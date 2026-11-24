Telif hakkı ihlalleri, kişisel verilerin güvenliği, zararlı içeriklerin yayılması, çocukları dijital bağımlılığa sürüklediği ve gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği yönündeki iddialar nedeniyle dünyanın çeşitli ülkelerinde davalarla karşı karşıya kalan Google'a bir dava da Malezya'dan geldi. Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC), ABD'li teknoloji devini saldırgan ve zararlı olduğu öne sürülen içeriklerin defalarca yayımlanmasına izin verdiği, ihmalkar davrandığı ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye verdi. Malezya merkezli The Edge Malaysia, ülkenin medya düzenleyici kurumu ile Google arasındaki hukuk mücadelesini "Davut ile Golyat" karşılaşmasına benzetti.

Malezya'da Google'a karşı dava açıldı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

The Edge'in dava dosyasında yaptığı incelemede, Google'a yönelik suçlamaların yanı sıra şirketin yasal sorumluluklarına ilişkin önemli talepler de ortaya çıktı.

Komisyon, lisanslı bir hizmet sağlayıcısı olan Google'ın 1998 tarihli İletişim ve Multimedya Yasası'nın 263. maddesi uyarınca MCMC tarafından iletilen talep ve talimatlara uyma yükümlülüğü bulunduğunun mahkeme tarafından tespit edilmesini istedi.

Bu yükümlülüğün, dava dosyasındaki iki ekte listelenen "Papagomo"ya ait içeriklerin kaldırılmasını, yeniden yayımlanan içeriklere erişimin engellenmesini ve diğer zararlı paylaşımların da kaldırılmasını kapsaması talep edildi.