK DRAMI CEZA HESAPLARINA SIĞMAZ

Canbulat, Lamine Yamal ile Muhammed Salah'ın tepkisini hatırlattı. Dünya futbolunda yükselen sesleri yetersiz bulan Canbulat, Türk kulüplerinin verdiği mesajlara ve Galatasaray'ın üstlendiği öncü role dikkat çekti.

"Lamine Yamal ve Muhammed Salah gibi isimler de seslerini yükselttiler ama bu tepkilerin çok da yeterli olmadığını maalesef üzülerek gözlemledik. Kulüplerimizi ise burada ayırmak gerekiyor. Gerekli sosyal mesajları her daim verdiler ve Galatasaray bu konunun bayraktarlığını yaptı. İşgalci rejimin başındaki kişinin UEFA'ya yönelik bir şikâyet çağrısının olduğu dile getirildi. Ancak Galatasaray'ın duruşu nettir ve değişmeyecektir. Çünkü ortada futboldan, futbolda alınabilecek cezalardan çok daha mühim, çok daha önemli bir insanlık dramı var."

Canbulat, Gazze'de 2023'ten bu yana süren trajedi karşısında futbol kamuoyunun sorumluluk alması gerektiğini vurguladı ve sarı-kırmızılı taraftarı tebrik etti.

"2023'ten bu yana çok büyük bir insanlık trajedisi yaşanıyor ve biz her uyandığımız gün bu üzüntüyü derinden hissediyoruz. Filistin halkının yaşadığı bu zulüm elbette noktalanacaktır. Futbol kamuoyunda da bu desteğin sürdürülmesi son derece elzemdir. Ben Galatasaray taraftarını ve bu asil tutumunu yürekten tebrik ediyorum."

"MASKELERİN TAMAMIYLA DÜŞTÜĞÜNÜ ÇOK BARİZ BİR ŞEKİLDE SÖYLEYEBİLİRİZ"

İsrail yönetiminin yıllardır yürüttüğü algı operasyonlarına rağmen uluslararası kamuoyunda güvenilirliğini yitirdiğini söyleyen Canbulat, UEFA hamlesinin de Netanyahu yönetimine sert tepki olarak döneceğini belirtti.

"Bir kere karşımızda artık debelenen bir grup var. Maskelerin tamamıyla düştüğünü çok bariz bir şekilde söyleyebiliriz. Yıllarca hazırladıkları algı operasyonlarına rağmen maskeleri düştü ve insanların gözünde güvenilirliklerini tamamen yitirdiler."

"UEFA'ya yaptıkları bu başvuru, futbol kamuoyunun gözünde de insanların vicdanında da kendilerine çok sert bir tepki olarak geri dönecektir. Yaptıkları hamleler artık hiçbir işe yaramıyor. Bizler elimizden geldiğince toplumu bilinçlendirmeye ve sorumluluk almaya devam edeceğiz. Kulüplerimiz de taraftarlarımız da ülkemiz de inşallah bu yolda hep beraber kararlılıkla ilerleyecektir."

HALDUN DOMAÇ UEFA VE FIFA'YA YÜKLENDİ: RUSYA'YA MEN, İSRAİL'E KORUMA

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, A Haber yayınında İsrail yönetiminin UEFA ve FIFA üzerindeki etkisini gündeme getirdi. Domaç, Gazze'deki saldırılar sürerken İsrail'in spor kuruluşları nezdinde yürüttüğü kulis faaliyetlerine sert çıktı.

"İsrail'in bu noktada UEFA ve FIFA üzerinde inanılmaz bir baskısı ve etkisi var ve bunu her fırsatta da kullanıyorlar. Soykırımı bir yandan yaparken diğer yandan da kulis faaliyetleriyle sanki hiçbir şey yapmamış masumlarmış gibi, sanki onlar eziliyormuş gibi bir davranış sergiliyorlar."

Domaç, İrlanda Millî Takımı teknik direktörünün itirazını hatırlattı. Rusya'yı Ukrayna'yla savaşı nedeniyle müsabakalardan men eden kurumlara, İsrail söz konusu olduğunda hangi ölçüyü uyguladıklarını sordu.

"Sadece biz değiliz bu tepkiyi gösteren. İrlanda Millî Takımı teknik direktörü de açıklama yaptı, 'Yeter artık UEFA, FIFA,' diyor. Rusya'yı Ukrayna ile savaşıyor diye müsabakalara almıyorsunuz ama masum insanları katleden İsrail'i sürekli koruma altına alıyorsunuz. Bunun mantığı yok gerçekten. Siz bu soykırımı yapıyorsunuz ama soykırım olduğunun söylenmesine tahammül edemiyorsunuz. Çok yazıklar olsun."

"SİZ NASIL SİYASETE ALET OLABİLİYORSUNUZ?"

Türkiye'de toplumun ve siyasetin Gazze konusunda gösterdiği duyarlılığın Batı'da karşılık bulmadığını söyleyen Domaç, UEFA ve FIFA'ya siyasi baskı karşısındaki tutumları üzerinden yüklendi. Gündeme gelebilecek para cezalarının da Filistin'e verilen desteği kesmeyeceğini belirtti.

"Bizdeki duyarlılık, ülke olarak hem insanıyla, vatandaşıyla, siyasetiyle olan duyarlılık orada yok. Onlar ancak canları yandığında isyana başlıyorlar. Bu noktada benim asıl eleştireceğim kurumlar UEFA ve FIFA'dır. Siz nasıl siyasete alet olabiliyorsunuz? Soykırımı savunacak noktaya nasıl geliyorsunuz ve bunu insanlığınıza nasıl sığdırıyorsunuz?"

"Buradan üç beş para cezası vesaire falan gibi şeyler çıkar, bunlar çok önemli değil. Biz susmadan mazlumun sesi olmaya devam edeceğiz."

GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARI HATIRLATTI: "BU TAM ANLAMIYLA BİR UTANMAZLIKTIR"

Domaç'a göre Netanyahu yönetiminin başvurusu ve spor kuruluşlarının tavrı, Türk sporunda Filistin'le dayanışmayı daha da güçlendiriyor. Domaç, Gazze'de öldürülen çocukların görüntülerini hatırlatarak UEFA ve FIFA'nın yanı sıra Avrupa'nın tutumunu da hedef aldı.

"Yine birlik olacağız. Aslında bizi birleştiren bir tutum sergiliyorlar. Netanyahu'nun yaptığı, UEFA'nın ve FIFA'nın bu davranışları bizi birleştiriyor. Biz insanlığın yanında olacağız, soykırımın yanında olmayacağız. Bunu yapanları da her zaman nefretle kınayacağız."

"O çocukların öldüğü görüntülere nasıl vicdanları sızlamadan bakıyorlar? Sadece FIFA ve UEFA değil, bütün Avrupa nasıl bakıyor böyle bir görüntüye? Kalkmış şimdi de bu şikâyeti Galatasaray'a iletiyorlar. Ben daha ağır konuşacağım ama bu tam anlamıyla bir utanmazlıktır. Zulmün ve zalimin yanında değil, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz."