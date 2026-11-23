Ders sırasında dikkati dağıtan bildirimler ve ekran başında geçen saatler için geri sayım başladı. Danimarka, 2027-2028 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu kullanımına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Üstelik yeni adım yalnızca cep telefonlarıyla sınırlı kalmayacak. Danimarka Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gelecek eğitim öğretim yılında hayata geçecek düzenleme internet erişimi bulunan diğer kişisel elektronik cihazları da kapsayacak.

OKUL AĞLARINDA HANGİ SİTELER ENGELLENECEK?

Cihaz kısıtlamasının yanı sıra okulların dijital altyapısında da yeni bir döneme geçiliyor. Okulların internet ağlarında içerik filtreleme sistemi uygulanacak ve ders saatlerinde eğitimle ilgisi bulunmayan platformlara erişim kısıtlanacak.

Erişimi sınırlandırılacak platformların başında şunlar geliyor:

Sosyal medya siteleri

Çevrim içi oyunlar

Alışveriş platformları

Hangi internet sitelerinin engelleneceğine ise merkezi bir liste yerine belediyeler ve okullar karar verecek.

BAKAN HEUNİCKE'DEN DİKKAT DAĞINIKLIĞI VURGUSU

Alınan kararın arkasındaki temel neden, öğrencilerin odaklanma sorununu ortadan kaldırmak. Danimarka Eğitim Bakanı Magnus Heunicke, çocukların sosyal medya, çevrim içi alışveriş ve oyunlar nedeniyle dikkatlerinin dağılmadan eğitim alabilmesi gerektiğini vurguladı.