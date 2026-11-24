Google'a bir dava da Malezya'dan! Milyonluk tazminat ve erişim engeli talebi
Dünyanın dört bir yanında telif hakkı ihlallerinden dijital bağımlılığa kadar birçok suçlamayla karşı karşıya kalan Google'a bir dava da Malezya'da açıldı. Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu, ABD'li teknoloji devini defalarca yapılan bildirimlere rağmen zararlı içeriklerin yayılmasını önlememek ve yasal yükümlülüklerini ihlal etmekle suçladı. Google'dan 300 bin Malezya ringgiti (Yaklaşık 3 milyon 690 bin TL) tazminat talep eden komisyon, şirketin zararlı içeriklere karşı önleyici denetim mekanizmaları kurmasını da istedi.
Telif hakkı ihlalleri, kişisel verilerin güvenliği, zararlı içeriklerin yayılması, çocukları dijital bağımlılığa sürüklediği ve gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği yönündeki iddialar nedeniyle dünyanın çeşitli ülkelerinde davalarla karşı karşıya kalan Google'a bir dava da Malezya'dan geldi. Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC), ABD'li teknoloji devini saldırgan ve zararlı olduğu öne sürülen içeriklerin defalarca yayımlanmasına izin verdiği, ihmalkar davrandığı ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye verdi. Malezya merkezli The Edge Malaysia, ülkenin medya düzenleyici kurumu ile Google arasındaki hukuk mücadelesini "Davut ile Golyat" karşılaşmasına benzetti.
GOOGLE'IN İHMALİ MAHKEMEYE TAŞINDI
MCMC, Papagomo adıyla tanınan blog yazarı Wan Azri Wan Deris'in "zararlı olduğu ileri sürülen" paylaşımlarının tekrar tekrar yayımlanmasına izin verdiği gerekçesiyle Google'a karşı 23 Ekim'de Yüksek Mahkemede dava açtı.
The Edge'in dava dosyasında yaptığı incelemede, Google'a yönelik suçlamaların yanı sıra şirketin yasal sorumluluklarına ilişkin önemli talepler de ortaya çıktı.
Komisyon, lisanslı bir hizmet sağlayıcısı olan Google'ın 1998 tarihli İletişim ve Multimedya Yasası'nın 263. maddesi uyarınca MCMC tarafından iletilen talep ve talimatlara uyma yükümlülüğü bulunduğunun mahkeme tarafından tespit edilmesini istedi.
Bu yükümlülüğün, dava dosyasındaki iki ekte listelenen "Papagomo"ya ait içeriklerin kaldırılmasını, yeniden yayımlanan içeriklere erişimin engellenmesini ve diğer zararlı paylaşımların da kaldırılmasını kapsaması talep edildi.
HEM KURUMA HEM KULLANICILARA KARŞI SORUMLU
Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC), mayıs ve ekim ayları arasında YouTube dahil olmak üzere çevrim içi platformlarda yayımlanan ve dava dosyasında listelenen zararlı içeriklerin kaldırılması konusunda Google'ın hem komisyona hem de abonelerine karşı özen yükümlülüğü bulunduğunun hükme bağlanmasını istedi.
Komisyon ayrıca Google'ın söz konusu içeriklerin yayımlanmasına izin vererek bu yükümlülüğü ihlal ettiğinin mahkemece tespit edilmesini talep etti.
İÇERİKLER İÇİN TEDBİR TALEBİ
MCMC, dava dosyasının iki ekinde belirtilen YouTube hesaplarının 48 saat içinde engellenmesine yönelik ihtiyati tedbir talebinde bulundu.
Wan Azri tarafından yüklenen benzer içeriklerin, YouTube'daki canlı yayınlar da dahil olmak üzere mahkeme kararından sonraki 24 saat içinde kaldırılması istendi.
Komisyon, Google'ın yalnızca mevcut içerikleri kaldırmakla yetinmemesini, Papagomo'nun dava konusu paylaşımlara büyük ölçüde benzer içerikleri yeniden yayımlamasını önlemek amacıyla 24 saat içinde önleyici izleme mekanizmalarını devreye almasını da talep etti.
3 MİLYON 690 BİN LİRALIK TAZMİNAT TALEBİ
Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu, Google'dan üç ayrı kalemde 100'er bin Malezya ringgiti (yaklaşık 1 milyon 230 bin TL), toplamda ise 300 bin Malezya ringgiti (yaklaşık 3 milyon 690 bin TL) tazminat talep etti.
Komisyon, mahkemenin belirleyeceği farklı bir tazminat tutarının yanı sıra faiz ve yargılama masraflarının da Google tarafından karşılanmasını istedi.
SAHTE BİLGİ, HAKARET VE İFTİRA İDDİASI
MCMC, Papagomo'nun YouTube'da yayımladığı ve yeniden paylaştığı içeriklerin Google tarafından kaldırılmaması nedeniyle kayba ve zarara uğradığını savundu.
Dava dosyasında söz konusu içeriklerin kamuoyunca tanınan isimler, devlet kurumları, kamu makamları ve kamu yararını ilgilendiren konular hakkında gerçek dışı, yanıltıcı ve dayanaksız iddialar barındırdığı öne sürüldü.
Komisyon, paylaşımların kişilere ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik hakaret, aşağılama ve iftira niteliğinde ifadeler içerdiğini, söz konusu kişileri küçük düşürmeyi ve itibarsızlaştırmayı amaçladığını ileri sürdü.
İçeriklerin kamuoyunu yanıltabilecek ve vatandaşları protestolara katılmaya teşvik edebilecek nitelikte olduğu da dava dosyasına girdi.
GOOGLE'A 15 BİLDİRİM GÖNDERİLDİ
Google'ın dava öncesinde defalarca uyarıldığı da mahkeme belgelerine yansıdı.
MCMC, 9 Temmuz ile 12 Ağustos tarihleri arasında Rahmat Lim and Partners hukuk bürosundaki temsilcileri aracılığıyla Google'a 15 bildirim gönderdi. Şirket bu bildirimlerin bazılarına yanıt verdi.
Komisyon, Google'ın Papagomo'nun YouTube üzerinden zararlı içerik yaymayı sürdürdüğünden süreç boyunca haberdar olduğunu ancak söz konusu paylaşımların kaldırılması için gerekli adımları atmadığını, atmayı reddettiğini veya ihmal ettiğini ileri sürdü.
BAŞBAKANIN DA İTİBARININ ZEDELENDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ
MCMC, içeriklerin yayılmaya devam etmesi üzerine 19 Ekim'de Google'a yeni bir bildirim gönderdi.
Komisyon, Google'ın 1998 tarihli İletişim ve Multimedya Yasası ile lisansından doğan sorumluluklarına ilişkin gönderilen bildirime uymadığını, bu nedenle dava konusu içeriklerin erişilebilir kalmaya ve yeniden yayımlanmaya devam ettiğini savundu.
Google'ın tutumunun Malezya Başbakanı da dâhil olmak üzere ülke yöneticilerinin kamuoyu nezdindeki itibarını ve güvenilirliğini zedelediği, kamu güvenini aşındırdığı, toplumsal gerilimi ve düşmanlığı körüklediği iddia edildi.
GOOGLE'A KARŞI YENİ BAŞVURU
Yasal düzenlemeyle kurulmuş bir kurum olan MCMC, 20 Kasım'da Yüksek Mahkemeye bir başvuru daha yaparak dava sonuçlanıncaya kadar Google'a yönelik geçici ihtiyati tedbir kararı verilmesini istedi.
Yargıç Datuk Anand Ponnudurai başkanlığındaki dava yönetimi oturumu 24 Kasım'da gerçekleştirilecek şekilde planlandı. Sitham & Associates hukuk bürosundan A Ruebankumar, mahkemenin Google'ın davaya resmen katılım bildiriminde bulunması için 8 Aralık tarihini belirlediğini açıkladı.
BLOG YAZARI HAKKINDA DA YARGI SÜRECİ BAŞLATILDI
Google'a karşı açılan davanın yanı sıra Papagomo hakkında da ayrı bir hukuki süreç yürütülüyor.
Geçen ay Yüksek Mahkeme Yargıcı Datuk Dr. Arik Sanusi Yeop Johari'nin, MCMC'nin Papagomo hakkında mahkeme kararına aykırı davranmak nedeniyle başlattığı yargı sürecine izin verdiği bildirildi. Söz konusu davanın 23 Aralık'ta görülmesi planlanıyor.
Komisyon, Papagomo'nun 6 Ağustos'ta sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir yayının, blog yazarının internet ortamında gerçek dışı veya yanıltıcı bilgi yaymasını yasaklayan önceki geçici mahkeme kararını ihlal ettiği iddiasıyla harekete geçmişti.
Söz konusu tedbir kararları ise Papagomo'nun, MCMC'nin Malezya İletişim Bakanı Datuk Seri Fahmi Fadzil ile ilgili mahkeme haberlerine sansür uyguladığını iddia ettiği sosyal medya yayını nedeniyle alınmıştı.
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