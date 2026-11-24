Devler Ligi'nde Shakhtar - Fenerbahçe maçı tarihe geçecek!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere'de Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ı karşı karşıya getirecek mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik direktörün rakip olduğu ilk maç olarak kayıtlara geçecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 5. hafta müsabakasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak.
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Chelsea'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.
SAHADAKİ REKABET KULÜBEYE TAŞINDI
Futbolculuk dönemlerinde Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde birbirlerine rakip olan Emre Belözoğlu ile Arda Turan, 2012 yılında ise Atletico Madrid'de takım arkadaşı oldu.
A Milli Takım formasını 100'ün üzerinde maçta giyen iki yakın dost, teknik direktörlük kariyerlerinde ilk kez 25 Mayıs 2025'te oynanan Eyüpspor-Antalyaspor karşılaşmasında rakip oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE BİR İLK
Teknik direktör olarak Türkiye'de birbirlerine rakip olan Belözoğlu ile Turan, bu kez Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasındaki mücadeleyle birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör, takımlarının başında birbirlerine rakip olacak.