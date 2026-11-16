Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki gençliğe mesaj: Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri tüm dünyada duyuluyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu. Gençlere bakışlarında muhalefetle aralarında fark olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Onlar gençleri para kulelerini aklamak için paravan olarak kullanırken biz gençlerimizi her alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz." dedi. NATO ve COP31 zirvelerindeki başarılı ev sahipliğine değinen Başkan Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri sadece bölgemizde değil artık tüm dünyada duyuluyor." ifadelerini kullandı. Gençlikten umudunu kesmediğini dile getiren Erdoğan, son nefesine kadar gençlerle yol yürümeye devam edeceğini bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'na katıldı. Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.“Merkez ülke olacağız”
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
Ezelden aşığız biz bu millete. Haktan gelir hakka gider bu sevda. Maya olur devlet ebet müddete, her can her gönülde tutar bu sevda. Irmak olur deryasına ulaşır destan olur gönüllere kazınır, yedi iklim dört köşeyi dolaşır, eser burcu burdu tüter bu sevda. Bu sevda Türkiye'nin sevdasıdır. Bu sevda milletimizin sevdasıdır. Bu sevda Afrika'dan Asya'ya tüm mazlumların sevdasıdır. En çok da sizlerin sevdasıdır.
Sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığınızla Türkiye'nin her bir gencine sevgilerimi gönderiyorum. Aşkınız, sevdanız için, salonlara sığmayan bu coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha ülkemizin ve milletimizin umudu olan, geleceği olan siz değerli gençlerimiz ile bir arada olmanın sizlerle olmanın heyecanı içindeyim. Bu toplantıyı düzenleyerek şahsımı siz genç arkadaşlarımla bir araya getiren AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'mızı tebrik ediyorum.
Sizlere bakarken karşımdaki şu güzel topluluğa bakarken Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh yarınlarını görüyorum. Yaptığımız çalışmalarla ilk defa kayıt yaptıran 450 bin gencimiz ÜNİAK ailesine katıldı. Kampüse hoş geldiniz diyerek karşıladığımız gençlerin ilk durakları ÜNİAK oldu. Sınav dönemi telaşına, kantinlerde yurtlarda etkinliklerde kurulan dostluklardan, mezuniyet sevincine kadar üniversite hayatının her aşamasında özgün projeler ve faaliyetlerle gençlerimizin yanında olan ÜNİAKLI kardeşlerimi yürekten kutluyorum.
MUHALEFETLE ARAMIZDA FARK VAR
ÜNİAKLI gençlerimiz, maşallah hiçbir alanı boş bırakmıyor. Kültür sanat akademi ve edebiyat buluşmalarından spor e-spor turnuvalarına hemen her alanda farklı çalışmalara imza atıyorsunuz. Gezi programlarından insani yardım çevre gibi alanlardaki sosyal sorumluluk projelerine uzanan geniş yelpazede gençlere yönelik başarılı programlar düzenliyorsunuz. Gençlerin sosyal yönlerini geliştirmelerine yönelik bu çalışmaları değerli buluyorum.
İşte bizim farkımız budur. Siyasi rakiplerimiz ile aramızdaki vizyon farkı bu. Onlar gençleri para kulelerini aklamak için paravan olarak kullanırken biz gençlerimizi her alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Kendi pisliklerini örtmek için gençlere adres olarak sokakları gösterirken biz gençlerimizin ayağına taş değmesin diye uğraşıyoruz. Onlar gençlerin üzerine basarak siyasi ikbal düşünüyor. Bizim için gençler yarının Türkiye'sinin kadrolarıdır. Hareketimizin de iktidarımızın da göz nurudur gençler. Bizimle muhalefet arasında sadece kalite farkı yok onlarla aynı zamanda ufuk farkı, zihniyet farkı var. Gençlere yaklaşımda 180 derecelik bakış açısı farkı var. Tüm gençlerimize aynı nazarla bakıyor, hepsini göğsümüze basıyoruz. Muhalefet gençleri siyasi faaliyetleri için ucuz iş gücü olarak görürken biz gençleri siyasetin aktörü olarak görüyoruz. Onlar gençleri ahlaksızlıkları yolsuzlukları aklama protestolarında hazır kıta olarak görürken biz tüm gençleri anne babalarının emaneti olarak görüyor.
Birileri medyada, sosyal medyada ne derse desin sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarısınız.
Yeni bir dünya kurulurken 'Merkez ülke Türkiye' iddiamızı ete kemiğe sizler büründüreceksiniz. Bugün dünyada artık Türkiye konuşuluyor. Türkiye'nin içerde ve dışarda yaptığı hamleler konuşuluyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 organizasyon ve katılım açısından bugüne kadarki en başarılı COP olarak kayıtlara geçti.
BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN AYAK SESLERİ TÜM DÜNYADA DUYULUYOR
Temmuzda ev sahipliği yaptığımız NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yansımaları hala sürüyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri sadece bölgemizde değil artık tüm dünyada duyuluyor.
Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz, bunu bütün bir kalbimle inanarak söylüyorum.
Yetişmesine hayatımı adadığım bu gençlikten umudumu asla kesmedim, kesmem ve kesmeyeceğim. Ömrüm vefa ettiği müddetçe sizlerle yol yürümeye, mücadele ve dava arkadaşlığı yapmaya devam edeceğim.
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