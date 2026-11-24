Mersin'de 7 gündür kayıptı! Mümine Kılıç ormanlık alanda sağ bulundu: "Ağzım kuruyunca nemli toprak yedim"
Mersin'in Erdemli ilçesinde 18 Kasım'da kaybolan 76 yaşındaki Mümine Kılıç, arama çalışmalarının 7. gününde ormanlık alanda sağ bulundu. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın, günlerce çam ağaçlarının dibinde yattığını, susuzluğunu gidermek için nemli toprak yediğini ve dereden su içtiğini anlattı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolan Mümine Kılıç'tan sevindiren haber geldi. Küçükfındık Yaylası'nda kaybolan yaşlı kadın, AFAD koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarının 7. gününde evinden yaklaşık 6-7 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Bitkin haldeki Kılıç, ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
7 GÜNLÜK ARAMA MUTLU SONLA BİTTİ
18 Kasım'da Erdemli ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Sinap Mahallesi sınırlarında bulunan Küçükfındık Yaylası'nda kaybolan Mümine Kılıç için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllüler ve vatandaşların katıldığı çalışmalar 7 gün boyunca sürdü.
Yaşlı kadın, evinden yaklaşık 6-7 kilometre aşağıdaki ormanlık alanda sağ bulundu. Oldukça bitkin olduğu görülen Kılıç'a bulunduğu yerde ilk müdahale yapıldı. UMKE ekipleri tarafından alınırken, "Su istiyorum su" diye seslenen yaşlı kadın ambulansla hastaneye götürüldü.
ÇAMLARIN DİBİNDE YATTI, NEMLİ TOPRAK YEDİ
Hastanede yakınlarının getirdiği yemekleri yiyip su içen Mümine Kılıç, kaybolduğu günleri anlattı. Dağlarda oğlakları ve kuzuları bulunduğunu, hayvanlarına dal kesmek için ormanlık alana girdiğini belirten Kılıç, yolunu bulamayınca kaybolduğunu söyledi.
Yaşlı kadın, yaşadığı zorlu günleri şu sözlerle aktardı:
"Dönemedim, yolu aradım ama bulamadım. Tansiyonum çıkınca biraz beynim dönüyor. Dağlardaydım hep, çamların dibinde yattım. Soğukta kıyafetlerimle kaldım ne yapabilirim? Bir şey yemedim, susuz dayanamadım ağzım kurudu. Oradan sucular geçti ama beni tanıyamadılar. Çocuklar 'bir damla su dedim' hiç vermediler"
"BİR ÇOCUK BULDU BENİ"
Kaybolduğu süre boyunca birkaç kez düştüğünü ve sol gözünün morardığını anlatan Kılıç, jandarmalara ulaşmaya çalışırken de yokuş aşağı düştüğünü söyledi. Bir çocuğun kendisini bulduğunu belirten yaşlı kadın, hayatta kalma mücadelesini şöyle anlattı:
"Bir de jandarmaların yanına çıkacağım diye düştüm, boşluğa bastım habersiz. Yokuş aşağıya düştüm. Bir çocuk buldu beni. Allah kendilerinden razı olsun. Eğer çocuk olmasaydı aşağıya düşecektim. Ağzım kurudu nemli toprak yedim, konuşamaz oldum. Nemli toprak ancak ağzımı nemlendiriyor. Ağzım kuruyordu susuzluktan. İki sefer kendimi dereye attım, dereden su içtim"
KÖPEĞİNİN EVE DÖNMESİ UMUT OLDU
Mümine Kılıç'ın yeğeni Tansu Ayaz, yaşlı kadının hayvanlarına dal getirmek için evden ayrıldığını ve dönüş yolunu bulamayınca kaybolduğunu söyledi.
Kılıç'ın yanında bulunan köpeğinin bir süre sonra eve dönmesinin aileye umut verdiğini belirten Ayaz, arama çalışmalarının 7. gününde gelen haberle büyük sevinç yaşadıklarını ifade etti.
Ayaz, "Köpeği eve gelince zaten anladık biz yaşadığını. Sonra köpeğe çip falan taktılar. Yine bulamadık. Bugün 7. gün. Haber geldi 'bulundu' diye. Erdemli Belediyesine teşekkür ediyoruz. Onun personelleri bulmuş. Sağlık durumu iyi şu an, çok şükür" dedi.