"BİR ÇOCUK BULDU BENİ"

Kaybolduğu süre boyunca birkaç kez düştüğünü ve sol gözünün morardığını anlatan Kılıç, jandarmalara ulaşmaya çalışırken de yokuş aşağı düştüğünü söyledi. Bir çocuğun kendisini bulduğunu belirten yaşlı kadın, hayatta kalma mücadelesini şöyle anlattı:

"Bir de jandarmaların yanına çıkacağım diye düştüm, boşluğa bastım habersiz. Yokuş aşağıya düştüm. Bir çocuk buldu beni. Allah kendilerinden razı olsun. Eğer çocuk olmasaydı aşağıya düşecektim. Ağzım kurudu nemli toprak yedim, konuşamaz oldum. Nemli toprak ancak ağzımı nemlendiriyor. Ağzım kuruyordu susuzluktan. İki sefer kendimi dereye attım, dereden su içtim"