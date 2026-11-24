Fatma Betül Sayan Kaya'ya "ev hapsi" tahliyesi: Yurt dışına çıkışı yasak
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsiyle tahliye edildi
6 Kasım 2026'da Sulh Ceza Hakimliğince 'Suç örgütüne üye olma' ve 'SPK Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya, bugün (24 Kasım 2026) ev hapsiyle tahliye edildi.
Kaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak.
Kaya hakimlik ifadesinde "Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Ben savcılık sevk yazısını gördüm. TERA yönetimiyle yoğun görüşmelerim olduğu yazmakta fakat kesinlikle öyle bir görüşmem yoktur. Öyle bir ifadem olduysa görmek isterim. Emre Tezmen ile hayatımda bir defa karşılaştım. Erdin Özel isimli şahıs ise bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Ancak kendisi hiçbir dönem yardımcım olmamıştır. Kendisiyle yaptığım tüm görüşmeler siyasi amaçlı görüşmelerdir. Hiçbir şekilde ne TERA ile ilgili ne de borsada yaptığım işlemlerle ilgili kendisiyle görüşmem olmamıştır. Yani ben örgüte üye olma suçlamasını kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" demişti.
Hisselerinin yarısından fazlasını ağustosta sattığını itiraf eden Fatma Betül Sayan Kaya şu ifadeleri kullanmıştı:
17 Eylül'de tasfiye kararı çıktıktan sonra ben ve eşim, haksız kazanç olarak nitelendirilen meblağı iade etmek için başvuru yaptık. TMSF tarafından bize 5 Ekim gününe randevu verildi. Randevu verilen gün ve saatte giderek TMSF tarafından tarafımıza belirtilen meblağı iade ettik. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum.