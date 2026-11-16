Usta sanatçı, müzik sektörünün en zor dönemini yaşadığını belirtti. MÜZİK SEKTÖRÜ NASIL BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR? 60'lardan beri müziğimizin ne şekilde icra edildiğini ve yol aldığını biliyorum. Müzik sektörü tarihin en kötü dönemini yaşıyor diyebilirim. Resmî rakamlarla 87 milyon albüm satışım var. Rekor bir satış. Ben sektörün gelişmesi, üretim yapanların haklarının korunması için çok uğraştım. Meslek birlikleri, hak arama birimleri; sanatçıların, üretenin, yapımcının, yorumcunun, bestecinin, edebiyatçının, söz sanatını yazanların haklarını koruyor. Şu anda mesela o yüzden sanatçılar telif hakları alabiliyorlar. Ancak yeterli değil. Müzik eserlerini taşıyan ürünler artık tedavülden kalktı. Bunun yerini dijital platformlar aldı. Bütün hakların yoğunluğu dijitalde. Tüm müzik hakları telifin içindedir. Eğer bunu hakkıyla alamazsan ki alınamıyor, müzik durur. HAYATINIZIN FİLM YAPILMASINI İSTİYOR MUSUNUZ? Çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Benim ailem bizleri çok mutlu büyüttüler. Ruhlarına şükranlarımı yolluyorum. Canımı da verirdim ailem için. Böyle bir yaşamım var benim. Ama hayatımın film yapılmasını istemiyorum. Çünkü yalan yanlış çekilir, bir taraftan da farklı yorumlar yapılır. İstemiyorum, gerek yok. Ama benim konumla ilgili, yaşamla ilgili karşılaştığım nice ders verici olaylar var. Bunları kitaba dökmek çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Belgesel de yapmayı düşünüyorum.

Gencebay, hayatının filme çekilmesini istemediğini açıkladı. MÜZİKALİTE RAP'TE ARANMAZ Rap gibi müziklerde ciddi bir artış var ama... Rap, hızlı ve kesin bir şekilde vurmak anlamını taşıyor. To-Rap, kuvvetli ritim vurgusu üzerine protest kafiyeli, şiirsel bir yapıdan oluşmaktadır. Rap'in geleceği tartışmalı. Fakat müzik sanatındaki müzikalite rap'te aranmaz.

Orhan Gencebay, rap müziğin geleceğini tartışmalı buldu. TELİF HIRSIZLIĞINA KARŞI CAYDIRICI YASALAR OLMALI MÜZİK SEKTÖRÜ TARİHİN EN KÖTÜ DÖNEMİNİ HANGİ AÇIDAN YAŞIYOR? BİRAZ AÇABİLİR MİSİNİZ? Şu anda üreten, beste yapan azaldığı gibi bazı enstrümanları çalanlar da azaldı. Asıl mesele burada emek veren sanatçının maddi ve manevi haklarını alamamasından kaynaklanıyor. Çoğu yaşama zorluğu çekiyor. Birçok müzisyen müzik aletini bile sattı yaşamak için. Telif hakları yaratılardan, buluşlardan doğan haklardır. Müzik alanında bu haklar en çok internetten, dijitalden, ticari amaçlı müzik kullanılan iş yerlerinden, müziğin çoğaltım amaçlı kullanımlarından oluşan haklardır. Maalesef bu haklar gereği gibi alınamamaktadır. Telif yasalarımızın bu hırsızlıkları önleyici maddeleri yeterli değildir. Daha caydırıcı olmalıdır. Batı ile kıyasladığımızda biz onların 30'da, 40'ta, 50'de birini alıyoruz. Yani neticede demek ki burada kayıplar var. Devletimizin burada caydırıcı yasalar uygulayarak bunu engellemeli. Müziğin izinsiz kullanımından kaynaklanan hırsızlık var. Buna devletimiz yasaları değiştirerek son vermelidir.

Vasiyetini hazırlamadığını söyleyen Gencebay, her şeyinin ailesine ait olduğunu belirtti. AİLEM İÇİN CANIMI VERİRİM Ünlü insanlar vefat ettikten sonra geriye kalan aile üyeleri arasında gerilimlere zaman zaman şahit oluyoruz. Kadir İnanır'da da Ferdi Tayfur'da da benzer bir tartışma yaşandı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, vasiyetinizi hazırladınız mı? Yaşananlar beni çok üzdü. Keşke aileler arasında böyle şeyler yaşanmasaydı. Vasiyetimi hazırlamadım ama belki sonra hazırlarım. Benim çok güzel bir ailem var. Benim her şeyim onların zaten. Ailem için canımı veririm. Şükürler olsun herkese yetecek maddi manevi yeterliliğimiz var.