UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe , 5. hafta müsabakasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Takım formasını 100'ün üzerinde maçta giyen iki yakın dost, teknik direktörlük kariyerlerinde ilk kez 25 Mayıs 2025'te oynanan Eyüpspor-Antalyaspor karşılaşmasında rakip oldu.

Futbolculuk dönemlerinde Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde birbirlerine rakip olan Emre Belözoğlu ile Arda Turan , 2012 yılında ise Atletico Madrid'de takım arkadaşı oldu.



ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE BİR İLK

Teknik direktör olarak Türkiye'de birbirlerine rakip olan Belözoğlu ile Turan, bu kez Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasındaki mücadeleyle birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör, takımlarının başında birbirlerine rakip olacak.

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