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Medina çıkmazı

15 milyon Dolar’ı şartlı olarak kabul eden Boca Juniors, Medina’nın devre arasına kadar kalmasını istiyor. Fenerbahçe ise transfer için yeni bir formül arıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
Medina çıkmazı

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Avrupa Ligi için UEFA'ya 5 Eylül'e kadar verilecek listede eksik istemeyen Sarı-Lacivertliler, Fred'i yedeklemek ve zorlu periyotta zor duruma düşmek istemiyor. Ön liberoya Sofyan Amrabat'ı alan Fenerbahçe, merkez orta saha bölgesine dümeni çevirdi.

Sportif Direktör Mario Branco ve Asbaşkan Acun Ilıcalı önderliğinde, Boca Juniors forması giyen Cristian Medina'da önemli mesafe kat edildi. Ancak Boca Juniors'ın transfer için şartları bitmek bilmiyor. Fenerbahçe'nin 15 milyon Dolar ve satıştan pay olan teklifine sıcak bakan Arjantin ekibi, oyuncunun devre arası transfer dönemine kadar takımda kalmasını istiyor. 22 yaşındaki futbolcuyla el sıkışan Kanarya, Boca Juniors'un teklifine olumsuz bakıyor. Ancak Ali Koç ve kurmayları, transfer için yeni bir formül arıyor. Futbolcunun genç ve geleceğe yatırım olması bunun en büyük nedeni.

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