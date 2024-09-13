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Fenerbahçe'nin yıldızı Amrabat ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024
Fenerbahçe’nin yıldızı Amrabat ilk antrenmanına çıktı!

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Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu arada Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, Sarı-Lacivertli takımdaki ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

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