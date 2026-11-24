Para uğruna ahlakı da çocukları da hiçe saydılar! Elon Musk'ın yapay zekası Grok'a 'istismar' davası: ABD'de iki eyalet harekete geçti
ABD'li milyarder Elon Musk'ın şirketi SpaceX ve bünyesindeki yapay zeka aracı Grok, çocukların cinsel istismarına ve kadınların rızası dışında müstehcen görüntülerinin üretilmesine zemin hazırladığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. Güvenlik duvarlarını hiçe sayıp "Spicy Mode" adı altında ahlaksızlığı ticarete döken teknoloji devine Virginia ve Oregon eyaletleri peş peşe dava açtı. Dava dosyalarında çocukları tasvir eden 20 binden fazla cinsel istismar materyalinin üretildiği belirtilirken, savcılık belgelerinde şirketin güvenlik önlemlerindeki eksikliklere ve ücretli içerik modeline dikkat çekildi.
ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ve bünyesindeki yapay zeka birimi SpaceX Super Intelligence (eski adıyla xAI), geliştirdikleri Grok adlı yapay zeka aracı üzerinden çocukların cinsel istismarına ve kişilerin rızası dışında müstehcen görüntülerinin üretilmesine çanak tuttukları gerekçesiyle ağır suçlamalarla karşı karşıya. ABD'nin Virginia ve Oregon eyaletleri, kullanıcı güvenliğini hiçe sayarak ticari kazancı önceleyen teknoloji devine peş peşe davalar açtı.
"SPICY MODE" REZALETİ: GERÇEK FOTOĞRAFLARI MÜSTEHCEN İÇERİĞE DÖNÜŞTÜRDÜLER
Dava dosyalarına yansıyan skandalın merkezinde, Grok'un görüntü oluşturma ve düzenleme aracı "Grok Imagine" ile kullanıma sunulan "Spicy Mode" yer alıyor.
Savcılık belgelerine göre bu özellik, kullanıcılara herhangi bir kişinin mevcut tek bir fotoğrafını yükleyerek, o kişinin bilgisi ve rızası olmadan tamamen çıplak, yarı çıplak veya cinsel eylemde bulunurken son derece gerçekçi fotoğraf ve videolarını üretme imkanı tanıdı.
MİLYONLARCA AHLAKSIZ GÖRSEL ÜRETİLDİ
Virginia Başsavcılığının dava dosyasına dayanak gösterdiği ve Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) tarafından yapılan araştırmanın verilerine göre; Aralık 2025 ile Ocak 2026 arasındaki kısa sürede Grok aracılığıyla X platformunda milyonlarca müstehcen görüntü üretildi.
20 BİNDEN FAZLASI DOĞRUDAN ÇOCUKLARI HEDEF ALDI
NBC News'in aktardığı dava verilerine göre bu görüntülerin 20 binden fazlası doğrudan çocukları tasvir eden cinsel istismar materyallerinden oluştu. New York Times'ın haberinde de sadece birkaç gün içinde en az 1,8 milyon kadının ve onlarca çocuğun rıza dışı müstehcen görsellerinin X'te dolaşıma sokulduğuna dikkat çekildi.
PARAYI VERENE İSTİSMAR KAPISI AÇIK KALDI!
Skandalın büyümesi ve tepkilerin çığ gibi artması üzerine Elon Musk'ın şirketi, sorunu kökten çözmek yerine ahlaksızlığı ticarete döken bir adıma imza attı.
Dava dosyalarında yer alan bilgilere göre şirket, ocak ayında görüntü oluşturma özelliklerini yalnızca ücretli abonelere açtı. Ancak savcılar, bu hamlenin zararlı ve yasa dışı içerik üretimini durdurmadığını, aksine çocuk istismarı ve rıza dışı müstehcenlik üretimini şirket açısından doğrudan gelir getiren bir kazanç modeline dönüştürdüğünü vurguladı.
YAPAY ZEKA FİLTREYİ AŞMA TAKTİĞİ BİLE VERMİŞ
Virginia Başsavcılığı müfettişlerinin yaptığı incelemeler, skandalın boyutunu daha da vahim bir noktaya taşıdı. Soruşturmada, Grok'un içerik denetimlerinin son derece tutarsız olduğu, hatta yapay zeka botunun bazı durumlarda kullanıcılara yasaklı içerik filtrelerini aşmak için hangi kelimelerden kaçınmaları gerektiği konusunda akıl verdiği tespit edildi.
Ayrıca Grok'un sistem talimatlarında müstehcenlik konusunda sınırlı kısıtlama bulunduğu, "iyi niyet varsayımı" yaklaşımıyla hareket edildiği ve "ergen" ya da "kız" gibi ifadelerin her zaman reşit olmayan kişileri tanımlamadığı yönünde skandal yönlendirmeler yer aldığı öne sürüldü.
SAVCILARDAN SERT TEPKİ: "YÜZÜMÜZE BAKARAK YALAN SÖYLEDİLER"
Eyaletlerin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal etmekle ve kamuoyunu yanıltmakla suçlanan SpaceX, X ve SpaceXSI hakkında tazminat ve ağır para cezaları talep edildi. Virginia Başsavcılığı her bir kasıtlı ihlal için 2 bin 500 dolar ceza uygulanmasını isterken, başsavcılardan zehir zemberek açıklamalar geldi:
Oregon Başsavcısı Dan Rayfield, şirketin gerekli güvenlik önlemlerini bilerek koymadığını belirterek, "xAI yalnızca çocukları ve toplumlarımızı bilerek tehlikeye atmakla kalmadı, aynı zamanda var olmayan güvenlik önlemleri hakkında yüzümüze bakarak yalan söyledi. Rakipleri OpenAI ve Anthropic'in gerisinde kaldıkları için 'Spicy Mode' gibi araçları gelecekte dolar ve sent kazanmak uğruna pazarladılar" ifadelerini kullandı.
NBC News'e konuşan Virginia Başsavcısı Jay Jones, güvenlik eksikliklerinin bir hata değil şirketin ticari modelinin bir parçası haline getirildiğini vurgulayarak, "İnsanların güvenliği buna bağlı ve artık bu büyük şirketlerin insanları ezmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
MUSK CEPHESİNDEN SUÇU KULLANICIYA ATAN SAVUNMA
Konuyla ilgili X platformundan yapılan açıklamada, reşit olmayanları içeren veya rıza dışı oluşturulan müstehcen içeriklerin platformda yeri olmadığı savunularak, bu materyalleri üreten kullanıcıların "hizmet şartlarını kasten ihlal ettiği" öne sürüldü.
GROK HAKKINDA BAŞKA DAVALAR DA BULUNUYOR
Grok'un rıza dışı cinsel içerikli görüntü üretimi nedeniyle karşı karşıya kaldığı hukuki süreçler Virginia ve Oregon ile sınırlı değil. NBC News'in aktardığı bilgilere göre SpaceX, çocukken veya yetişkinken kendilerine ait rıza dışı cinsel içerikli görüntülerin Grok tarafından üretildiğini söyleyen kişilerin açtığı bir düzineden fazla davayla karşı karşıya.
İngiltere'de milletvekili Jess Asato da Grok kullanıcılarının kendisini cinsel içerikli görüntülerde tasvir etmesi nedeniyle SpaceX'e dava açtı.
Reuters'ın şubat ayında yaptığı incelemede, yeni kısıtlamalara rağmen Grok'un, görüntüdeki kişilerin rıza göstermediği açıkça belirtilmesine karşın cinsel içerikli görseller üretmeye devam ettiği bildirilmişti.
Öte yandan SpaceX'in, mayıs ayındaki düzenleyici kurum bildirimlerinde dahi Grok'un bu özelliğinin "yatırımcılar için risk oluşturduğunu" itiraf ettiği ortaya çıktı.