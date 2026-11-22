diyerek stüdyoyu kahkahaya boğdu. Dördüncü soruda karşısına çıkan sesli soruda ise risk almak istemeyip seyirci jokerine başvurdu ve yüzde 67'lik destekle Kibariye yanıtını vererek 10 bin lirayı geçti.

Umarım 'son cevabım' derken evren bana bir mesaj göndermiyordur diye bir tırstım

Milyoner maratonuna son derece hızlı başlayan Ekrem Gündüz, ilk üç soruda hem bilgisi hem de esprileriyle dikkat çekti. Üçüncü soruda "Son kararım" yerine dili sürçüp "Son cevabım" deyince,

Çok klişe bir söz vardır ya, oraya oturduğun zaman o soruyu okurken, o şıkları cevaplarken evdeki gibi olmuyormuş. Bunun ötesinde bir kere, sen ilk buraya çağrıldıktan sonra başlayan gün itibarıyla bugüne kadar zaten evdeki gibi olmuyor. Hafif böyle karında bir karıncalanma... Buraya geldiğinizde buranın da tabii ki bir öncesi var, biraz önceki soruyu yanlış yapsaydım bir sonrası vardı. O yüzden başlı başına inanılmaz bir deneyim.

20 bin liralık ilk baraj sorusunda 17'ye kalansız bölünmeyen sayıyı zihinden hesap makinesi gibi saniyeler içinde çözen fen lisesi mezunu yarışmacı, bu soruyu bilemeseydi arkadaşlarının tepkisini tahmin ederek "Eleştiri çok kibar bir kelime seçimi olur" dedi; Cem Öğretir ise "Tefe koymak diyelim" diyerek gülümsetti. İlk barajı aşıp süre baskısı kalkınca derin bir nefes alan Gündüz, yarışma koltuğunun psikolojisini şu sözlerle anlattı:

Ben işte orada 16 niye değil diye düşündüm... Gerçi 8, 4 daha 12 ya! İşte işlem hatası! Orada 16 demiştim ya biraz önce, ben orada 8'le 4'ü toplayıp 16 buldum.

"A: .k12.tr" yanıtıyla 30 bin lirayı kazanan yarışmacı, Cem Öğretir'in 12 yıllık eğitimi hatırlatmasıyla stüdyoyu kahkahaya boğan bir itirafta bulundu:

Beli hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? Ama k12 diye aklımda bir şeyler var. k12 de o kadar spesifik bir şey ki aklımda niye kalsın? Demek ki görmüşüm. Telefon jokerini eve götürürsem çok üzüleceğim.

Cem Öğretir'in "Ben kızımdan ötürü biliyorum" sözü üzerine "Keşke burada bir joker olsaydı da size sorabilseydik" diyerek takılan Gündüz, yarı yarıya jokerini kullandı. Ekranda ".k12.tr" ile ".bel.tr" seçenekleri kalınca telefon jokerini saklamak için risk almaya karar verdi:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların internet sitelerinde kullanılan alan adı uzantısı genellikle nasıl olur?

GELENEKSEL TATLI SORUSUNU BİLDİ

Yedinci soruda geleneksel bir lezzet tarifi soruldu. Soruyu ilk okuduğunda aklına "cezerye" geldiğini söyleyen Gündüz, şıkları görünce rahat bir nefes aldı.

7. Soru (50.000 TL): Ceviz, badem içi, fındık, fıstık gibi şeylerin, bir ipliğe dizildikten sonra nişastayla koyulaştırılmış kaynar üzüm şırasına batırılmasıyla yapılan tatlı yiyeceğe verilen ad nedir? A: Sucuk B: Sosis C: Salam D: Pastırma

Bu tatlıyı çok sevdiğini belirten yarışmacı,

Antep'teyken mi Diyarbakır'dayken mi ne, orada bir eski çarşıdan almıştım. Aldığım yer de böyle bayağı dükkan gibi bile değil, depo yani, bayağı üretiyor oradan satıyor. Oradan bayağı bir alıp getirip uzun bir süre yemiştim

diyerek anısını paylaştı ve "A: Sucuk" yanıtıyla 50 bin liraya ulaştı.

100 BİN LİRALIK SORUDA TELEFON JOKERİ DEVREDE

Sekizinci soruda dünya nüfus sıralaması sınandı. İlk iki sırada Çin ve Hindistan olduğunu bilen Gündüz, şıklardaki dört ülke arasında büyük bir karmaşa yaşadı. Roma'daki yüksek lisans günlerinden ve Alanya'daki turizm çevresinden çıkarım yapmaya çalışan yarışmacı,

Rusya'dan hatırlıyorum ama Alanyalı olmam turizm etkisi olabilir. Amerika'dan hatırlıyorum, Pakistan'dan da hatırlıyorum, Endonezya'dan hatırlamıyorum. Belki de cevap Endonezya o zaman

diyerek neredeyse yanlış şıkka yönelecekti.

8. Soru (100.000 TL): Hangisi, nüfusu en fazla olan ilk beş ülkeden biri değildir? A: Endonezya B: ABD C: Pakistan D: Rusya

Kafasının karıştığını fark eden Gündüz, son jokeri olan telefon hakkını kullanmaya karar verdi ve Boğaziçi Üniversitesinden arkadaşı Emirhan Esen'i "Zekasına her zaman çok güvendiğim, hafızasına da güvendiğim birisi" sözleriyle aradı. Sürenin dolmasına saniyeler kala Emirhan Esen "Rusya'dır diye düşünüyorum" yanıtını verdi. Arkadaşına güvenip "D: Rusya" diyen Gündüz, doğru cevapla 100 bin liralık eşiği aştı.

Cem Öğretir'in ABD'nin 350 milyon civarında, Rusya'nın ise 150 milyon nüfusa sahip olduğunu açıklaması üzerine Gündüz,

Amerika benim aklımda 150 milyon diye, nedense Rusya 350 milyon diye bir şey gelmişti. Çok yanlış gelmiş, tam tersiymiş. İyi ki de jokeri kullanmışım

itirafında bulundu.