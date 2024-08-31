Bermuda şeytan üçgeni

Beşiktaş'ın hücum hattındaki yıldızları Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile hem Süper Lig'de, hem de UEFA Avrupa Ligi'ndeki performanslarıyla dikkatlari çekti. İyi bir uyum yakalayan yıldız isimler bu sezon çıktıkları 5 maçta 13 kez fileleri havalandırırken 5 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. İtalyan golcü Ciro Immobile kaydettiği 6 golle dikkat çekerken, her maç klasını konuşturan Rafa Silva da 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon genellikle defansif performansıyla ön plana çıkan Gedson da bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü. Lugano'ya karşı 2 maçta 3 gol atan Portekizli orta sahanın bu sezon 2 de asisti bulunuyor.

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