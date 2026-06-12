Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Murat Mısırlı, 58. yaş gününü ailesi ve podyum dünyasından dostlarının katıldığı bir organizasyonla kutladı.

Uzun yıllardır ALS hastalığıyla mücadele eden Mısırlı için sevdikleri sessiz bir doğum günü sürprizi hazırladı.

Arzum Onan ve Uğurkan Erez gibi dostları, Mısırlı'yı bu özel günde yalnız bırakmadı.

Mısırlı, eşi Burcu Ergün Mısırlı ve oğlu Tibet Mısırlı ile birlikte doğum günü pastasının mumlarını üfledi.

Kutlamadan geriye kalan fotoğraflar sanal alemde büyük bir sevgi ve destek bağı oluşturdu.

Bir dönemin en popüler ve aranan mankenleri arasında yer alan Murat Mısırlı, 58. yaş gününü ailesi ve podyum dünyasından yakın dostlarının katıldığı özel bir organizasyonla kutladı.

Fotoğraflar: Sosyal medya Uzun yıllardır Amyoforik Lateral Skleroz (ALS) hastalığıyla mücadele eden ünlü ismin bu özel günü, dostluk ve dayanışmanın en güzel örneğine sahne oldu. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle gözlerden uzak bir yaşam süren Murat Mısırlı için sevdikleri sessiz sedasız bir doğum günü sürprizi hazırladı.