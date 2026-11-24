Aksaray-Nevşehir yolunda feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 19 kişi yaralandı
Aksaray-Nevşehir kara yolunda yolcu otobüsü devrildi. Ankara'dan Gaziantep'e giden otobüsün Alayhan mevkiinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 ve AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkiinde meydana gelen kazada, Ankara'dan Gaziantep'e seyreden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İlk belirlemelere göre kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin otobüste mahsur kalan yolcuları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel