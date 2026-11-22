Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin liralık soruda kritik karar! İlk elediği şık doğru çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde koltuğa oturan Boğaziçili Ekrem Gündüz, "8'le 4'ü toplayıp 16 buldum" itirafıyla stüdyoyu kahkahaya boğdu. Son saniye telefonu ve jokersiz kelime analiziyle 300 bin liralık Ay sorusuna kadar yükselen yarışmacı, Cem Öğretir'in 180 bin liralık uyarısıyla kritik bir yol ayrımına geldi.
Kim Milyoner Olmak İster koltuğunda saniyelerle yarışan Ekrem Gündüz, 300 bin liralık soruda ilk anda elediği şıkla hayatının şokunu yaşadı. Yanlış bir hamlenin 180 bin liraya mal olacağı kritik anda aldığı o karar, stüdyodaki herkesi nefesini tutarak izlediği bir finalle buluşturdu.
EKREM GÜNDÜZ'ÜN EĞİTİMİ VE YARIŞMAYA KATILMA HİKAYESİ
ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan 27 yaşındaki Ekrem Gündüz, hem eğitim geçmişi hem de samimi tavırlarıyla daha ilk dakikadan stüdyonun havasını değiştirdi. Doğma büyüme Alanyalı olan Gündüz, fen lisesini memleketinde bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Ardından İtalya'nın başkenti Roma'daki Sapienza Üniversitesinde işletme yönetimi alanında iki yıl yüksek lisans yaptı.
Yarışmaya stüdyodaki izleyiciler arasında oturan eşi Zeynep Hanım ile katılan Gündüz, evlilik ve mezuniyet sırasını biraz tersine çevirdiklerini anlatarak herkesi gülümsetti:
Normalde sıralama bizim biraz farklı oldu. Ben mezun olmadan geldim, geçen sene ekim ayında eşimle evlendik. Sonra döndüm diplomamı aldım, mezun oldum. Şimdi de bir holdingde strateji ve iş geliştirme uzmanı olarak çalışmaktayım.
PANDEMİDE BAŞLAYAN AŞK HİKAYESİ
Ortaokul arkadaşı olan çiftin aşkı ise pandemi günlerinde filizlenmiş. Zeynep Hanım,
Pandemi döneminde ikimiz de memleketlerimize dönünce üniversitelerimizden, orada pandemi bizi bir araya getirdi diyebilirim
sözleriyle hikayelerini özetlerken, Cem Öğretir de ikili için "Korona sayesinde hayatları güzelleşen insanlar" yorumunu yaptı.
İLK SORULARDAKİ HIZI VE ESPRİLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Milyoner maratonuna son derece hızlı başlayan Ekrem Gündüz, ilk üç soruda hem bilgisi hem de esprileriyle dikkat çekti. Üçüncü soruda "Son kararım" yerine dili sürçüp "Son cevabım" deyince,
Umarım 'son cevabım' derken evren bana bir mesaj göndermiyordur diye bir tırstım
diyerek stüdyoyu kahkahaya boğdu. Dördüncü soruda karşısına çıkan sesli soruda ise risk almak istemeyip seyirci jokerine başvurdu ve yüzde 67'lik destekle Kibariye yanıtını vererek 10 bin lirayı geçti.
İLK BARAJDAKİ BAŞARI SONRASI RAHATLADI
20 bin liralık ilk baraj sorusunda 17'ye kalansız bölünmeyen sayıyı zihinden hesap makinesi gibi saniyeler içinde çözen fen lisesi mezunu yarışmacı, bu soruyu bilemeseydi arkadaşlarının tepkisini tahmin ederek "Eleştiri çok kibar bir kelime seçimi olur" dedi; Cem Öğretir ise "Tefe koymak diyelim" diyerek gülümsetti. İlk barajı aşıp süre baskısı kalkınca derin bir nefes alan Gündüz, yarışma koltuğunun psikolojisini şu sözlerle anlattı:
Çok klişe bir söz vardır ya, oraya oturduğun zaman o soruyu okurken, o şıkları cevaplarken evdeki gibi olmuyormuş. Bunun ötesinde bir kere, sen ilk buraya çağrıldıktan sonra başlayan gün itibarıyla bugüne kadar zaten evdeki gibi olmuyor. Hafif böyle karında bir karıncalanma... Buraya geldiğinizde buranın da tabii ki bir öncesi var, biraz önceki soruyu yanlış yapsaydım bir sonrası vardı. O yüzden başlı başına inanılmaz bir deneyim.
30 BİN LİRALIK SORUDA JOKER KARARI
Altıncı soruya gelindiğinde, uzun yıllardır okul sıralarından uzak kalmanın yarattığı tereddüt kendini gösterdi.
Cem Öğretir'in "Ben kızımdan ötürü biliyorum" sözü üzerine "Keşke burada bir joker olsaydı da size sorabilseydik" diyerek takılan Gündüz, yarı yarıya jokerini kullandı. Ekranda ".k12.tr" ile ".bel.tr" seçenekleri kalınca telefon jokerini saklamak için risk almaya karar verdi:
Beli hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? Ama k12 diye aklımda bir şeyler var. k12 de o kadar spesifik bir şey ki aklımda niye kalsın? Demek ki görmüşüm. Telefon jokerini eve götürürsem çok üzüleceğim.
"A: .k12.tr" yanıtıyla 30 bin lirayı kazanan yarışmacı, Cem Öğretir'in 12 yıllık eğitimi hatırlatmasıyla stüdyoyu kahkahaya boğan bir itirafta bulundu:
Ben işte orada 16 niye değil diye düşündüm... Gerçi 8, 4 daha 12 ya! İşte işlem hatası! Orada 16 demiştim ya biraz önce, ben orada 8'le 4'ü toplayıp 16 buldum.
GELENEKSEL TATLI SORUSUNU BİLDİ
Yedinci soruda geleneksel bir lezzet tarifi soruldu. Soruyu ilk okuduğunda aklına "cezerye" geldiğini söyleyen Gündüz, şıkları görünce rahat bir nefes aldı.
Bu tatlıyı çok sevdiğini belirten yarışmacı,
Antep'teyken mi Diyarbakır'dayken mi ne, orada bir eski çarşıdan almıştım. Aldığım yer de böyle bayağı dükkan gibi bile değil, depo yani, bayağı üretiyor oradan satıyor. Oradan bayağı bir alıp getirip uzun bir süre yemiştim
diyerek anısını paylaştı ve "A: Sucuk" yanıtıyla 50 bin liraya ulaştı.
100 BİN LİRALIK SORUDA TELEFON JOKERİ DEVREDE
Sekizinci soruda dünya nüfus sıralaması sınandı. İlk iki sırada Çin ve Hindistan olduğunu bilen Gündüz, şıklardaki dört ülke arasında büyük bir karmaşa yaşadı. Roma'daki yüksek lisans günlerinden ve Alanya'daki turizm çevresinden çıkarım yapmaya çalışan yarışmacı,
Rusya'dan hatırlıyorum ama Alanyalı olmam turizm etkisi olabilir. Amerika'dan hatırlıyorum, Pakistan'dan da hatırlıyorum, Endonezya'dan hatırlamıyorum. Belki de cevap Endonezya o zaman
diyerek neredeyse yanlış şıkka yönelecekti.
Kafasının karıştığını fark eden Gündüz, son jokeri olan telefon hakkını kullanmaya karar verdi ve Boğaziçi Üniversitesinden arkadaşı Emirhan Esen'i "Zekasına her zaman çok güvendiğim, hafızasına da güvendiğim birisi" sözleriyle aradı. Sürenin dolmasına saniyeler kala Emirhan Esen "Rusya'dır diye düşünüyorum" yanıtını verdi. Arkadaşına güvenip "D: Rusya" diyen Gündüz, doğru cevapla 100 bin liralık eşiği aştı.
Cem Öğretir'in ABD'nin 350 milyon civarında, Rusya'nın ise 150 milyon nüfusa sahip olduğunu açıklaması üzerine Gündüz,
Amerika benim aklımda 150 milyon diye, nedense Rusya 350 milyon diye bir şey gelmişti. Çok yanlış gelmiş, tam tersiymiş. İyi ki de jokeri kullanmışım
itirafında bulundu.
200 BİN LİRALIK SORUDA MANTIK YÜRÜTTÜ
Tüm jokerlerini tüketen Ekrem Gündüz, dokuzuncu soruda tamamen kendi mantığıyla baş başa kaldı.
Soruyu görünce
Bu soru da öyle bir soru ki 'cevap ver' diye bağırıyor ama hepsi de bir yerden olabilir. İlk önce kelime kelime analiz edeceğim
diyen yarışmacı, anket ve galeriyi eledikten sonra sözlük ile ajanda arasında detaylı bir muhakeme yürüttü:
Sözlük, sözlerin bulunduğu yer. Tanımsal olarak bakıyorum, mesela 'akıl kitabı' olsaydı sözlüğe yaklaşabilirdim. Fakat burada 'akıl defteri' dediği için, ajandaya aslında akıl da danışıyorsun.
Kendi içinde yaptığı olasılık hesabında yüzde 60 oranında ajandaya yakın olduğunu söyleyen Gündüz, "Bu bence cevap verilebilecek bir oran" diyerek "B: Ajanda" yanıtını verdi. Yeşil ışığın yanmasıyla ödül 200 bin liraya yükselirken, Kim Milyoner Olmak İster stüdyosu alkışlarla inledi.
300 BİN LİRALIK SORUDA ŞAŞIRTAN KARAR
Gecenin en kritik anı, 300 bin liralık ikinci baraj sorusunda yaşandı.
Soruyu okuduktan sonra elleriyle havada Dünya ve Ay'ı canlandırmaya çalışan Gündüz, zihnindeki ders kitabı şemalarına güvendi:
Hep gördüğümüz görsel vardır ya, Dünya ve Ay böyle yan yanadır. Çok ciddi de bir fark vardır arada yani, Ay Dünya'nın yanında çok küçük kalır. O yüzden 4'te 1'i zaten değil ya, onu eledim.
Uzun süren hesapların ardından
En azından bir mesafe katettik bence, 4'te 1'i ve 40'ta 1'i olmadığına eminim. Ya bu 400'de 1 olacak ya da 4000'de 1 olacak
diyerek aklını "4000'de 1'i" seçeneğine sabitleyen yarışmacı, Cem Öğretir'in "Yanlış cevaplarsanız 180 bin lira kaybedeceksiniz" uyarısıyla duraksadı.
Kısa bir risk hesabının ardından gerçekçi davranmayı seçen Gündüz, Milyoner sahnesinden çekilme kararı aldı. Cem Öğretir'in devam etseydi ne diyeceğini sorması üzerine "Ben devam etsem 4000'de 1 diyecektim" yanıtını veren yarışmacı, ekranda doğru cevabın ilk saniyede elediği "A: 4'te 1'i" olarak yanmasıyla büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı.
DOĞRU CEVAP İLK ELENEN ŞIK ÇIKTI
Gündüz,
Ama o şemalarda bu kadar bir fark yoktu ya! Belki de ben yanlış anladım ama çok mutlu oldum bu arada çünkü 4'te 1'ini çok hızlı elemiştim. Matematik yine yanıltmadı
sözleriyle stüdyoyu gülümsetti ve 200 bin liralık ödülün sahibi olarak alkışlarla uğurlandı.