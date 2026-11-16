Özgür Özel'den "YENİ" neşter! Ağbaba- Ali Mahir tandemini yardı... Ekremcileri sırtından attı: Mansur Yavaş kaçak dövüşüyor
YENİ Parti yamalı bohçaya dönen 160'lık PM listesiyle kurultayı tamamladı. Özgür Özel parti üzerinde tam hakimiyet kurmak ve kendi adaylığının yolunu yapmak için "neşter" çıkardı. Veli Ağbaba-Ali Mahir Başarır tandemi yarıldı, Gökhan Günaydın, Tekin Bingöl, Murat Emir ve Bülent Tezcan gibi "Ekremci" isimler çizik yedi. Ağbaba'nın listeye girememesine "fezleke" gerekçe gösterilirken fezlekesi olan Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat'ın PM'ye girmesi esas meselenin fezleke olmadığını gösterdi. Mansur Yavaş'ın ise "herkesin adayı" sıfatını korumak ve Özel'in adaylık planlarını meşrulaştırmamak adına kurultaya katılmadığı söyleniyor.
Özgür Özel'in kurultayda çarşaf liste yerine blok liste dayatması parti içinde tartışmalara yol açarken, "150 kişi olacak" denilen Parti Meclisi üye sayısı son dakika revizesiyle 160'a çıkarıldı.
77 MİLLETVEKİLİ LİSTEDE
Yamalı bohçaya dönen PM listesi, 40 üyeli Politika Geliştirme Grubu, Meclis grup yönetimi ve TBMM Başkanlık Divanı'nda görevli olanlar dışındaki milletvekillerinden oluşan 77 kişilik "Yasama Grubu" ve 43 kişilik Parti Örgüt Grubu'ndan oluştu.
PM'deki "hiperenflasyonun" arka planında ise Özel'in partide tam hakimiyet kurma isteği yatıyor.
"NEŞTER" OPERASYONU... AĞBABA- ALİ MAHİR TANDEMİ YARILDI, EKREMCİLER ÇİZİK YEDİ
Nitekim YENİ Parti Genel Başkanı, kendi adaylığı için yol temizliğine PM'den başladı.
"Ağabeyim" dediği YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve en yakınındaki isimlerden biri olan Ali Mahir Başarır gibi isimler listeye yazılmadı. Ekremci blokta konumlanan Gökhan Günaydın, Tekin Bingöl, Murat Emir ve Bülent Tezcan gibi isimler de çizik yedi.
Tezcan, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin başındaki isim olarak ön plana çıkıyor.
Geçtiğimiz aylarda "Özgür Özel'e karşı truva yapacak" denilen Gökhan Günaydın'ın neşter yemesi de dikkat çekti.
Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır üçlüsü arasında uzun zamandır soğuk rüzgarlar estiği kulislerde konuşuluyor. PM'de listeye giremeyen Ağbaba'ya yakın isimler delegeler listelerine yazılmıyor. TAKVİM "Krizin 'Ağbaba'sı" manşetiyle kavganın iç boyutunu manşetine taşımıştı.
ŞAİBELİLER YİNE LİSTEDE
İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarının hedefi olan Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat gibi isimlerin PM'ye girmesi ise "şaibeye tam gaz devam" dedirtti.
İMAMOĞLU KARŞITI O İSME PM GÖREVİ
Ekrem İmamoğlu'na "takiye yapıyor" diyen Yalçın Karatepe, Yeni Parti'nin PM listesine girdi. Eski ANAP ve İYİ Parti Milletvekili Abdul Ahat Andican da Yeni Parti PM'sinde kendisine yer buldu.
DİLEK İMAMOĞLU LİSTEYE GİREMEDİ
Kurultay salonunda hazır bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da yeni PM'de ve MYK'da yer alabileceği de iddialar arasındaydı fakat son manevrayla Dilek İmamoğlu'nun listelerde yer almadığı görüldü. Dilek İmamoğlu oturma düzeninde ise en ön sırada, Özgür Özel'in eşi Didem Özel'in hemen yanında oturdu.
MANSUR YAVAŞ ÖZEL'İN ADAYLIK HESABINI GÖRDÜ: DAVET EDİLDİĞİ KURULTAYA GİTMEDİ
Öte yandan Özgür Özel kurultay öncesi "Bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim demektir, o zaman olur" diyerek adaylık yolunda irade beyan etmişti.
YENİ Parti kurultayı sonrası PM'de yapılan kadro dizaynı Özel'in aşama aşama kendi adaylığının altyapısını hazırladığı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.
Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, ABB Başkanı Mansur Yavaş "herkesin adayı" sıfatını korumak ve Özel'in adaylık planlarını meşrulaştırmamak adına YENİ Parti kurultayına katılmadı.
EKREMCİ TROLLER İSYANDA: NEYİ 'YENİ'LEDİK?
Ekremci troller ise kurultay sonrası isyan bayrağını göndere çekti.
Özgür Özel'in "YENİLENİYORUZ" söyleminin altının boş olduğunu belirten İmamoğlu destekçisi bir YENİ Partili, Gençosman Killik, Gökçe Gökçen, Berna Vural, Melisa Asya Bozali, Selin Sayek Böke, Evrim Rızvanoğlu Emir, Sevgi Kılıç, Meryem Gül Çiftci Binici, Pınar Uzun Okakın, Gamze Taşcıer, Umut Akdoğan, Aylin Nazlıaka ve Seyit Torun gibi isimlerin PM'ye girmesini eleştirip "10-15 yıldır aynı koltukları paylaşan isimleri yeniden önümüze koyarak neyi yeniledik?" dedi.
160 KİŞİLİK "ÖZEL" LİSTE
Özgür Özel, 160 kişilik Parti Meclisi listesini ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu listesini Divan Başkanlığı'na bildirdi.
Buna göre Parti Meclisi asil üyeleri şöyle:
Fethi Açıkel, Sinan Adıyaman, İzzet Akbulut, Umut Akdoğan, Pınar Akgül Doğusoy, Zeliha Aksaz Şahbaz, Ertan Aksoy, Su Akyıldız, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Abdul Ahat Andican, Özgür Ardıç, Saime Nilgün Arısan Eralp, Şeref Arpacı, Ednan Arslan, İbrahim Arslan, Murat Arslan, Mustafa Arslan, Güldem Atabay, Olgun Atilla, Murat Aydın, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Ekrem Baki, Ayhan Barut, Saniye Barut, Bekir Başevirgen, Uğur Bayraktutan, Bilal Bilici, Ozan Bingöl, Cenk Boduç, Melis Asya Bozali, Elif Gamze Bozo, Burhanettin Bulut, Özgür Ceylan, İlhan Cihaner, Mehmet Burak Cop, Çağlar Çağlayan, Utku Çakırözer, Murat Çan, Mitat Çelikpala, Sercan Çığgın, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nail Çiler, Cumhur Çilesiz, Doğan Demir, Emre Demir, Talat Dinçer, Bedirhan Berk Doğru, Türkan Elçi, Yunus Emre, Zeynel Emre, Cemal Enginyurt, Hikmet Erbilgin, Ali Rıza Erdek, Bahattin Bahadır Erdem, Bülent Erdinç, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ali Abbas Ertürk, Aşkın Genç, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Burkay Güçyetmez, Aysemin Gülmez, Elif Leyla Gümüş, İbrahim Öner Günçavdı, İsmet Güneşhan, Egemen Gürcün, Şengül Hablemitoğlu, Hikmet Yalım Halıcı, Elvan Işık Gezmiş, Metin İlhan, Özgür Erdem İncesu, Uğurcan İrak, Mühip Kanko, Erdem Kara, Özgür Karabat, Barış Karadeniz, Reşat Karagöz, Cem Karakeçili, Evrim Karakoz, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Aykut Kaya, Seda Kaya Ösen, Veysel Onur Kaynar, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Okan Konuralp, Mustafa Murat Kubilay, Oğuz Kurdoğlu, Önder Kurnaz, Melih Meriç, Servet Mullaoğlu, Özgen Nama, Aylin Nazlıaka, Süreyya Öneş Derici, Ömer Önhon, Barış Övgün, Kadem Özbay, Gizem Özcan, Serkan Özcan, Talih Özcan, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Turan Taşkın Özer, Ahmet Tuncay Özkan, Fahri Özkan, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Ümit Özlale, Şule Özsoy Boyunsuz, Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, Andaç Pamuk, Evrim Rızvanoğlu Emir, Kerim Rota, Tolga Sağ, Ahmet Celal Cem Say, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Sencer Solakoğlu, Sibel Suiçmez, Orhan Sümer, Polat Şaroğlu, Bülent Şık, Mehmet Tahtasız, Namık Tan, Mahmut Tanal, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Ayça Taşkent, Yüksel Taşkın, Aliye Timisi Ersever, Hakan Tiryaki, İsmet Tokdemir, Seyit Torun, Ömer Kaya Türkmen, Yaşar Tüzün, Emine Uçak Erdoğan, Cumhur Uzun, Mehmet Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, Arman Üney, Özlem Ünsal, İsmail Atakan Ünver, Berna Vural, Aylin Yaman. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Hüseyin Yaşar, Deniz Yavuzyılmaz, Barış Yıldız, Battal Yıldız, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Bülent Yücetürk, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek.
YEDEK PM ÜYELERİ
Parti Meclisi'nin yedek üyeleri şöyle:
Fatma Köse, Erdal Kurutaş, Ekin İlgün, İlyas Şahin, Hasan Emre Akkuş, Güler Koçyiğit, Bilgi Taşkıran, Caner Arduç, Doğan Çakmak, Gökhan Aydın, Bünyamin Kıvrakdal, Duygu Çelik, Melis Türker, Levent Gürbüz, Mustafa Yıldırım, Öztürk Kaylan, Abdullah Çakır, Neşe Zengin, Gürbüz Erdağöz, Hikmet Saatçı, Deniz Çankaya, İpek Dirim Kara, Tuana Tuncan, Ahmet Dikici, Uğur Öner, Tevfik Kayhan Timurhan, Gizem Çetinkaya Ülker, Sinem Kaya, Mehmet Ali Özışık, Aydoğan Arslanca.
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
Yüksek Disiplin Kurulu'nun 15 üyesi şöyle:
Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oktay Tolga Büyükhilal, Deniz Çakır, Ertürk Çapın, Tuğçe Deveciler Koç, Çağdaş Karaküçük, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Nail Dursun Kırbaş, Gençosman Killik, Burcu Mazıcıoğlu, İsmet Özener, Özkan Tice, Murat Yıldız.
Yüksek Disiplin Kurulu'nun yedek üyeleri de şöyle:
Ali Güvenbaş, Işıl Nağme Evgin, Rıza Koçak, Cihan Önder Mercan, Korkmaz Öngel, Hakan Özer, Dilara Gürel, Furkan Kılıç