Tutuklu 7 belediye başkanı Yeni Partiye katıldı! PM yamalı bohçaya döndü: 150 dediler 160 açıkladılar... El işareti bile eski İMAMOĞLU KARŞITI O İSME PM GÖREVİ



Ekrem İmamoğlu'na "takiye yapıyor" diyen Yalçın Karatepe, Yeni Parti'nin PM listesine girdi. Eski ANAP ve İYİ Parti Milletvekili Abdul Ahat Andican da Yeni Parti PM'sinde kendisine yer buldu. DİLEK İMAMOĞLU LİSTEYE GİREMEDİ Kurultay salonunda hazır bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da yeni PM'de ve MYK'da yer alabileceği de iddialar arasındaydı fakat son manevrayla Dilek İmamoğlu'nun listelerde yer almadığı görüldü. Dilek İmamoğlu oturma düzeninde ise en ön sırada, Özgür Özel'in eşi Didem Özel'in hemen yanında oturdu.

Mansur Yavaş ʺHerkesin adayıʺ sıfatını koruyup Özgür Özel'in adaylığını meşrulaştırmamak adına YENİ Parti kurultayına katılmadı





MANSUR YAVAŞ ÖZEL'İN ADAYLIK HESABINI GÖRDÜ: DAVET EDİLDİĞİ KURULTAYA GİTMEDİ



Öte yandan Özgür Özel kurultay öncesi "Bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim demektir, o zaman olur" diyerek adaylık yolunda irade beyan etmişti.



YENİ Parti kurultayı sonrası PM'de yapılan kadro dizaynı Özel'in aşama aşama kendi adaylığının altyapısını hazırladığı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.



Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, ABB Başkanı Mansur Yavaş "herkesin adayı" sıfatını korumak ve Özel'in adaylık planlarını meşrulaştırmamak adına YENİ Parti kurultayına katılmadı.