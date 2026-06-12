Podyumların eski yıldızı 58 yaşına bastı! ALS ile mücadele eden eski manken Murat Mısırlı'ya duygu dolu sürpriz
Bir dönemin ünlü mankenlerinden Murat Mısırlı, 58. yaş gününü ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Uzun süredir ALS hastalığıyla mücadele eden eski manken, Arzum Onan ve Uğurkan Erez gibi ünlü isimlerin katıldığı sürpriz kutlamada gözyaşlarına hakim olamadı.
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- Murat Mısırlı, 58. yaş gününü ailesi ve podyum dünyasından dostlarının katıldığı bir organizasyonla kutladı.
- Uzun yıllardır ALS hastalığıyla mücadele eden Mısırlı için sevdikleri sessiz bir doğum günü sürprizi hazırladı.
- Arzum Onan ve Uğurkan Erez gibi dostları, Mısırlı'yı bu özel günde yalnız bırakmadı.
- Mısırlı, eşi Burcu Ergün Mısırlı ve oğlu Tibet Mısırlı ile birlikte doğum günü pastasının mumlarını üfledi.
- Kutlamadan geriye kalan fotoğraflar sanal alemde büyük bir sevgi ve destek bağı oluşturdu.
Bir dönemin en popüler ve aranan mankenleri arasında yer alan Murat Mısırlı, 58. yaş gününü ailesi ve podyum dünyasından yakın dostlarının katıldığı özel bir organizasyonla kutladı.
Uzun yıllardır Amyoforik Lateral Skleroz (ALS) hastalığıyla mücadele eden ünlü ismin bu özel günü, dostluk ve dayanışmanın en güzel örneğine sahne oldu. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle gözlerden uzak bir yaşam süren Murat Mısırlı için sevdikleri sessiz sedasız bir doğum günü sürprizi hazırladı.
Eski mankeni bu anlamlı günde Arzum Onan, Uğurkan Erez gibi dostları yalnız bırakmadı. Eski dostlarını karşısında gören Mısırlı, kutlama sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Zorlu hastalık sürecinde en büyük destekçisi olan eşi Burcu Ergün Mısırlı ve oğlu Tibet Mısırlı ile birlikte doğum günü pastasının mumlarını üfleyen ünlü eski manken, dostlarıyla bol bol hasret giderdi.
Yaşanan duygusal anların ardından Mısırlı'nın mutluluğu ve tebessümü yüzüne yansırken, kutlamadan geriye kalan fotoğraflar sanal alemde büyük bir sevgi ve destek bağı oluşturdu.
MERAK EDİLENLER
Eski manken Murat Mısırlı şu an kaç yaşında ve ne rahatsızlığı var?
58. yaş gününü kutlayan Murat Mısırlı, uzun yıllardır kas erimesine yol açan ALS hastalığı ile mücadele etmektedir.
Doğum günü kutlamasında neler yaşandı?
Eşi ve oğluyla pasta üfleyen eski manken, dostlarını karşısında görünce duygulanarak gözyaşlarını tutamadı; kutlama dostluk mesajlarıyla sahne oldu.