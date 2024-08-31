Avcı’ya güle güle

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılar sonucunda elenerek Avrupa'ya veda etmiş, tribünler de deneyimli teknik adamı istifaya davet etmişti. Bu gelişme üzerine Trabzonspor'da dün düzenlenen yönetim kurulu toplantısında flaş bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Bordo-Mavili kulüp, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı aldı. Tarafların fesih için görüşmelerini sürdürdüğü ve bu konuda da anlaşmanın sağlanması halinde ayrılığın resmen duyurulacağı öğrenildi. Öte yandan Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetimin teknik adam arayışlarına başladığı ve hoca adayları arasında 2 ismin öne çıktığı ifade edildi. Doğan'ın ilk olarak Şenol Güneş'i göreve getirmek istediği ve deneyimli teknik adamı ikna etmek için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Bordo- Mavili kulübün Güneş ile anşılamaması durumunda da ikinci adayı Fatih Tekke. Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü için Akdeniz ekibiyle önümüzdeki günlerde temasa geçileceği de gelen bilgiler arasında.

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