İstanbul Bağcılar'da can pazarı! Yokuşta kaldırıma dalan cip 2 kişiyi hayattan kopardı: Kimlikleri belli oldu
İstanbul Bağcılar'da yokuşta direksiyon hakimiyetini kaybeden cipin sürücüsü kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, bir kişi hastaneye kaldırıldı. 26 yaşındaki sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bölgeden gelen görüntüler kazanın vahametini gözler önüne serdi.
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İstanbul Bağcılar'a bağlı 15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi'nde saat 12.25 sıralarında iddiaya göre sürücü Muhammed Tacettin Ç. (26) direksiyon hakimiyetini kaybederek kullandığı 34 GYB 012 plakalı ciple kaldırımdaki yayalara çarptı.
Olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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ÖLÜM KALDIRIMDA GELDİ... KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde cip çarptığı Vedat Toprak (46) ve Sevgi Öksüzoğlu'nun (59) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada hafif şekilde yaralanan bir kişi ise Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Cip sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel