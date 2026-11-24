20 BİNDEN FAZLASI DOĞRUDAN ÇOCUKLARI HEDEF ALDI NBC News'in aktardığı dava verilerine göre bu görüntülerin 20 binden fazlası doğrudan çocukları tasvir eden cinsel istismar materyallerinden oluştu. New York Times'ın haberinde de sadece birkaç gün içinde en az 1,8 milyon kadının ve onlarca çocuğun rıza dışı müstehcen görsellerinin X'te dolaşıma sokulduğuna dikkat çekildi.

PARAYI VERENE İSTİSMAR KAPISI AÇIK KALDI! Skandalın büyümesi ve tepkilerin çığ gibi artması üzerine Elon Musk'ın şirketi, sorunu kökten çözmek yerine ahlaksızlığı ticarete döken bir adıma imza attı. Dava dosyalarında yer alan bilgilere göre şirket, ocak ayında görüntü oluşturma özelliklerini yalnızca ücretli abonelere açtı. Ancak savcılar, bu hamlenin zararlı ve yasa dışı içerik üretimini durdurmadığını, aksine çocuk istismarı ve rıza dışı müstehcenlik üretimini şirket açısından doğrudan gelir getiren bir kazanç modeline dönüştürdüğünü vurguladı.

YAPAY ZEKA FİLTREYİ AŞMA TAKTİĞİ BİLE VERMİŞ Virginia Başsavcılığı müfettişlerinin yaptığı incelemeler, skandalın boyutunu daha da vahim bir noktaya taşıdı. Soruşturmada, Grok'un içerik denetimlerinin son derece tutarsız olduğu, hatta yapay zeka botunun bazı durumlarda kullanıcılara yasaklı içerik filtrelerini aşmak için hangi kelimelerden kaçınmaları gerektiği konusunda akıl verdiği tespit edildi. Ayrıca Grok'un sistem talimatlarında müstehcenlik konusunda sınırlı kısıtlama bulunduğu, "iyi niyet varsayımı" yaklaşımıyla hareket edildiği ve "ergen" ya da "kız" gibi ifadelerin her zaman reşit olmayan kişileri tanımlamadığı yönünde skandal yönlendirmeler yer aldığı öne sürüldü.

SAVCILARDAN SERT TEPKİ: "YÜZÜMÜZE BAKARAK YALAN SÖYLEDİLER" Eyaletlerin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal etmekle ve kamuoyunu yanıltmakla suçlanan SpaceX, X ve SpaceXSI hakkında tazminat ve ağır para cezaları talep edildi. Virginia Başsavcılığı her bir kasıtlı ihlal için 2 bin 500 dolar ceza uygulanmasını isterken, başsavcılardan zehir zemberek açıklamalar geldi: Oregon Başsavcısı Dan Rayfield, şirketin gerekli güvenlik önlemlerini bilerek koymadığını belirterek, "xAI yalnızca çocukları ve toplumlarımızı bilerek tehlikeye atmakla kalmadı, aynı zamanda var olmayan güvenlik önlemleri hakkında yüzümüze bakarak yalan söyledi. Rakipleri OpenAI ve Anthropic'in gerisinde kaldıkları için 'Spicy Mode' gibi araçları gelecekte dolar ve sent kazanmak uğruna pazarladılar" ifadelerini kullandı. NBC News'e konuşan Virginia Başsavcısı Jay Jones, güvenlik eksikliklerinin bir hata değil şirketin ticari modelinin bir parçası haline getirildiğini vurgulayarak, "İnsanların güvenliği buna bağlı ve artık bu büyük şirketlerin insanları ezmesine izin vermeyeceğiz" dedi.